Daha önce LG G3 5.0 için Root ve TWRP Yükleme [One Click Root] Rehberini hazırlamıştık. LG G3 için şimdi Android 6.0 Marshmallow Root ve Recovery yükleme rehberi ile karşınızdayız. Diğer root işlemlerine göre LG G3 Android 6.0 Root işlemi daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen işlemleri sırası ile dikkatlice yapınız, yapcağınız hatlardan LGDestek.Net sorumlu değildir.

1. İlk olarak aşağıdaki linkten root dosyalarını indirelim.

LG G3 6.0 Root 

2. Masaüstüne G3 Root diye klasör oluşturalım. İndirdiğimiz dosyaları zipten çıkartıp klasörün içine atalım.

3. G3 Root klasörünü telin hafızasına atalım.

4. Sırasıyla KingoRoot.apk ve AutoRecMMD855.apk kuralım.

5.Kingroot.apk Açalım cihazı rootloyalım.

6.Root işleminden sonra AutoRecMMD855.apk açalım ve twrp kuralım. Kurulumdan sonra Twrp menüsü açılsın mı diye soracak. Ok diyip telefon kapanıp açılacak twrp menüsü gelecek.

7. Twrp Menüsünden telefonun hafızasına attığınız klasörün içine girin. Sırasıyla Hacer Permisivo.zip ve Beta-SuperSu 2.52.zip kurun.

8.Telefonu yeniden başlatın ve özgürlüğün tadını çıkartın.

Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatmak için:

Telefonun Ses Kısma + Güç Tuşu‘na basılı tutup LG Logosu gelince Güç Tuşunu bırakıp tekrar basıyoruz. Factory Reset ekranı gelene kadar bırakmayalım. Bu ekran gelince ses tuşu ile Yes‘ e gelip Power tuşuna basalım TWRP Recovery açılacaktır.

Ya da daha kolay bir yöntem olarak Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modda başlatabilirsiniz.

Not: Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyin. 

 

Uyarı: yaptığınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

PAYLAŞ
Sezer Şimşek
LGDestek.Net | LG G5 Kategori Editörü & APP Geliştirici

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

 
Newer Comments  

  • V30g’de henüz root olmuyor maalesef.

  • mehmet sahin

    no strategy soruna na çözüm bulabilen var mı ?

  • Berkant Kaya

    D855TR VAR MİLLETTE BU D855 O YÜZDEN BOZULUYOR HERALDE TELEFONLAR BENDE BUNU YAPAYIM DERKEN SIFIRLADIM-AĞLIYORUM 😀

    • Berkay Yılmaz

      Bende dün sıfırladım

      • Berkant Kaya

        Sıfırladığım halde telefonun kala kol gibi şarjı gidiyor. Fulmics 6.6 Yükliyecektim TWRP ve Root olmuyor. Telefonu kullanmadığım halde şarjı bitiyor LG’nin yazılımı çok kötü(6.0)

      • Berkay Yılmaz

        Pc olmadan mı yüklemeye çalıştın?

  • baris

    Arkadaşlar kingroot ile rootlayamayanlar v30f kdzsinizi lgup ile yükleyip deneyebilirler ben öyle yaptım

  • Root edemiyorum v30e-ame-xx root dosyası bulamıyor kingo root.ne yapmalıyım lütfen yardım

    • no strategy diyor bende de

      • mehmet sahin

        çözüm bulabildiniz mi acaba?

    • efe

      Aynı sıkıntı bendede var ne yapmam gerekli

  • maestro62

    şimdide telefonum açılmıyor. yükleme her şey vs. sorunsuz geçmişken telefonu yeniden başlattıktan sonra 2 saattik lg life’s good ekranı başka hiç bir şey yok

  • Seyit Hasan Koçyiğit

    Root strategy unavailable
    No strategy now diyip duruyor :/

  • Burak Diyar

    Hocam kingroota giriyorum bekliyor ve hic baslamadan soyle diyor :
    Root strategy unavailable
    No strategy now
    Ve telefon simgesinin uzerinde de girilemez isareti var ne yapmaliyim?

  • cin ali

    kingroot yuklenmiyor nasıl yapabilirim

  • bi sıkıntı çıkmadan yaptım,tşklerr 🙂

    • MEHMET OCAKOĞLU

      Arkadaşım romu kaç dakikada yükledin ben dün yüklemeye çalıştım ama 30 dakika kadar yükleme yaptı ama bir türlü yüklenmedi daha sonra tekrar başlama yaptım ama yükleme yapmış, ayrıca rom ile Google gulamalarını berabermi yüklediniz. nasıl yaptınız söylemisiniz. Yüklümü yapınca rehberi gördümü sim kartınızı gördümü. benim sim kartımı gördü ancak rehbere bir türlü ulaşamadım. Ama numara çevirdimmi karşı tarafa arama yapıyordu. Kısacası ükleme yaptıktan sona masaüstünde hiç bir uygulama yoktu bu konularda açıklama yaparmısınız. varsa resim atabilirmisiniiz.

  • Burak Tun

    Arkadaşlar bende kuramadım,buradaki arkadaşların root bilgisi düzeyleri aynı değil,rica etsek bir videoda detaylı şekilde anlatsanız hata riski azalır böylece…

  • skopp

    D85530B_00_1217 bu versiyonu yükledim uyguladım gayet sorunsuz çalşıyor

  • ferit

    root artik işe yaramıyor

  • eng

    bir sıkıntı yok. başarılı bir şekilde root oldu.

  • whakan

    arkadaşlar denemeyin “AutoRecMMD855.apk” sakın kurmayı çok riskli. telefonum tamamen çöktü. Telefonu hiç bir şekilde kurtaramadım. En son servise gönderdim. ana kartı değiştirmek zorunda kaldılar.

  • mehmet yilmaz

    Sayenizde telefonu çöpe yollamak üzereyim. Lg logosonda kalıyor telefon açılmıyor. Ne yapmam gerekiyor ?

    • Cihazı kapatıp download moda alın ve LG Flash Tool ile kdz atın cihazınız açılacaktır.

      • mehmet yilmaz

        Hangi kdz ?
        Telefon dowlnland modunda da açılmıyor ?

      • mehmet yılmaz

        hangi kdz yi atmam gerekiyor yardımcı olur musunuz lütfen?

      • mehmet Yılmaz

        Telefon kdz yi kabul etmiyor. bir şeyden emin değilseniz başka yerlerden görüyorsanız atmayın buraya kardeşim insanları zor durumda bırakmak zorunda mısınız? sapasağlam telefon durduk yere açılıp kapandı bu hale geldi.

  • Ahmet Burak ABDİKOĞLU

    Başarılı şekilde rootladım. Tek bir problem var sanırım yaşayan başka arkadaşlar da olmuş. SuperSU kodlamasını güncelleyemiyorum

  • Ramazan

    Ölü Link

  • Furkan

    Krds benim telefon paralel ithalat 6 guncellemesini almadi bu dediklerinin icinde 6guncellemesi var mi ben kuruyim mi

  • Nail

    telefonu başarılı bir şekilde rootladım ama sim kartı görmüyor. bu sorunu nasıl çözebilirim?

  • Oguzhan

    Arkadaşlar allta vermiş olduğum linkteki işlemlerin aynısını yapın ben yaptım oldu teşekkürler lg…

    https://www.youtube.com/watch?v=_sC-2Sl9aW4

    NOT : Merak etmeyin videodaki dosyalar ile bu sitedeki dosyalar aynıdır.. Bu sadece videolu anlatım..

  • Emre kedikli

    Root islemi telefondaki verileri silmiyor ama onerilen verileri yedekleyip hard reset attiktan sonra rootlamak

  • bu islem telefona format atiyormu ? telefonumdakı dosyalar silinecek mi?

  • emre kedıklı

    super su kod güncellemesi istiyor fakat bi türlü güncellenmiyor anlayamadım

  • emre kedıklı

    arkadaşlar bende bu yöntemi kullanarak cihazımı rootladım şimdi g5 in ux5 arayunuzu yukluycem sezer arkadaşın yazdıklarında bi yanlışlık yok siz başka bi yerde yanlışlık yapmış olabılırsınız nasıl yardım olurum bilmiyorum ama bu yönergeleri takip ederke kurulum yaparken biraz ingilizceniz olması gerekiyor menüler ingilizce sonra şaşırmayın

  • fikret

    OLMUYOR YARDIM TELEFON GİTTİ

  • haylaz_63@hotmail.com

    virüs buldu Telefonum Vazgeçtim Mcafee Programım Adı 🙂

  • Sezer Simsek

    bizzat kendim denedim ve deneyen arkadaşlarda var. nerde yanlış yapıtıgınız bilmiyorum ama anlattıgım yönergelerde herhangi bir sorun yoktur.

    konuya bizzat aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. 6.0 bütün versiyonlarında çalışıyor..

    http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/root-twrp-marshmallow-d855-30b-t3286268

    • mehmet göksel

      telefon açılmıyor yardımcı olurmusunuz

  • Tuncer

    Deneyen yokmu

  • Telefon açılmadı arkadaşlar
    önermiyorum

    • mehmet göksel

      bende root attım açılmıyor geri nasil alacağız

 
Newer Comments  