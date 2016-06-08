LG G3 AME model için geçtiğimiz günlerde Android 6.0 Marshmallow güncellemesinin Temmuz ayı içerisinde geleceğinden bahsetmiştik.

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LG G3 AME modeli için kdz yazılım güncellemesi LG tarafından yayımlandı. Yazılım güncellemesini yapabilmeniz için lütfen aşağıdaki programları bilgisayarınıza kurunuz.

Kdz Dosyası:

Yükleme Talimatı:

  • Telefonunuz açık bir şekilde USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayınız ve LG UP programını çalıştırınız.
  • Program telefonunu gördükten sonra “UPGRADE” bölümünü işaretleyiniz.
  • İlk resimde görülen BİN file yanındaki tik işaretini kaldırınız.
  • Resimde görülen 3 numaralı bölümden kdz dosyamızı seçiyoruz.
  • Son olarak “REFURBİSH” tikini seçin ve “START” tuşuna basarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yükleme işlemine başlamadan önce şarjınızın %50 ve üzeri olmasına özen gösteriniz. Yazılım güncelleme işlemine başladıktan sonra cihazınızın USB bağlantısını kesinlikle koparmayınız.

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Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınıza Hard Reset atmanızda kesinlikle fayda var.

Android 5.0 Lollipop sürümüne dönüş yapmak isterseniz aşağıdaki kdz dosyasını indirerek LG Flash Tool programı ile yükleyebilirsiniz.

LG G3 D855 AME 5.0 KDZ

LG Flash Tool

 

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  • Eren Yeşilçam

    Ben Telefonu Güncelledim Ama Hattımı Görmüyor Yani Sim Kartını Algılamıyor Ne yapmam Gerek??? Acilll

  • tahsin

    yukarıdaki linkler çalişmıyor

  • tahsin

    kdz dosylarıda calşmıyor

  • tahsin

    LG Mobile Drivere tıklıyorum 403 – Forbidden çıkıyor

  • Mert

    Merhaba ben AME versiyonu 5.0 kullanıyordum. 6.0 güncellemesi bir türlü gelmediği için tr 6.0 romunu yükledim. Ayarlarda hala AME yazıyor şuan telefonuma bir şey olsa garanti kabul edermi yoksa AME versiyonu 6.0 stock romunu yüklemem gerekiyormu ?

  • taha

    merhaba bu güncellemeyi yaptığımda telefon hafızasından birşey eksilirmi cevap verirseniz sevinirim teşekkürler

    • Ahmet Dizdar

      Güncellemeler hafızaya etki etmez.

      • tahsin

        Linkler çalışmıyor

  • Ömer

    Merhaba..
    G3 twn(tayvan) marshmallow güncellemesi hakkinda bir tarih belirlendi mi? Belli degil ise bunu takip edebilecegimiz bir sayfa var mi? Teşekkürler…

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      LG G3 Tayvan modeli ile ilgili 6.0 Marshmallow güncellemesinin gelip gelmeyeceğini her gün kontrol etmekteyiz. Belirli bir tarih bulunmamaktadır. Bizi takip etmeye devam edin.

  • ufuk

    merhaba. iki sorum olacak. cevaplarsanız sevinirim. birincisi, lg pc suite üzerinden güncelleme yapabilirsiniz demişler ancak siz neden lgup üzerinden önerdiniz? ikincisi bu güncelleme sonrası gelecek güncellemeleri alabilecek miyiz ve telefon garantisi devam eder mi? çok teşekkürler.

    • Merhaba,

      Güncelleme sonrası telefonun garantisine hiçbir etki olmayacaktır. LG PC Suite ile yapılan güncellemelerin bazılarında yazılım yükseltme hatası olduğu için LG UP önerilmiştir.

  • Enes

    16 GB lik versiyonmu yoksa 32 GBl ık versiyonmu

  • Enes

    Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.Bu güncellemeyi yaptıktan sonra bi sıkıntı olurmu telefonda orjinal rom mu ve bundan sonra gelecek güncellemeleri alabilirmiyim.

    • Enes

      16 gblik versiyonmu 32 gblik versiyonmu

    • Orjinal rom’dur. KDZ dosyasını indirip adımları uygulayarak flashlamanız yeterli olacaktır. Flashlama öncesinde yedek almayı unutmayın

  • Enes

    ame güncelleme manuel olarak kurabilirım.Fakat ota ile kurmak istiyorum ota ile gelecekmi?

    • Merhaba Enes

      OTA ile güncelleme gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Gelen bilgiler arasında OTA üzerinden güncelleme verilmeyeceği yönde söylentiler bulunmaktadır

  • mrt

    lgcarecenter@lge.com
    GELEN CEVAP
    Değerli Müsterimiz,
    Yasamis oldugunuz olumsuzluktan dolayi firmamiz adina üzgün oldugumuzu belirtmek isteriz.
    Belirtmiş olduğunuz cihazın Türkiye versiyonları için son yazılım sürümü Marshmallow dur.
    Mevcut cihaza pc suite üzerinden güncelleme gelmiştir.Otomatik güncelleme daha sonra yapılacaktır.Pc suit ile güncelleme yapmanız mümkündür.
    Bilgilerinize sunariz.
    Saygilarimizla.

  • mrt

    LG G3 için OTA 6.0 / 7.0
    Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.
    Yazıp aşağıdaki sayfadan gönderdim.
    Sizlerde göndererek ısrarcı olabilirsiniz.
    http://www.lgicorp.co.kr/en/investment/ir_contact
    Eposta için adres:
    ir@lgicorp.com

  • Abdullah AVCI

    Ame telefonuma android 6 attım güzel gayet ama Uygulama kaldırdığımda kalktıktan sonra kabuk durdu hatası geliyor arka arkaya 2 kere bir zararı yok ama zaman kaybı bir çaresi varmı?

  • mehmet

    cihaz ame,tr 6.0 yüklü. bugün pc ye bağladığımda güncelleme mevcut dedi.
    sw sürümü d855 30D (?) diye bi güncelleme

  • Alper

    merhaba,

    AME olan cihazıma TR olan KDZ yükledim. bunu da yüklemek gerekiyor mu ?

    • Bunu yüklemenize gerek yok.

      • Alper

        orjinal olsun istiyorum ve AME yüklemek istiyorum aynı yolu mu izleyeceğim peki

  • Mert

    Yayınladığınız kdz sürümü 16gb / 32gb hangisi ile uyumlu acaba belirtme şansınız varsa tüm kullanıcılar memnun olacaktır. İlgi ve bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler..

  • mehmet

    tr sürümüne gelen güncellemeler gelir mi peki?

  • emrah

    Hiç bir farkı yoktur. Sadece AME sürümlerine gelen güncellemeleri alamazsınız o kadar.

  • mehmet

    lg up ile Türkiye sürümünü yükledim 6.0. cihazım ”ame”
    ame için olan bu güncellemeyi yüklesem ne fark olur?

  • Emrah

    Sorularimizla ilgilenen yok galiba…

  • Frtbjk1903

    Iyi aksamlar batuhan bey ben android6.0 tr yuklemistim ame cihazima burdaki stock romu yukleyebilirmiyim bi sikinti olurmu madem orjinal rom guncelleme alacak bu romu yuklemek daha mantikli

  • Excelance

    Telefonumun program versiyonu v21a-CIS-XX
    Buradan güncelleyebilir miyim?

  • Furkan

    Lg pc suite uzerinden yapabiliyomuyuz

  • duncan

    S.a bu kdz nedir hocam temmuzda gelecek guncellemeden farki nedir bir de, hayirli calismalar

  • Emrah

    Bu paylaştığıniz kdz dosyasi 32gb yoksa 16gb versiyonumu

    • Emrah

      Onuda belirtseniz iyi olur yada 32gb ve 16gb diye yazip iki linkide paylasarak biz kullanicilara daha rahat olacak… Teşekkürler

  • M.ata

    Lg g3 v 21wAMExx ne zaman marshmallow gelecek.kesin bir tarih var mi??
    Teşekkür ederim..

    • Emrah

      Arkadaşın anlattigi gibi manuel olarak kurabilirsiniz

  • Aras

    LG G3 D855 AME.kdz yüklediğimizde bundan sonraki güncellemeleri alabilirmiyiz? Orjinal AME stock Room mu?

    • Merhaba Aras, orjinal stock romdur. Cihazınız LG G3 D855 AME ise rahatlıkla yükleyebilir diğer gelecek güncellemeleri de alabilirsiniz.