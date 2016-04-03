LG Teknik Servis
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[One Click Root] LG G3 Android 6.0 Lollipop ve Kit-Kat sürümleri için Root yapma rehberi ve Twrp yükleme rehberi ile karşınızdayız. Lütfen işlemleri sırası ile ve doğru bir şekilde yapınız. Karşılaşacağınız hataları bize bildirmeyi unutmayın.

  • UYARI: Yapacağınız hatlardan LGDestek.NET sorumlu değildir!
  • UYARI: Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyiniz.

  LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Dosyaları

  LG G3 Android 5.0 Lolipop Root Yapma Rehberi

  1. Telefonda USB Hata Ayıklama’yı açıyoruz. Bunun için “Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Yazılım Bilgiler‘ne girip Yazım Bilgilerine Geliştirici Seçenekleri açılıncaya kadar üst üste basıyoruz.” Geliştirici seçenekleri açıldığı zaman Usb Hata Ayıklamayı açıyoruz.
  2. Telefonumuzu bilgisayara açık olarak bağlıyoruz. USB Hata ayıklama iznini kabul ediyoruz.
  3. Daha önce indirmiş olduğumuz LG One Click Root  programını çift tıklayarak bilgisayarımıza kuruyoruz.
  4. Masaüstüne gelen kısayolu tıklayarak programı açıyoruz.
  5. Start düğmesine basarak Supersu‘nun kurulmasını bekliyoruz. Bu işlemler sırasında telefonunuz otomatik olarak kapanıp açılacaktır.
  6. Done!  Yazısı gördünüzde Supersu Kurulmuş demektir.

unlock-bootloader-install-custom-recovery-lg-g3.w654

  LG G3 Android 5.0 Lolipop TWRP Yükleme Rehberi

  1. TWRP dosyamızı buradan yükleyelim ve zip içindeki apk telefona atıp yükleyelim. Root izni isteyecektir kabul edelim.
  2. Telefonda Hint başlıklı Everything seems fine, you can flash twrp now mesajını gelince OK basalım.
  3. Flash TWRP yazılı Lollipop şekeri simgesine tıklayın kurulumu yapılacaktır.
  4. TWRP Now installed yazını görünce OK deyip uygulamadan çıkalım.
  5. Telefonumuza TWRP yüklenmiştir.

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28 YORUMLAR

  3. Lutfen yardım edin! yazıyı okumadan 6.0 g4 romlu g3 ume bu apk yı yukledım kurulum yapılırken telefon kapandı hıc bır tepkı vermıyor lutfen cevap verın

    • Telefonu kapatıp hard reset atın. Bu işlemi yaptığınızda TWRP açılır. TWRP açıldığında bilgisayara bağlayın ve dosya aktarımı yapın. Yaptığınız aktarımla birlikte telefonunuza tekrar ROM atabilirsiniz.

  5. BUNU KİMSE YAPAMAMIŞ HERKES SORU SORMUŞ AMA YAZIYI YAZANDAN TIK YOK NASIL BİR İŞTİR BU, BİRŞEY YAPIYOSUNUZ İNSANLARI MAĞDRU ETMEYİN BARİ…

  10. Söylenenleri Yaptım Ama Telefon Açılmadı Bidaha açılış Ekranı geliyor Bildirim Ledleri falanda Yanıyor Ama Açılmıyor Telefon Hard Reset deniyorum o da ne yapabilirim Acil Yardım :/

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