LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G3 Beat için Android 7.1 Nougat tabanlı LineageOS 14.1 geçtiğimiz günlerde yayınlandı, LineageOS geliştiricileri tarafından yapılan rom yeni özellikler ve geliştirilmiş arayüz imkanı sunuyor. Rom şimdilik yeni olduğu için bazı hatalar ve eksiklikler mevcut olabilir. Romu kurmak için TWRP gereklidir.

  Android 7.1 LineageOS 14.1 İndirmeler

  Android 7.1 LineageOS 14.1 Yükleme Rehberi

  Telefonunuz Öncelik ile Root edilmiş olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde Root gerektirir. Şimdi telefonunuzdan play store’a giriniz ve ordan BusyBox, Flashify, Terminal Emulator  Uygulamalarını indiriniz.

  Busyboxdan install yapınız, ardından Flash hify ile Twrp dosyasını kurunuz. (içinde 2 tane dosyası var 2’sini SD karta atınız flashify‘den Twrp dosyasını kurunuz)

  Terminal Emulatoru açalım ve Ekrana”su” Yazalım bizden yetki istiyecek’tir bunu kabul ediniz. Ardından [dd if=/storage/external_SD/aboot.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot] Kodunu yazınız ve Bootloaderi kırmış oluyoruz ve twrp aktif olmuş oluyor. Artık LineageOS 14.1 Yükleme işlemine geçebiliriz.

Yüklemek için twrp ye girelim ve şu adımları izleyelim;

TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla LineageOS 14.1 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.

En son Reboot sistem diyerek telefonunuz açılmaya hazır duruma geliyor.

  LG G3 Beat LineageOS 14.1 Ekran Görüntüleri

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İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

  • Link güncellendi.

  • Murat İLİK

    LG G2 ye yükledim ona göre olanını ama. yeniden başlat deyinde SuperSu yükleyeyim mi cihaz rootsuz diyor. Yükle diyorum cihaz açılmıyor. Silip tekrar yüklüyorum. Yeniden başlatırken SuperSu yükleme diyorum cihaz açılıyor fakat dosya yöneticisi rootsuz çalışmaz diyor. Root etmeyi deniyorum. Her yolu denedim olmadı. Root sorununu nasıl çözecem? İndirdiğim link aşağıda. Bir tek ilk maddeyi anlamadım.

    http://wiki.lineageos.org/d802_install.html#installing-a-custom-recovery

  • Berk Koca

    G3 beat daha güncelleme almayacak.

  • Berk Koca

    Arkadaşlar cyanogenmod kapandığı için link artık kırık durumda. elinde sistemi eski dosyası olan varda upload edip bize yollarsa linki tekrar ekleriz. şuan için resmi cyanogenmod indirmesi mevcut değildir.

  • Cengiz Kalaycı

    slm bende lg g3 beat d723 var sürümü 5.0.2
    marshmallow 6.0.1 yüklesem olurmu ve kendim yapsam granti dışı kalırmı ?

    • LG’nin verdiği KDZ ve güncellemeler haricinde yapılan işlemler telefonu garanti dışı bırakır. Garantiyi geri getirmek için de stock roma dönüş yapma zorunluluğu vardır.

  • ali talip sarıoğlu

    acaba rom ne kadar stabil hiç bir bug fark ettinizmi ayrıca sd kartı dahili hafızaya katma olayı bu romda varmı

  • Talha

    Hocam, Terminal Emulator’e girip dediklerinizi yapiyorum fakat “dd bulunamadi” diyor.

  • Rızgar

    CİHAZINIZIN YAZILIMI KİTKAT İSE BOOTLOADERİ KIRMAYA GEREK YOKTUR,DİREK TWRP`Yİ KURUNCA AÇILMAKTADIR.EĞER Kİ CİHAZINIZIN YAZILIMI GÜNCEL İSE YANİ LOLİPOP İSE BOOTLADER KIRILMASI GEREKİR.

    CİHAZINIZIN MODELİ ;

    LG G3 BEAT (D722 VE D723 – 4G VE 3G MODELİ) İSE ROMU BURDAN https://download.cyanogenmod.org/?device=jagnm

    LG G3 BEAT (D724 – 3G ÇİFT SIM KART MODELİ) İSE ROMU BURDAN İNDİRMENİZ GEREKİR https://download.cyanogenmod.org/?device=jag3gds

  • Fırat Can

    Daha once hic rom yuklemedm acaba bana yardmci ola bilecek bi video var mi

  • Berk Koca

    Takipte kalın yakında açacağız…

    • Erdem Levent

      karde bu rom sıkıntıda kota doldu diyo nabacaz

    • Erdem Levent

      rom inmiyor uygulama kotası doldu diyor

  • Aykut Horoz

    Daha önceden cm 13 yüklemiştim.cm 14 güncelledim.Ama güncelleme yaparken twrp ekranında kaldı.Kapatıp açıyorum sürekli twrp ekranı geliyor.CM 14 tekrar yükledim ama yine aynı şey oldu.stock roma dönücektim fakat rom inmiyor ya da sayfa kapandı.Yardımcı olursanız sevinirim.telefon g3 beat D723tr