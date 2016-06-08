LG G3 AME model için geçtiğimiz günlerde Android 6.0 Marshmallow güncellemesinin Temmuz ayı içerisinde geleceğinden bahsetmiştik.

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LG G3 AME modeli için kdz yazılım güncellemesi LG tarafından yayımlandı. Yazılım güncellemesini yapabilmeniz için lütfen aşağıdaki programları bilgisayarınıza kurunuz.

Kdz Dosyası:

16 GB = D85530d_00_0426.kdz

= D85530d_00_0426.kdz 32 GB = D85530d_32_0426.kdz

Yükleme Talimatı:

Telefonunuz açık bir şekilde USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız ve LG UP programını çalıştırınız.

kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız ve programını çalıştırınız. Program telefonunu gördükten sonra “UPGRADE” bölümünü işaretleyiniz.

bölümünü işaretleyiniz. İlk resimde görülen BİN file yanındaki tik işaretini kaldırınız.

yanındaki tik işaretini kaldırınız. Resimde görülen 3 numaralı bölümden kdz dosyamızı seçiyoruz.

dosyamızı seçiyoruz. Son olarak “REFURBİSH” tikini seçin ve “START” tuşuna basarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yükleme işlemine başlamadan önce şarjınızın %50 ve üzeri olmasına özen gösteriniz. Yazılım güncelleme işlemine başladıktan sonra cihazınızın USB bağlantısını kesinlikle koparmayınız.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınıza Hard Reset atmanızda kesinlikle fayda var.

Android 5.0 Lollipop sürümüne dönüş yapmak isterseniz aşağıdaki kdz dosyasını indirerek LG Flash Tool programı ile yükleyebilirsiniz.

LG G3 D855 AME 5.0 KDZ

LG Flash Tool