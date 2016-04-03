LG Teknik Servis İLETİŞİM

[One Click Root] LG G3 Android 6.0 Lollipop ve Kit-Kat sürümleri için Root yapma rehberi ve Twrp yükleme rehberi ile karşınızdayız. Lütfen işlemleri sırası ile ve doğru bir şekilde yapınız. Karşılaşacağınız hataları bize bildirmeyi unutmayın.

UYARI: Yapacağınız hatlardan LGDestek.NET sorumlu değildir!

UYARI: Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyiniz.

LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Dosyaları

LG G3 Driver indirdikten sonra kurulum yapın.

indirdikten sonra kurulum yapın. LG OneClick Root zipten çıkarın ve masa üstüne kaydedin.

LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Yapma Rehberi

Telefonda USB Hata Ayıklama’yı açıyoruz. Bunun için “Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Yazılım Bilgiler‘ne girip Yazım Bilgilerine Geliştirici Seçenekleri açılıncaya kadar üst üste basıyoruz.” Geliştirici seçenekleri açıldığı zaman Usb Hata Ayıklamayı açıyoruz. Telefonumuzu bilgisayara açık olarak bağlıyoruz. USB Hata ayıklama iznini kabul ediyoruz. Daha önce indirmiş olduğumuz LG One Click Root programını çift tıklayarak bilgisayarımıza kuruyoruz. Masaüstüne gelen kısayolu tıklayarak programı açıyoruz. Start düğmesine basarak Supersu‘nun kurulmasını bekliyoruz. Bu işlemler sırasında telefonunuz otomatik olarak kapanıp açılacaktır. Done! Yazısı gördünüzde Supersu Kurulmuş demektir.

LG G3 Android 5.0 Lolipop TWRP Yükleme Rehberi