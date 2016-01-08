LG G2 için Ses yükseltme, kesin çözüm. Lolipop içindir.
İlk önce buradan dosyamızı indiriyoruz arkadaşlar.
indireceğiniz dosyanın içinde 3 adet dosya çıkacaktır; Normal ses, Boost Ses ve Stock Ses dosyaları Bulunmaktadır.Boost ve Normal ses dosyaları yüksek ses içindir. Geri eskiye dönmek için doyanın içinde Stock ses dosyasıda vardır.
Lolipop tabanlıdır CM tabanlı romlarda çalışmaktadır kesin çözümdür söylemek isterim hoparlör de problem yaşarsanız mesuliyet bana ait değildir deneyen arkdaşlar şimdiye kadar bi probem yaşamadılar siz yinede sesinizi bi tık kısık tutunuz.
İndirdiğimiz dosyayı TRWP ekranına gelip flashlıyoruz açılırken yeniden uygulamalar optimize edilecek sonra açıldıktan sonra test edebilirsiniz şimdiden hayırlı olsun bi problem olursa yorum olarak yanıt yazın elimden geldiğince yardımcı olucağım.
Güncellendi 20.03.2016
Slm 7.1.2 rom icin yuklenebilirmi
Kolay gelsin
Nougat ROM’larda denenmedi lakin CM yani LineageOS destekli olduğu yazmaktadır. Hiçbir şekilde tarafımızca denenmedi.
Sa cloudy g2 3.3 kullanıyorum telefonun sesinden memnun değilim indirip flashlayacaktım ama link kırık lütfen linkleri güncelleyebilirmisiniz
Lg g4 icin bulamadim hic bi yerde varmidir acaba
Zen rom 5 e kurarsam bir sıkıntı olur mu?
Nasıl kullanioruz birisi anlatsin indirdim kullanamiom
merhaba : LG K10 kullanıcısıyım konuşma sırasında karşı tarafın sesi hopörleden dışa veriyor, (yanımda kim varsa konuşulan sözlerin hepsini duyabiliyor), ses kısık kullanınca da, telefonun çaldığnı duymuyorum bi çözümü varmıdır teşekkürler
kitkatta yapsak olmaz mı ??
sadece lollipop işletim sisteminde çalışmaktadır.
görsel anlatsaydın keşke bilmeyen için yapmak imkansız bişey anlamadım TRWP ekranına gelip flashlıyoruz da bitiyo olay orası lazım birde paylaşım için tşk.
sitemizde bulunan makaleler yardımıyla root ve TWRP işlemlerini yapın ardından bu makaleden yararlanarak flashlama yapabilirsiniz
s.a arkadaşlar ya ben telefon alıcam ama 2 telefon arasında kaldım s4 9500 ve lg g2 hoparlor sesi hangisinde daha iyi s4 kullandın iyiydi ama g2 hiçbilmiyorum g3ü var arkadaşta müzik sesi süper açaba g2 de budosayayı yükleyince aynısesi alabilirmiyiz s4 ve g3 dekigibi
Merhaba ben de dosyayi indirdim ancak trwpden flashlamak nedir anlamadim
Merhaba, LG G2 cihazınızda bu çözümü uygulamak için root izni vermelisiniz. Root izni vermek cihazı garanti dışı bırakır. Root izninden sonra TWRP yükleyip işlemleri uygulayabilirsiniz
Cihazın rootlu olması gerekiyor mu ?
ses yukseltme ıcın hıgh yazan ve boost yazanı aynı andamı flash lıyacagız usta yoksa sadece 1 ınımı
lan qardaş Adana’dan selamlar.
eline sağlık valla. reboottan sonra şaşırdım kaldım. bence bunu yapanlar sesi yarı yarıya kısmalı 😀
twrp olmadan olmaz mı bu iş
root etmek istemiyorum da
allah razı olsun . harbiden telefonun sesleri adama döndü. tuş sesleri bile yükseldi. sağolun
Zen rom final release de ise yararmı?
Merhabalar,
Cloudy 3.3 rom ile uyumlumu ? bilgi için soruyorum telefonun sesinden bir şikayetim yok.
Teşekkürler
slm link silinmiş yeni eklermisiniz dosyayı
Link güncellendi, teşekkürler.
Kardesim link silinmiş, bana cok lazim bu dosya telefonu diymuyorum hic..tekrar yukler misiniz
Eski haline nasıl getiricez hocam bi zahmet stock zip de versey din ya
Stock eklendi, dosyayı tekrar indirin.
Merhabalar ben bu ses yükseltme programını kurdum fakat beğenmedim eski haline nasıl geri dönebilirim
+1
Faik kardesim buldunmu nasil donylecegini
Stock dosyayı eklendi, dosyayı indirme bağlantısından tekrar indirin.
bu site sayesinde ses sorununa çare bulodum allah sizden razı olsun
bu site sayesinde hiç zorlanmadan rr romunu atabildim ve şimdi de ses sorunu halloldu. aslında rr romunu attıktan sonraki ses çok kısık gelmedi ama yine de bu uygulamayı yaptım. sesi hiç olmadığı kadar fazla çıkuyor. çok teşekkürler