LG G3 D855TR modeli için 7 aydır yeni güncelleme yayımlanmıyordu. LG unuttuğu akıllı telefonu G3 için bugün yeni versiyon güncellemesi yayımladı. Android 6.0 Marshmallow sürümü olan V30b‘den sonra hiç güncelleme almayan akıllı telefon sonunda güvenlik düzeyi güncelleştirildi. Yeni güncelleme ile birlikte telefonda yazılım güvenliği en üst seviyeye yükseltildi. LG G3 akıllı telefonunuzu güncellemek için LG Mobile Support Tool uygulaması ile yen sürüme yükseltebilirsiniz.lgg330gss

  LG G3 D855TR 32GB V30g Güncellemesi

LG G3 D855TR 32GB modeli için yayımlanan güncelleme ile Güvenlik yaması düzeyi 01.10.2016 olarak güncellendi. Bilgisayar üzerinden kurulan yeni yazılım güncellemesi 1.25Gb boyutunda. Ota üzerinde bu güncelleme yayınlanacağını düşünmüyoruz. Bilgisayar’dan LG Mobile Support Tool programı ile güncelleme yapınız. Bu güncelleme ile birlikte yeni yazılım versiyonu V30b‘den V30g‘ye yükseltiliyor. Şuan için gözle görülür bir yenilik olmasa da güncelleme detaylarında Güvenlik yaması ve kullanılabilirlik artırıldı olarak görüyoruz.

  V30g Yazılım Güncellemesi Detayları2016-05-12-22-49-10

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: D855TR-V30g
  • Kernel Sürüm: 3.4.0
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 01.10.2016
  • Dosya Boyutu: 1.25GB
  • LG G3 D855TR 32GB: V30g KDZ 

  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden ota ile güncellemenin gelmeyeceğini düşünüyoruz. Bilgisayar üzerinden yapmanız gerekmektedir.

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  • Excelance

    V30b-CIS-XX için bu güncellemeyi uygulayabilir miyim? Yardımcı olur musunuz?

  • Ibrahim Beyazkendir

    Teşekkürler yalnız bende chrome bazen durduruldu hatası veriyor android 6’dan bu yana bu hata mevcut güncellemesiz sürümü ile değiştiriyorum yine aynı hatayı veriyor sizde böyle bir hata oluyor mu? Teşekkürler

  • Ismail Fatih Özver

    hocam telefon d855 32 gb dediğiniz gibi tr30b güncellemesi yaptım telefonda proğram versiyonu v30e ame xx olarak görünüyor ayrıca root atarken de hata veriyor ne yapabilirim yardım ederseniz.

  • Abdullah Koç

    merhaba başarıyla yaptım ancak telefon en ufak resim çekmede bile aşırı ısınıyor bunun içine ne yapabiliriz hiddenmenu den on ayarını yaptım ancak düzelmedi lollipopa dönmek için ne yapabilirim teşekkürler

  • Emirhan Durmuş

    Güncelleyince garanti kapsamından çıkıyormu ?

    • Hayır. Bu güncelleme LG tarafından gönderilmiştir.

  • Şenol Kuralay

    merhaba telefonum lg g3 v20n-ZAF-xx şeklinde. buna v30g kurabilir miyim sıkıntı çıkar mı. marshmallow a guncelliycem. yardımcı olursanız sevinirim

    • V30g KDZ dosyasını indirip LG UP programı ile yükseltme yapabilirsiniz.

      • Şenol Kuralay

        çok teşekkür ederim kardeşim

  • Coşkun CB Özdemir

    MERHABALAR
    BEN MTP OLARAK BAĞLAYAMIYORUM BİR ÇÖZÜM YOK MUDUR ACABA

  • Ibrahim Beyazkendir

    Hocam teşekkür ederim 32gb için dosyayı upload etmişsiniz bunu indirdikten sonra lg mobile support tool ile mi güncelleyeceğiz. Son olarak yedek almaya gerek var mı?

    • Yedek alıp LG UP ile yükleyebilirsiniz.

  • ramazan orhan

    ITA/ITALY V20D LGD855 9849 kdz dosyasına acil ihtiyacım var bulamıyorum.. yardımcı olur musunz…

    • ilgileniyorum, eklemeye çalışacağım.

  • Aykut Kaya

    d855tr için 30g versiyonun 32 gb için olan linki hala eklenmedi?

  • Serkan Çelik

    32 için yüklenecek mi acaba hâlâ kısa sürede yüklenecek diyor?

  • ferhat

    İthalatçı firma garantili telefonlara yuklesek sorun olur mu

  • Ozzy

    Bu güncelleme sadece TR sürümü için mi geçerli yoksa ithalatçı garantili telefonlarada uygulanır mı? Bendeki telefon twn sürümü idi android 6 ya geçtikten sonra ise global oldu.

  • Umut TRN

    veri hızı 4.5g olarak yazıyor gayet iyi , daha önce 4g yazıyordu.

  • murathan

    Sayın adminim v30g güncellemesi ne zaman yüklenir çok sürermi

    • Ahmet DİZDAR

      LG G3 için verilmiş olan V30g güncellemesi sunucularımıza yüklenmiştir.

      • Serkan Çelik

        16 gb olan için eklenmiş ama 32 gb yok?

  • Ibrahim Beyazkendir

    sa
    Hocam Lg mobile support telefonu görmüyor sürücüleri yükledim Usb pc bağlantıları seçeneğinde tüm seçenekleri denedim yine görmedi. Son olarak yurtdışından gelen cihazlarda da yükleme bu şekilde mi olacak. Teşekkürler.

    • Ahmet DİZDAR

      Aleyküm selam. Yurtdışı cihazların çoğuna güncelleme yapılamıyor çünkü bazıları kendi IMEI numaralarına sahip değil ve bu yüzden telefonlar brick oluyor. Genellikle çoğu kişi yazılımı yüklüyor ve sonrasında IMEI atıyor ancak kendi IMEI numarasına sahip ise o telefonlara da LG PC Suite veya LG Bridge üzerinden gelebiliyor

  • Hi im cebo*

    Merhaba, güncellemeyi kurdum fakat haliyle root gitti. Normal 6.0 root işlemi de yemiyor maalesef

    • Ahmet DİZDAR

      Yeni iyileştirme güncellemeleriyle root gibi kök erişimlerine karşı da güvenlik sağlanıyor. Bu nedenli root işlemi çalışmıyor olabilir.

  • Alper

    Kerim bey g3 7.0 alacak mı?
    Bilgisi olan var mı?