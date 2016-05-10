Daha önce LG G3 5.0 için Root ve TWRP Yükleme [One Click Root] Rehberini hazırlamıştık. LG G3 için şimdi Android 6.0 Marshmallow Root ve Recovery yükleme rehberi ile karşınızdayız. Diğer root işlemlerine göre LG G3 Android 6.0 Root işlemi daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen işlemleri sırası ile dikkatlice yapınız.

  • UYARI: Yapacağınız hatlardan LGDestek.NET sorumlu değildir!
  • UYARI Anlatım Sadece LG G3 D855 16/32 Gb Modelleri için Geçerlidir. Diğer modeller için lütfen denemeyiniz.
  • UYARI: LG G3 Android 6.0 V30g sürümü kullanıyorsanız, sürümünüzü V30b yapınız.
  • BURADAN: Andoroid 6.0 V30b indiriniz. 

  LG G3 Android 6.0 Marsmallow Root Dosyaları

  LG G3 Android 6.0 Marshmallow Root Yapma Rehberi

  Masaüstüne ”LG G3 Root” adında bir klasör oluşturalım. İndirdiğimiz dosyaları zip’ten çıkartıp klasörün içine atalım.

  ”LG G3 Root” klasörünü Telefonun hafızasına atalım.

  KingoRoot.apk uygulamasını kuralım.

  AutoRecMMD855.apk uygulamasını kuralım.

  Kingroot.apk uygulamasını açalım telefonu rootluyalım.

  Root işleminden sonra AutoRecMMD855.apk uygulamasını açalım ve TWRP kuralım.

  Kurulumdan sonra TWRP menüsü açılsın mı diye soracak. Ok butonuna basalım, telefon kapanıp açılacak TWRP menüsü gelecek.

  TWRP Menüsünden telefonun hafızasına attığınız klasörün içine girin. Sırasıyla Hacer Permisivo.zip ve Beta-SuperSu 2.52.zip kurun.

  Telefonu yeniden başlatın ve özgürlüğün tadını çıkartın.

  Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatmak

Telefonun Ses Kısma + Güç Tuşu‘na basılı tutup LG Logosu gelince Güç Tuşunu bırakıp tekrar basıyoruz. Factory Reset ekranı gelene kadar bırakmayalım. Bu ekran gelince ses tuşu ile Yes‘ e gelip Power tuşuna basalım TWRP Recovery açılacaktır.

Ya da daha kolay bir yöntem olarak Reboot Recovery uygulamasıyla istediğiniz zaman kolaylıkla telefonunuzu recovery modda başlatabilirsiniz.

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  • Ismet koç

    Selamlar. Telefon garantiden geldi. Android 5.0 yüklü geldi ve oc suite ile 6.0 yaptım. Telefon 30g oldu. Şimdi telefonu 30b yapamıyorum. Download modda telefonu pc görmüyor. Lütfen yardımcı olur musunuz

  • V30b sürümüne geri dönüş yapınız.

  • Tugay Çetinkaya

    Peki D855TR olur mu birde Marsmallow’da Root yetkisi garantiyi devre dışı bırakmaz deniyordu bi yardımcı olursanız sevinirim

    • D855TR için olur. Root işlemi telefonu garanti dışı bırakır.

  • Emre Türkşen

    855TR mi yoksa 855 mi olduğunu nerden anlarım telefonun?

    • Telefonun D855 ya da D855TR olduğunu öğrenmek için Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Donanım Bilgisi bölümüne girin, orada yazar.

  • V30b sürümüne geri dönünüz ve yazıdaki root dosyaları ile işlem yapınız.

  • Şunu denermisiniz. .zip’li dosyayı çıkarın içinde Lg G3 Android 6 v30b’de çalışan king root akp’sı var. Virüs uyarısı verebilir. https://drive.google.com/file/d/0B8VdHtWGH4foV1lYdTQ5RmJ2Qm8/view?usp=sharing

    • Berkay Yılmaz

      %15 e gelip birden durup bitiyo ne yapmam lazım kaç kere denedim

    • Berkay Yılmaz

      Yardım!!!

    • Berkay Yılmaz

      Kaç gündür cevap bekliyorum admin bi baksan ya iletişime geçelim buradan zor oluyo

  • Root için bunu kullanın. Kingroot bazı sürümleri V30b’yi desteklemiyor. Bu sürüm ile sorunsuz şekilde root işlemi yatık. https://drive.google.com/file/d/0B8VdHtWGH4foUm1kWkZTcnJvWEE/view?usp=sharing

    • Berkay Yılmaz

      Doküman arama işlemi başarısız oldu diyor.

      • hangi işlemi yaparken alıyorsunuz hatayı?

  • Okan

    Merhaba, LG G3 D855 model V30n-EUR yazılım için root mümkün müdür? Deneyen veya bilgisi olan var mı?

  • Yazılım versiyonu nedir?

  • Şuan hangi versiyonu kullanıyorsunuz. V30g’de şuanda root mümkün değil.

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