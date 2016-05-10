Daha önce LG G3 5.0 için Root ve TWRP Yükleme [One Click Root] Rehberini hazırlamıştık. LG G3 için şimdi Android 6.0 Marshmallow Root ve Recovery yükleme rehberi ile karşınızdayız. Diğer root işlemlerine göre LG G3 Android 6.0 Root işlemi daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen işlemleri sırası ile dikkatlice yapınız, yapcağınız hatlardan LGDestek.Net sorumlu değildir.

1. İlk olarak aşağıdaki linkten root dosyalarını indirelim.

LG G3 6.0 Root

2. Masaüstüne G3 Root diye klasör oluşturalım. İndirdiğimiz dosyaları zipten çıkartıp klasörün içine atalım.

3. G3 Root klasörünü telin hafızasına atalım.

4. Sırasıyla KingoRoot.apk ve AutoRecMMD855.apk kuralım.

5.Kingroot.apk Açalım cihazı rootloyalım.

6.Root işleminden sonra AutoRecMMD855.apk açalım ve twrp kuralım. Kurulumdan sonra Twrp menüsü açılsın mı diye soracak. Ok diyip telefon kapanıp açılacak twrp menüsü gelecek.

7. Twrp Menüsünden telefonun hafızasına attığınız klasörün içine girin. Sırasıyla Hacer Permisivo.zip ve Beta-SuperSu 2.52.zip kurun.

8.Telefonu yeniden başlatın ve özgürlüğün tadını çıkartın.

Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatmak için:

Telefonun Ses Kısma + Güç Tuşu‘na basılı tutup LG Logosu gelince Güç Tuşunu bırakıp tekrar basıyoruz. Factory Reset ekranı gelene kadar bırakmayalım. Bu ekran gelince ses tuşu ile Yes‘ e gelip Power tuşuna basalım TWRP Recovery açılacaktır.

Ya da daha kolay bir yöntem olarak Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modda başlatabilirsiniz.

Not: Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyin.

Uyarı: yaptığınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.