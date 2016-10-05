LG G3 geçtiğimiz ocak ayında Android 6.0 Marsmallow güncellemesini almaya başlamıştı. Hala güncelleme yapmadıysanız buradan güncelleme yapabilirsiniz. Ne yazık ki ülkemize çok geç gelmesi ve sadece bilgisayar üzerinden, PC Suite ile güncelleme yapılması gibi kısıtlı imkanlar sunması, LG G3 kullanıcılarını üzmüştü.

LG G3 Android 7.0 Nougat güncellemesi alıp almayacağı halen kesinleşmedi, fakat internet’e düşen son sızıntılar ”belkide” LG G3 Nougat ile tanışacak ifadelerine yer verilmeye başlandı. LG G3 için marshmallow artık son güncellemesi olduğu düşünülse de 2 yaşını doldurmuş akıllı telefon bugün Geekbench bencmark testlerinde görüntülendi.

LG G3 Android 7.0 Nougat Gelecek mi?

Aşağıdaki ekran görüntüsü LG G3’ün Android 7.0 ile test edildiği görülüyor. Bu testlerin sonucunda diğer amiral gemileri LG G4, LG G5 ve LG V10 ile birlikte LG G3’de Android 7.0 Nougat ile tanışabilir.

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LG G3 Android 7.0 Güncelleme

LG Bu yıl sonunda doğru diğer amiral gemisi modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtmaya başlayacak. ilk olarak LG G5 Nougat ile tanışacak, daha sonra diğer modellerde almaya devam edecek. Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak telefonlar için buraya tıklaya bilirsiniz.

  • isimsiz

    Pardon g3

  • isimsiz

    Gençler g3 güncellemeyi büyük bi ihtimalle alacak g2den bahsettiniz ama altta attığım resme bakın sonuçlar ortada ama g2 marshmallow güncellemesi alamayacak ama g2 nougat güncellemesi gel https://uploads.disquscdn.com/images/0bd420e5774a51cf85748768e1269dd1c05322e23ce6478ff7b5ed3a3667117a.jpg ebilir diyo

  • Presider

    hacılar ben telefonu rootladım cm14 flashladım.haliyle noughat oldu.baktım 7.0 dı…fakat söyliyim Çok hoş duruyor.manyak bir şey …ama siz siz olun rootlamayın…benim sim kart yeri bozuldu o yuzden habire formatlıyorum…ama gercekten 7 harika…

    • Ahmet Akpınar

      nereden rootladın yardım edebılır mısn

  • metin erik

    Lg g3 islemcisi 32 bit oldugu icin almayabilir

  • Yahya

    Kesin alacak çünkü 32 GB modelinde ki donanımlar günümüz üst seviye telefonlarla aynı hatta daha iyi ama verirlerse biraz zaman alabilir

  • Akif

    Lg g3 32 gb normalde alması lazım ancak işlemci modelinden dolayı vermeyecekler bence 🙁

  • yakup

    lg g3 alması lazım

  • Ahmet

    V20 inceleme videosu daha ne zaman gelecek

  • Erhan

    Rahmetli LG G2 için de marsmallow testleri görülmüştü. Hani nerede ? Bunlar hep uydurma gmaarena ve benzeri sitelerin reklamı.

    • Ahmet Y.

      Aynisini ben yazacaktim cok haklisin g2 icin bu haberin aynisi yapilmisti g3 6.0 dan sonra guncelleme asla alamayacak

    • fiiraak

      aynen katılıyorum.