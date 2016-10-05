LG G3 geçtiğimiz ocak ayında Android 6.0 Marsmallow güncellemesini almaya başlamıştı. Hala güncelleme yapmadıysanız buradan güncelleme yapabilirsiniz. Ne yazık ki ülkemize çok geç gelmesi ve sadece bilgisayar üzerinden, PC Suite ile güncelleme yapılması gibi kısıtlı imkanlar sunması, LG G3 kullanıcılarını üzmüştü.

LG G3 Android 7.0 Nougat güncellemesi alıp almayacağı halen kesinleşmedi, fakat internet’e düşen son sızıntılar ”belkide” LG G3 Nougat ile tanışacak ifadelerine yer verilmeye başlandı. LG G3 için marshmallow artık son güncellemesi olduğu düşünülse de 2 yaşını doldurmuş akıllı telefon bugün Geekbench bencmark testlerinde görüntülendi.

LG G3 Android 7.0 Nougat Gelecek mi?

Aşağıdaki ekran görüntüsü LG G3’ün Android 7.0 ile test edildiği görülüyor. Bu testlerin sonucunda diğer amiral gemileri LG G4, LG G5 ve LG V10 ile birlikte LG G3’de Android 7.0 Nougat ile tanışabilir.

LG Bu yıl sonunda doğru diğer amiral gemisi modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtmaya başlayacak. ilk olarak LG G5 Nougat ile tanışacak, daha sonra diğer modellerde almaya devam edecek. Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak telefonlar için buraya tıklaya bilirsiniz.