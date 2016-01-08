LG G2 için Ses yükseltme, kesin çözüm. Lolipop içindir.

İlk önce buradan dosyamızı indiriyoruz arkadaşlar.

indireceğiniz dosyanın içinde 3 adet dosya çıkacaktır; Normal ses, Boost Ses ve Stock Ses dosyaları Bulunmaktadır.Boost ve Normal ses dosyaları yüksek ses içindir. Geri eskiye dönmek için doyanın içinde Stock ses dosyasıda vardır.

Lolipop tabanlıdır CM tabanlı romlarda çalışmaktadır kesin çözümdür söylemek isterim hoparlör de problem yaşarsanız mesuliyet bana ait değildir deneyen arkdaşlar şimdiye kadar bi probem yaşamadılar siz yinede sesinizi bi tık kısık tutunuz.

İndirdiğimiz dosyayı TRWP ekranına gelip flashlıyoruz  açılırken yeniden uygulamalar optimize edilecek sonra açıldıktan sonra test edebilirsiniz şimdiden hayırlı olsun bi problem olursa yorum olarak yanıt yazın elimden geldiğince yardımcı olucağım.

Güncellendi 20.03.2016

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32 YORUMLAR

  2. Sa cloudy g2 3.3 kullanıyorum telefonun sesinden memnun değilim indirip flashlayacaktım ama link kırık lütfen linkleri güncelleyebilirmisiniz

  6. merhaba : LG K10 kullanıcısıyım konuşma sırasında karşı tarafın sesi hopörleden dışa veriyor, (yanımda kim varsa konuşulan sözlerin hepsini duyabiliyor), ses kısık kullanınca da, telefonun çaldığnı duymuyorum bi çözümü varmıdır teşekkürler

  8. görsel anlatsaydın keşke bilmeyen için yapmak imkansız bişey anlamadım TRWP ekranına gelip flashlıyoruz da bitiyo olay orası lazım birde paylaşım için tşk.

  9. s.a arkadaşlar ya ben telefon alıcam ama 2 telefon arasında kaldım s4 9500 ve lg g2 hoparlor sesi hangisinde daha iyi s4 kullandın iyiydi ama g2 hiçbilmiyorum g3ü var arkadaşta müzik sesi süper açaba g2 de budosayayı yükleyince aynısesi alabilirmiyiz s4 ve g3 dekigibi

  22. bu site sayesinde hiç zorlanmadan rr romunu atabildim ve şimdi de ses sorunu halloldu. aslında rr romunu attıktan sonraki ses çok kısık gelmedi ama yine de bu uygulamayı yaptım. sesi hiç olmadığı kadar fazla çıkuyor. çok teşekkürler

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