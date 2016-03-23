LG’nin Amiral gemisi cihazı LG G3 sonunda Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuştu. Yılbaşında Polanyada başlayan güncelleme geçde olsa bugün Avrupa cihazlarda yayımlanmaya başladı.

2014 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi LG G3, Marshmallow alacak mı almıyacak mı? Derken uzun bir süreden sonra kullanıcılara yazılım güncellemesi sunuldu.

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Lg G3 kullanıcıları Android 5.0 Lolipop güncellemesinden sarj sorunu yüzünden memnun oldukları söylenemez. Bir yıl aranın ardından yeni bir yazılıma kavuşan LG G3 için şarj sorunu çözülmüş gibi görünsede yakın zamanda bu sorunun çözülüp çözülmediğini kullanıcı deneyimlerine bakarak anlayacağız.

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Lg G3 Marshmallow güncellemesi ile gelen en büyük yeniliklerden biriside Lg G4 arayüzüne kavuşması. Lg G3 4.4.2 kitkat yazılı ile piyasaya çıltığında UX 3 arayüzünü kullanıyordu. Lg G4 ile tanıştığımız UX 4 arayüzü Marshmallow ile artı Lg G3’e gelmiş oldu.

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::LG G3 Android 6.0 İle Gelen Yenilikler

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  • Enes Has

    Lg d855 seu kullanıcısıyım ilk defa lg aldığım için pişman oldum bu güncellemeyi uzun zamandır bekliyorum.Ama halen hiç bir sebep dahi olmadan bekletiliyoruz.bir firma müşterilerine bu kadar ilgisiz olabilirdi.

    • LG PC Suite programı ile güncelleme yapabilirsiniz.

  • süleyman

    d855tr bir telefona avrupa formatı atabilirmiyiz sorun cıkarmı bilen yzssın lütfen

  • mrt

    lgcarecenter@lge.com
    GELEN CEVAP
    Değerli Müsterimiz,
    Yasamis oldugunuz olumsuzluktan dolayi firmamiz adina üzgün oldugumuzu belirtmek isteriz.
    Belirtmiş olduğunuz cihazın Türkiye versiyonları için son yazılım sürümü Marshmallow dur.
    Mevcut cihaza pc suite üzerinden güncelleme gelmiştir.Otomatik güncelleme daha sonra yapılacaktır.Pc suit ile güncelleme yapmanız mümkündür.
    Bilgilerinize sunariz.
    Saygilarimizla.

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