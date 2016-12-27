MIUI Rom LG G2 için tasarlanmış tüm modeller için uyumludur. LG G2 MIUI 8 ROM, MIUI Patchrom Micode kaynak koduna dayalı xdavn geliştirme ekibi tarafından geliştirilmiştir. MIUI Rom Android 6.0.1 Marshmallow tabanlı olup bir çok yeni özellik eklemektedir. Google Play vb. uygulamaları için GApps paketi yüklemenize gerek yoktur. İndireceğiniz .APK dosyasını, Rom’u kurduktan sonra normal .APK olarak kurmanız yeterlidir.

ROM’un şimdiye kadar çalışmayan bir özelliği rapor edilmedi, ama önceden kurulum yapan arkadaşlar ROM’da gördükleri hataları yazarlarsa diğer kullanıcılar için de faydalı olacaktır.

LG G2 MIUI 8 Dosyalar

1-) Google Drive: Rom

2-) MEGA: Rom (alternatif link)

3-) Kernel: İndir (Daha iyi performans için).

3: SuperSu: İndir

4: SuperSu Fix: İndir

Ses düzeltme: İndir (Ses sorunları yaşayanlar; bu ses modemini flashlamayı deneyin. Sadece D802 için başka model için denemeyin.)

Önemli: Kitkat sürümü haricinde kullanan kullanıcılar, ROM kurulumunu başarılı şekilde gerçekleştirmek için Bootstack dosyasını indirip ROM’dan önce flashlamaları gerekmektedir.

LG G2 MIUI 8 Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için 4.4.2&5.0.2 Root&TWRP Rehberi )

) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.

sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. GApps paketi . APK olarak geldiğinden Rom kurulumu bittikten sonra normal .APK olarak kurulum yapınız.



TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System , Data , Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın .



sekmesinden girip , , ve dizinlerini işaretleyip işlemini . TWRP Install sekmesinden sırasıyla Rom dosyasını ziplerini yükleyin.



sekmesinden sırasıyla dosyasını ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

LG G2 MIUI 8 Rom Ekran Görüntüleri

ROM’un KURULUM VİDEOSU