LG G3 Android 6.0 Marshmallow güncellemesi Türkiye dağıtımı neden geçikti.? Uzun süredir beklenen ve Avrupa dahil bir çok ülkede yayımlanan LG G3 Android 6.0 güncellemesi, ülkemize malesef hala gelmiş değil. Yaklaşık 2 ay önce polanya sürü dağıtılmaya başlayan Android 6.0 güncellemesi, geçtiğimiz hafta Avrupa cihazlar içinde yayımlandı.

@LGTürkiye uzun zamandır Mart ayı içerisinde dağıtımı yapılacağı bilgisini vermişti fakat Mart ayı bitmek üzere ve güncelleme hala gelmiş değil. Mart ayı başlarında Telus tarafından internet’te yayımlanan bir habere göre 29 Mart tarihinde LG G3 için Android 6.0 Marhmallow güncellemesi geleceği yönünde bilgi vermişlerdi. Fakat bu bilgininde gerçeği yansıtmadığı bugünlerde anlaşılmış oldu.

Yaptığımız araştırmalar sonucu şu bilgilere ulaştık;

Ülkemizde 1 Nisan itibari ile 4.5G kullanılmaya başlanacak, Türkiyede 500 binin üzerinde LG G3 kullanıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Operatörler güncelleme konusu da üretici firmalar ile sürekli iletişim halinde. LG G3‘e gelecek yeni güncelleme ile cihazın donanım olarak hazır olmasına rağmen yazılımsal desteğe ihtiyacı bulunuyor. LG G4‘e dün gelen güncelleme ile 4.5G ile tam uyumlu ve yüksek performanlı bir çalışma sergiliyecek.

LG G3‘de de bulunan Wi-Fi Calling ve Volte özelliği için bir güncelleme ihtiyac duyuyor. Tahminlerimize göre ükemizde kullanılacak 4.5G ile tam uyumlu çalışabilmesi için LG G3’e Android 6.0 Güncellemesi gecikmiş bulunuyor. Üretici firma ileride yazılımsal sorunlar yaşamamak adına güncellemeyi sıkı tutuyor.Ülkemizde ki operatörlerde bu konuda çok hassas davranıyor.