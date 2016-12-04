LG G3 Beat için Android 7.1 Nougat tabanlı CyanogenMod 14 geçtiğimiz günlerde yayınlandı, Cyanogenmod geliştiricileri tarafından yapılan rom yeni özellikler ve geliştirilmiş arayüz imkanı sunuyor. Rom şimdilik yeni olduğu için bazı hatalar ve eksiklikler mevcut olabilir. Romu kurmak için TWRP gereklidir.

  Android 7.1 CM14 İndirmeler

 

  Androbid 7.1 CM14 Yükleme Rehberi

  Telefonunuz Öncelik ile Root edilmiş olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde Root gerektirir. Şimdi telefonunuzdan play store’a giriniz ve ordan BusyBox, Flashify, Terminal Emulator  Uygulamalarını indiriniz.

  Busyboxdan install yapınız, ardından Flash hify ile Twrp dosyasını kurunuz. (içinde 2 tane dosyası var 2’sini SD karta atınız flashify‘den Twrp dosyasını kurunuz)

  Terminal Emulatoru açalım ve Ekrana”su” Yazalım bizden yetki istiyecek’tir bunu kabul ediniz. Ardından [dd if=/storage/external_SD/aboot.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot] Kodunu yazınız ve Bootloaderi kırmış oluyoruz ve twrp aktif olmuş oluyor. Artık Cm14 ü Yükleme işlemine geçebiliriz.

Yüklemek için twrp ye girelim ve şu adımları izleyelim;

TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM14 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.

En son Reboot sistem diyerek telefonunuz açılmaya hazır duruma geliyor.

  LG G3 Beat CyanogenMod 14 Ekran Görüntüleri

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Berk Koca
LGDestek.NET | LG K Serisi Akıllı Telefonlar Editörü.[LG K10 Owner]

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  • Fırat Can

    Daha once hic rom yuklemedm acaba bana yardmci ola bilecek bi video var mi

  • Berk Koca

    Takipte kalın yakında açacağız…

  • Aykut Horoz

    Daha önceden cm 13 yüklemiştim.cm 14 güncelledim.Ama güncelleme yaparken twrp ekranında kaldı.Kapatıp açıyorum sürekli twrp ekranı geliyor.CM 14 tekrar yükledim ama yine aynı şey oldu.stock roma dönücektim fakat rom inmiyor ya da sayfa kapandı.Yardımcı olursanız sevinirim.telefon g3 beat D723tr