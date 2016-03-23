LG’nin Amiral gemisi cihazı LG G3 sonunda Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuştu. Yılbaşında Polanyada başlayan güncelleme geçde olsa bugün Avrupa cihazlarda yayımlanmaya başladı.

2014 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi LG G3, Marshmallow alacak mı almıyacak mı? Derken uzun bir süreden sonra kullanıcılara yazılım güncellemesi sunuldu.

Lg G3 kullanıcıları Android 5.0 Lolipop güncellemesinden sarj sorunu yüzünden memnun oldukları söylenemez. Bir yıl aranın ardından yeni bir yazılıma kavuşan LG G3 için şarj sorunu çözülmüş gibi görünsede yakın zamanda bu sorunun çözülüp çözülmediğini kullanıcı deneyimlerine bakarak anlayacağız.

Lg G3 Marshmallow güncellemesi ile gelen en büyük yeniliklerden biriside Lg G4 arayüzüne kavuşması. Lg G3 4.4.2 kitkat yazılı ile piyasaya çıltığında UX 3 arayüzünü kullanıyordu. Lg G4 ile tanıştığımız UX 4 arayüzü Marshmallow ile artı Lg G3’e gelmiş oldu.

::LG G3 Android 6.0 İle Gelen Yenilikler