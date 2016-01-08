LG G2 için Ses yükseltme, kesin çözüm. Lolipop içindir.

İlk önce buradan dosyamızı indiriyoruz arkadaşlar.

indireceğiniz dosyanın içinde 3 adet dosya çıkacaktır; Normal ses, Boost Ses ve Stock Ses dosyaları Bulunmaktadır.Boost ve Normal ses dosyaları yüksek ses içindir. Geri eskiye dönmek için doyanın içinde Stock ses dosyasıda vardır.

Lolipop tabanlıdır CM tabanlı romlarda çalışmaktadır kesin çözümdür söylemek isterim hoparlör de problem yaşarsanız mesuliyet bana ait değildir deneyen arkdaşlar şimdiye kadar bi probem yaşamadılar siz yinede sesinizi bi tık kısık tutunuz.

İndirdiğimiz dosyayı TRWP ekranına gelip flashlıyoruz açılırken yeniden uygulamalar optimize edilecek sonra açıldıktan sonra test edebilirsiniz şimdiden hayırlı olsun bi problem olursa yorum olarak yanıt yazın elimden geldiğince yardımcı olucağım.

Güncellendi 20.03.2016