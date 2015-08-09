LG G2 İçin Root ve Recovery Yüklemek
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Selamlar, bu yazımda sizlere LG G2 nasıl rootlanır ve nasıl recovery yüklenir bunları anlatacağım. Bu işlemlerden önce bilgisayarınıza buradan LG USB Driver‘larını yüklemenizi öneririm.

  4.4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 Root

  1. Buradan Towelroot uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.
  2. TowelRoot’u açın ve make it ra1n” butonuna basın.
  3. “You should have root, no reboot required” uyarısı aldıysanız işlem tamamlanmış demektir.
  4. İstersenizde Google Play’den indireceğiniz bir Root Checker uygulaması ile de root yetkinizi kontrol edebilirsiniz.

  4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 recovery yüklemek (1. Yöntem)

  1. Buradan D802_AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.
  2. D802_AutoRec’i açın ve “Flash Recovery” butonuna basın.
  3. İşlemler tamamlandığında “To Recovery” butonuna basarak telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz veya “Exit” butonuna basarak AutoRec’ten çıkabilirsiniz.
  4. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

  4.4.2 KitKat LG G2 Recovery Yüklemek (2. Yöntem)

  1. Buradan TWRP Recovery‘i bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın.
  2. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin.
  3. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin.
  4. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin.
  5. Telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve PC Bağlantı modunu Telefonu Şarj Edin olarak ayarlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun.
  6. İndirdiğiniz TWRP Recovery klasörüne girin ve klasör içerisindeki “recovery.bat uygulamasını çalıştırın.
  7. recovery.bat uygulamasını çalıştırdığınızda gelecek olan ekranda size 2 seçenek sunacak. Bu ekranda klavyeden 2‘ye basıp “Enter” diyoruz, yüklemeyi başlatmak için bir kez daha “Entera basıyoruz ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin.
  8. Yükleme işlemi bittiğinde size Y/N şeklinde 2 seçenek sunacak. Eğer Y seçeneğini seçerseniz TWRP Recovery’e giriş yapar, eğer N seçeneğini seçerseniz yükleme ekranı kapanır ve telefonunuzun normal kullanımına geri dönersiniz.
  9. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

Bu işlemleri videolu bir şekilde dinleyip uygulamak için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz.

  5.0.2 Lollipop LG G2 root (2. Yöntem)

  1. Buradan LG One Click Root‘u bilgisyarınıza indirin ve yükleyin.
  2. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin.
  3. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin.
  4. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin.
  5. Telefonunuzu bilgisayarınıza MTP modunda bağlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun.
  6. LG One Click Root uygulamasını çalıştırın. Uygulama ekranında “Waiting for device…” yazısını görünce telefon ekranınıza gelen uyarıya “Bu bigisayar için her zaman” seçeneğini işaretleyerek izin verin.
  7. Uygulama %45’teyken telefonunuz yeniden başlayacaktır. Telefonunuz açıldığı zaman bilgisayar ekranında “Looking for LG serial port” şeklinde bir yazı göreceksiniz bu noktada telefon ekranınızı kontrol edin eğer sizden bir izin istiyorsa izin verin.
  8. Uygulama portu bulduktan sonra telefonunuzu Download mode’da yeniden başlatacaktır.
  9. Bilgisayar ekranında LG One Click Root uygulamasında “Done” yazıp %100 olduğunda işlem tamamdır. Eğer telefonunuz otomatik olarak yeniden başlamazsa güç tuşuna uzun basarak yeniden başlatabilirsiniz.

NOT: Bazı nedenlerden dolayı LG One Click Root uygulaması %90’da takılırsa telefonu bilgisayardan çıkartmadan güç tuşuna uzun basarak yeniden başlatın telefon açıldığında yükleme devam edecektir.

  5.0.2 Lollipop LG G2 D802 recovery yüklemek

  1. Buradan (D802) LG G2 AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.
  2. AutoRec’i açın ve “Flash TWRP” butonuna basın.
  3. İşlemler tamamlandığında AutoRec’ten çıkabilirsiniz.
  4. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

  5.0.2 Lollipop LG G2 D802TR recovery yüklemek

  1. Buradan (D802TR) LG G2 AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.
  2. AutoRec’i açın ve “Flash TWRP” butonuna basın.
  3. İşlemler tamamlandığında AutoRec’ten çıkabilirsiniz.
  4. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

  5.0.2 Lollipop LG G2’ye Tek Seferde root ve recovery yüklemek:

  1. Buradan One Click Root + Recovery‘i bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın.
  2. Telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri altındaki Yapım Numarasına 7 kez tıklayarak Geliştirici Seçenekleri‘ni etkinleştirin.
  3. Ayarlar > Genel > Geliştirici Seçenekleri‘ne girerek Usb Hata Ayıklama ve Sahte Konumlara İzin Ver seçeneklerini aktif edin.
  4. Ayarlar > Genel > Güvenlik altındaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin, Uygulamaları Doğrula seçeneğini ise pasif hale getirin.
  5. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve telefonunuzun ekranını açık tutun.
  6. İndirdiğiniz One Click Root + Recovery klasörüne girin ve klasör içerisindeki OneClick_ROOT_RECOVERY.bat” uygulamasını çalıştırın ve telefon ekranından size bir izin uyarısı verecektir bu uyarıyı onaylayın ve bu bilgisayar için her zaman izin ver seçeneğini seçin.
  7. Telefonunuz yeniden bir çok kez yeniden başlayabilir. Bilgisayar ekranında işlemler tamamlandığında telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz.
  8. Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modeda başlatabilirsiniz.

Bu yazılanları videolu bir şekilde dinleyerek uygulamak için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz.

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61 YORUMLAR

  6. Ya arkadaş telefon a root attık recovery yükledikten sonra telefon security error da kalıp duruyor rom yüklemek için adb yi kullanıyorum o da izin vermiyor ne yapıcaz biz

  10. g2 firmware update geldiğinde “do not unplug the usb connection until the process is complete ” geliyp bekliyorum ama hiç ilerleme yok teli kendim başlatıncada root lanmıyor . 5.0.2 ( 4.4.2) olanlar için bir sıkıntı olmadı onları rootladım ama bu telde kaldı böyle ) rom başka türlü atmam mümkün değil. yardımcı olursanız

      • Daha önce de buradaki sıraya göre rootladım sıkıntı olmadı. Miui7 kullandım bir ara. Ardından LG Support Tool ile lollipop a geçtim. Telefondan root olayı kalkmış. Yine buradakine göre one click root üzerinden rootladım. O zaman da geliştirici seçeneklerinde yaptığım bir hata yüzünden olması lazım, root oldu ama recovery ye giremedim. Ardından supersu dan unroot işlemini yaptım. Ardından one click root üzerinden rootlamayı denedim. %75te LG serial port bulunamadı dedi. Telefonu manuel olarak download moda alın uyarısı verdi. Moda aldım ancak herhangi bir işlem olmadı. Bu sefer telefonu formatladım. Tüm maddeleri teker teker yaptım. Yine %75te aynı hatayı verdi.

  14. 4.4.2 KitKat işletim sistemli LG G2 recovery yüklemek (1. Yöntem):

    Buradan D802_AutoRec uygulamasını telefonunuza indirin ve yükleyin.
    D802_AutoRec’i açın ve “Flash Recovery” butonuna basın.
    İşlemler tamamlandığında “To Recovery” butonuna basarak telefonunuzu

    işlemini yaptıktan sonra telefonun ekran gitti
    sadece sol tarafta beyaz ekran görünüyor
    bilgisayar tanımıyor

    şimdiden teşekkürler

  16. siteye giriyorum indirme linki bulamıyorum I9070_XXLD1_HEBREWisimli bir dosya indiriyor onu indirince de one click root diye birşey kurulmuyor daha doğrusu hiçbir şey kurulmuyor.

  17. merhaba bende burdaki gibi yaptım ancak recovry e girdigimde telefon bastan baslıyo ve demigod crash handler lg g2 diye beyaz bi ekran cıkıyor telefonu acıp sıfırlamaya calıssam bıle burası gelıyo download mode veya restart var hıcbısı yapamıyorum

  18. LG One Click Root programı ile root yaptım ama %45 gelince program: Error: The system was unable to find the specified registry key or value. şeklinde ikaz veriyor ve kurulum yapmıyor. Bu durumun sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim.

  19. Telefon: LG G2 D802T – Lollipop

    ben telefonu root yaptım ve recovery konusunda anlatıldığı gibi LG G2 AutoRec(D802) programını yükledim. Auto rec programını çalıştırdığım zaman direk ekranda ”D802 required” yazısı çıkıyor.

    çözüm olarak root kaldırıp tekrar yaptım. Autorec programının G2 için olan hepsini denedim fakat hep aynı yazıyı görüyorum.

    TWRP yüklemesini yapabilmem için başka bir program varmıdır acaba_ veya autorec programındaki sorun için ne yapabilirim.

    (Ek bilgi olarak söyleyeyim; telefon yurtdışından gelme )

    • benim karşılaştığım sorunu yaşayan arkadaşlar için çözümü anlatayım.

      benim telefonda lolipop vardı fakat Autorec programı hata verdiği için bende sanki kitkat sürüm varmış gibi Autorec programının kitkat için olanıyla FLASH TWPR işlemi yaptım.

      Burdan sonra telefon kapandı ve recovery mod da çalıştı. Fakat bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta Autorec programının kitkat için olanıyla yaptığımızdan dolayı BootLoader flash lama işleminide yapmak gerekiyor aksi taktirde telefon ne yükleme yapıyor nede açılıyor.

  24. Merhabalar, D802TR sürümlü bir cihazım var, rootlu. Burada anlatılan şekilde Recovery yapmaya çalıştığımda AutoRec uygulamasındaki flaş düğmesi işlevsiz kalıyor. Yani restore çalışıyor ancak flash’a bastığımda herhangi bi etkisi olmuyor. Farklı yerlerde bunun LG’nin LGCover LGWeather vesaire ile çakıştığını ve bu dosyaların silinmesi gerektiğini okumuştum, sildim onları, silmeden önce telefonun kullanıcı için ayırdığı hafıza bölümüne kopyaladım. Uygulamalarını sildim aynı zamanda. Ancak yine de bir şey olmuyor.
    Nasıl halledebilirim? XPosed kuracağım.

    • Sorunu çözdüm, benim gibi aynı sorunu yaşayan arkadaşlar bu yazıdaki işlemi yapsınlar, riski yoktur.
      Öncelikle SuperSU uygulamasına girip root kaldırmayı seçiyoruz, 5 dakikadan fazla bekletirse cihazınızı normal yoldan yeniden başlatın, bi daha olmazsa bi daha. Ben ilk yaptığımda 1.30 saate kadar beklemiştim, sonradan öğrendim.
      İşlemi yapabilince telefonu tekrar root edin burada gösterilen yolla, ancak bu sefer uygulama içi güncelleme mesajı çıkarsa güncellemeyin. SuperSU’nun yeni versiyonu biraz sorunlu bu konuda, benim kullandığım bu sitedeki yöntemle gelen 2.46 sürümü.
      Bu sefer AutoREC’in düzgünce çalışması lazım.

      • Kardeşim aynı sorun bende de var flaş kısmına tıklayamıyorum sen nasıl çözdün olayı bir anlatır mısın

  25. arkadaşlar %60 ‘da telefonu kapatın kabloyu çekin.
    ses açma tuşuna basılı tuttuktan sonra usb kablonuzu tekrardan takın.
    telefon download modunda açılacaktır, ardında firemware update bölümünü 15 dk bekleyin yükleme tamamlansın.
    eğer yükleme tamamlanmassa telefonun kapatma tuşuna basılı tutun yeniden açıldığı zaman root gerçekleşecektir.

    Yapamayanlar Var İse : fb.com/veletlergiremez

  26. Arkadaşar LG G2 işlemi yaptıktan sonra yanlış bir APK kurdum.Telefonun ekranı dahıl herşey gitti yanlız açıp kapandığını anlıyorum.uzun araştırmlar sonucu telefonu COm Porttan tanıtım.AMA LG FLash 2014 te rom atmak ıstediğimde % 2 de kaldı.Bende LG flashın 1.8 versiyonunda com port bağlantısını yapılabildiğini gördüm.Onu kullandım.SOnuç başarılı oldu.ADB nin bile görmediği bir telefonu geri getirmeyi başardım.Aşağıdaakı dosyaları kullandım.
    LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4
    LGD802AT-00-V10b-EUR-XX-SEP-07-2013-16G+0.tot ve DLL olarakta LGD802_20130912_LGFLASHv160\LGD802_20130912_LGFLASHv160.dll

  27. hocam ya çok endişeliyim root atmayı beceremedim şuanda lg logosu çıkıyor sonra root failed yazıyor sol üst köşede tekrar kapanıyor ne yapmalıyım

  28. LG One Click Root programı ile gerekli kurulumu yaptım ve telefon 2 defa kapanıp açıldı son olarak rot işlemi gerçekleşmedi arada hiç bir şeyi atlamadan yaptım 2. defa denemeli miyim?

  29. Yukarda 5.02 king rootu indrdim ama olmadi. Ben yeni 5.02 yukselttim d802tr olarak yukselttim. Tel g2 ve bu cihaza en kolay nasil root yaparim yardimci olurmusunuz.

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