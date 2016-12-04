LG G3 Beat için Android 7.1 Nougat tabanlı CyanogenMod 14 geçtiğimiz günlerde yayınlandı, Cyanogenmod geliştiricileri tarafından yapılan rom yeni özellikler ve geliştirilmiş arayüz imkanı sunuyor. Rom şimdilik yeni olduğu için bazı hatalar ve eksiklikler mevcut olabilir. Romu kurmak için TWRP gereklidir.

Android 7.1 CM14 İndirmeler

Androbid 7.1 CM14 Yükleme Rehberi

Telefonunuz Öncelik ile Root edilmiş olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde Root gerektirir. Şimdi telefonunuzdan play store’a giriniz ve ordan BusyBox, Flashify, Terminal Emulator Uygulamalarını indiriniz.

Busyboxdan install yapınız, ardından Flash hify ile Twrp dosyasını kurunuz. (içinde 2 tane dosyası var 2’sini SD karta atınız flashify‘den Twrp dosyasını kurunuz)

Terminal Emulatoru açalım ve Ekrana”su” Yazalım bizden yetki istiyecek’tir bunu kabul ediniz. Ardından [dd if=/storage/external_SD/aboot.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot] Kodunu yazınız ve Bootloaderi kırmış oluyoruz ve twrp aktif olmuş oluyor. Artık Cm14 ü Yükleme işlemine geçebiliriz.

Yüklemek için twrp ye girelim ve şu adımları izleyelim;

TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM14 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.

En son Reboot sistem diyerek telefonunuz açılmaya hazır duruma geliyor.

LG G3 Beat CyanogenMod 14 Ekran Görüntüleri