LG Teknik Servis İLETİŞİM

Bu yazımızda geç güncelleme alacak olan ithalatçı ürünleri LG G3 D855 AME SEA ve GLOBAL sürümlere TR Android 6.0 Marshmallow nasıl yüklenir, nasıl orjinale dönülür adım adım anlatacağız. Bunu nasıl anlarız diyen arkadaşlarımız telefonlarından Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Yazılım Bilgilerini takip ederek aşağıdaki ekrana ulaşırlar.

Program versiyonunda işaretli kısım cihazın hangi ülke çıkışlı olduğunu ifade eder.

D855 AME – Birleşik Arap Emirlikler (Temmuz ayında 6.0 alacak – GCC operatör cihazına gelmiştir. Pc Suiten kontrol edin)

D855 SEA – Singapur (Temmuz ayında 6.0 alacak)

D855 GLOBAL – Evrensel Sürüm (Manuel güncelleme yapılır)

D855 TWN – Tayvan (Güncelleme Tarih Bilgisi Net değil)

Yukarıda yazılan ve ülkemizde en çok satılan ithalatçı ürünlerin ülkelere göre yazılım bilgilerini açıkladıktan sonra Android 6.0. TR yükleme işlemine geçebiliriz. Yedek almayı unutmayın.

Öncelikle bilgisayarımıza gerekli olan programları ve dosyalarımızı indirelim.

Aşağıdaki Dosyaları bilgisayarınıza indirip kurun:

LG Mobile Driver > Download

LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download

Aşağıdan TR 6.0 D855 modeli için Kdz dosyasını indirin:

LG G3 D855TR V30g 6.0 KDZ

Yükleme:

Telefon açık olarak USB ye bağlayın ve LGUP Programını açın.

ye bağlayın ve Programını açın. Program Telefonunuzu gördükten sonra “UPGRADE” tikini işaretleyin.

tikini işaretleyin. 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.

3 nolu işlem BIN file karşısındaki … butonuna(çarpının solundaki) tıklayın.

butonuna(çarpının solundaki) tıklayın. Gelen ekrandan yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.

“REFURBISH” tikini seçin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.

Yükleme bittikten sonra Hard Reset atmanızda fayda vardır. Kurulum sırasında oluşan gereksiz dosyalar silinecektir.

Herhangi bir nedenden dolayı geri dönmek için, aşağıda linkleri verilen uygun Lollipop dosyasını indirin ve yukarıdaki yükleme talimatlarını uygulayıp rahatlıkla eski sürüme dönebilirsiniz.

LG G3 D855 AME Sürüm 5.0 KDZ

LG G3 D855 SEA Sürüm 5.0 KDZ