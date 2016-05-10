[D855] LG G3 Android 6.0 Marshmallow Root ve Recovery Yükleme Rehberi

Daha önce LG G3 5.0 için Root ve TWRP Yükleme [One Click Root] Rehberini hazırlamıştık. LG G3 için şimdi Android 6.0 Marshmallow Root ve Recovery yükleme rehberi ile karşınızdayız. Diğer root işlemlerine göre LG G3 Android 6.0 Root işlemi daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen işlemleri sırası ile dikkatlice yapınız.

UYARI : Yapacağınız hatlardan LGDestek.NET sorumlu değildir!

UYARI Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyiniz.

UYARI: LG G3 Android 6.0 V30g sürümü kullanıyorsanız, sürümünüzü V30b yapınız.

BURADAN: Andoroid 6.0 V30b indiriniz.

LG G3 Android 6.0 Marsmallow Root Dosyaları

LG G3 Android 6.0 Marshmalow Root: Tıklayın

LG G3 Android 6.0 Marshmallow Root Yapma Rehberi

Masaüstüne ”LG G3 Root” adında bir klasör oluşturalım. İndirdiğimiz dosyaları zip’ten çıkartıp klasörün içine atalım.

”LG G3 Root” klasörünü Telefonun hafızasına atalım.

KingoRoot.apk uygulamasını kuralım.

AutoRecMMD855.apk uygulamasını kuralım.

Kingroot.apk uygulamasını açalım telefonu rootluyalım.

Root işleminden sonra AutoRecMMD855.apk uygulamasını açalım ve TWRP kuralım.

Kurulumdan sonra TWRP menüsü açılsın mı diye soracak. Ok butonuna basalım, telefon kapanıp açılacak TWRP menüsü gelecek.

TWRP Menüsünden telefonun hafızasına attığınız klasörün içine girin. Sırasıyla Hacer Permisivo.zip ve Beta-SuperSu 2.52.zip kurun.

Telefonu yeniden başlatın ve özgürlüğün tadını çıkartın.

Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatmak

Telefonun Ses Kısma + Güç Tuşu‘na basılı tutup LG Logosu gelince Güç Tuşunu bırakıp tekrar basıyoruz. Factory Reset ekranı gelene kadar bırakmayalım. Bu ekran gelince ses tuşu ile Yes‘ e gelip Power tuşuna basalım TWRP Recovery açılacaktır.

Ya da daha kolay bir yöntem olarak Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modda başlatabilirsiniz.