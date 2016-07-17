LG Teknik Servis
İLETİŞİM

2013 yılının Eylül ayında piyasaya f/p alanında çıkan LG G2 akıllı telefon satış rakamlarıyla da rekorlar kırdı. LG‘nin bu akıllı telefonuyla birlikte G serisini devam ettirdi ve adından söz ettirmeye devam etti. Sizlerle birlikte LG G2 telefonumuza bir ROM kurulumu yapacağız. ROM, tüm modellere uygundur: D800 / D801 / D802 / D803 / D805 / D806 / F320K / F320L / F320S / L01F / LS980 / VS980. 

ROM‘un adı NO Name 420 DPI idir. LG G4 arayüzüne sahip olan bu ROM, LG G2 akıllı telefonumuzu LG G4‘e benzetmektedir. Öncelikle ROM kurulumu için gerekli dosyalarımızı indirelim:

NO Name 420 DPI ROM linki;
http://www.mediafire.com/download/vm4f4smq5edvdr5/No_Name_420_DPI_V2.1.zip

Bootloader Changer indirme linki;
https://yadi.sk/d/diM2j2J4nWYmr

Gerekli dosyalarımızı başarıyla indirdikten sonra sürümümüze uygun Root ve TWRP videolarını izleyerek uygulayalım ya da makalelerimizi okuyarak da bu işlemleri yapabilirsiniz:

4.4.2 (kitkat) için Root ve TWRP videosu;

4.4.2 (kitkat) için Root ve TWRP kurulum yazısı;
https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

5.0.2 (lollipop) için Root ve TWRP videosu;

5.0.2 (lollipop) için Root ve TWRP kurulum yazısı;
https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

Bu aşamaları da telefonumuzun sürümüne uygun bir şekilde tamamladıktan sonra TWRP’ye geçiş için Reboot Recovery adlı uygulamayı indiriyor ve kullanıyoruz;
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.qbanin.reboot

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TWRP‘de yapmamız gereken ilk iş Backup (yedek) almaktır. Bu backup (yedek) sayesinde cihazımızın başına gelebilecek her türlü dertten kurtulma ihtimaliz artacaktır.

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Backup (yedek) işlemini başarıyla tamamladıktan sonra ROM kurulumunu yapabilmemiz için telefonumuzun içinde varolan sistemi temizlememiz gerekiyor. Bunun adına da Wipe (temizlik) denir.

TWRP-Wipe-Data

Wipe (temizlik) işlemlerini yaptıktan sonra bu kısmı sadece 4.4.2 (kitkat) kullananlar yapıyor. Yapacakları adım şu;
TWRP‘de Install kısmında girip Bootloader Changer dosyasını bulup flashlıyorlar ve gelen seçeneklerde dili English seçip devam ettikten sonra karşılarına iki seçenek çıkıyor: JB ve KK. Bu iki seçenekten KK olanı seçip yüklemeyi tamamlıyorlar.

4.4.2 (kitkat) sürümü kullananlar bu işlemleri yaptıktan sonra 5.0.2 (lollipop) sürümü kullanan kullanıcılar ile birlikte Install kısmından ROM dosyasını bulup flashlıyorlar ve karşılarına gelen seçeneklerde telefonlarının modelini seçip devam ediyorlar. İşte kurulum bu kadar.

===ROM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER===

  • V30b üzerine inşa edilmiştir.
  • Gereksiz uygulamalardan arındırılmıştır.
  • 420 dpi arayüzü kullanılmıştır. (Cihazlarımızın stock arayüzü 480 dpi’dir.)
  • Çift Pencere
  • Mini görünüm
  • G4 Launcher
  • G4 Ayarlar
  • G4 Dosya yöneticisi
  • G3 Kamera
  • G4 Akıllı uyarı
  • G4 Hava durumu
  • G4 Klavye
  • G4 İletişim
  • Stok müzik çalar
  • Daha birçok şey..

===ROM İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER===

http-%2F%2Fi59.tinypic.com%2F35co01xhttp-%2F%2Fi58.tinypic.com%2F308frm0 http-%2F%2Fi59.tinypic.com%2F30w60ev

http-%2F%2Fi57.tinypic.com%2Fi4fl8z http-%2F%2Fi61.tinypic.com%2Fhwmt5j http-%2F%2Fi62.tinypic.com%2Fe8uy37

 

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11 YORUMLAR

    • iki dosya indireceksiniz biri 4.4.2 kitkat sürümü kullananlar için gerekli diğeri de ROM dosyası bunları dosya yöneticisinde download klasörüne atın TWRP’de Install kısmında download klasörünü bularak rehbere göre adımları uygulayın.
      5.0.2 lollipoptan geçiyorsanız bootloader changer’a gerek yok

  7. Cloudy 3.3 ten farkı nedir acaba? Yaklaşık 2 ay önce Google edition 1.5 yükledim halen de kullanıyorum en stabili de bu sanırım tavsiye eder misiniz no name romunu?

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