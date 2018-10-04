LG G3 Android 9.0 Pie ROM Yükleme Rehberi

Birçok kişinin kullanmış olduğu ve güncellemeleri bittikten sonra ROM yükleme ile uğraşmış olduğu LG G3 modeliyle ilgili yeni sistem geliştirildi. Önceki yazılarımızda gerek Fulmics sistemi, gerekse Resurrection gibi safgan Android ROM yazılarını derlediğimiz LG G3 için yeni sistem inşa edildi. Resmi olmamakla birlikte inşa edilen yeni Custom ROM, artık LG G3 Android 9.0 Pie ROM olarak geçiyor.

NOT = Henüz BETA sürüm olarak sunulan Android 9.0 Pie ROM sistemi için root işlemi de sunuluyor ancak test aşamasında olduğu için çalışmayabileceği de bilgiler arasında belirtiliyor.

LG G3 Android 9.0 Pie ROM Dosyaları

LG G3 Android 9.0 Pie ROM Kurulum Rehberi

Öncelikle telefonunuzun sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini gerçekleştirin. ( LG G3 Android 5.0 Root & TWRP Rehberi ve LG G3 Android 6.0 Root & TWRP Rehberi )

ve işlemlerini gerçekleştirin. ( ve ) Bu işlemlerden sonra telefonunuzu TWRP Modu’nda başlatın.

TWRP ana ekranında Backup kısmına girip tüm dosyaları işaretleyin ve yedek alın. (Alınan yedek, telefonda yüklü olan sistemin yedeğidir ve bununla birlikte oluşabilecek hatalara karşı önlem alınmaktadır)

kısmına girip tüm dosyaları işaretleyin ve yedek alın. (Alınan yedek, telefonda yüklü olan sistemin yedeğidir ve bununla birlikte oluşabilecek hatalara karşı önlem alınmaktadır) Yedek bölümünü tamamladıktan sonra geri çıkıp ana menüde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Bu bölümde açılan yerdeki Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip telefonu temizleyin.

adımlarını takip edin. Bu bölümde açılan yerdeki seçeneklerini seçip telefonu temizleyin. Temiz sisteminize yeni işletim sistemli ROM kurulumunu gerçekleştirmek için yine ana menüye dönüp Install bölümüne girin. Bu bölümde indirdiğiniz dosyaları bulun ve sırasıyla ROM ve GApps paketi dosyalarını flashlayın.

bölümüne girin. Bu bölümde indirdiğiniz dosyaları bulun ve sırasıyla ve paketi dosyalarını flashlayın. Bu işlemlerden sonra Root denemek isteyen kullanıcılar sorumluluk alarak verilen root dosyasını flashlayabilir.

denemek isteyen kullanıcılar sorumluluk alarak verilen dosyasını flashlayabilir. Telefonu yeniden başlatmak için Reboot > System adımlarını takip edin.

LG G3 Android 9.0 Pie ROM Ekran Görüntüleri