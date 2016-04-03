LG Teknik Servis
İLETİŞİM
[One Click Root] LG G3 Android 6.0 Lollipop ve Kit-Kat sürümleri için Root yapma rehberi ve Twrp yükleme rehberi ile karşınızdayız. Lütfen işlemleri sırası ile ve doğru bir şekilde yapınız. Karşılaşacağınız hataları bize bildirmeyi unutmayın.
- UYARI: Yapacağınız hatlardan LGDestek.NET sorumlu değildir!
- UYARI: Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyiniz.
LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Dosyaları
- LG G3 Driver indirdikten sonra kurulum yapın.
- LG OneClick Root zipten çıkarın ve masa üstüne kaydedin.
LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Yapma Rehberi
- Telefonda USB Hata Ayıklama’yı açıyoruz. Bunun için “Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Yazılım Bilgiler‘ne girip Yazım Bilgilerine Geliştirici Seçenekleri açılıncaya kadar üst üste basıyoruz.” Geliştirici seçenekleri açıldığı zaman Usb Hata Ayıklamayı açıyoruz.
- Telefonumuzu bilgisayara açık olarak bağlıyoruz. USB Hata ayıklama iznini kabul ediyoruz.
- Daha önce indirmiş olduğumuz LG One Click Root programını çift tıklayarak bilgisayarımıza kuruyoruz.
- Masaüstüne gelen kısayolu tıklayarak programı açıyoruz.
- Start düğmesine basarak Supersu‘nun kurulmasını bekliyoruz. Bu işlemler sırasında telefonunuz otomatik olarak kapanıp açılacaktır.
- Done! Yazısı gördünüzde Supersu Kurulmuş demektir.
LG G3 Android 5.0 Lolipop TWRP Yükleme Rehberi
- TWRP dosyamızı buradan yükleyelim ve zip içindeki apk telefona atıp yükleyelim. Root izni isteyecektir kabul edelim.
- Telefonda Hint başlıklı Everything seems fine, you can flash twrp now mesajını gelince OK basalım.
- Flash TWRP yazılı Lollipop şekeri simgesine tıklayın kurulumu yapılacaktır.
- TWRP Now installed yazını görünce OK deyip uygulamadan çıkalım.
- Telefonumuza TWRP yüklenmiştir.