Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda sizlere LG G3 Beat modeline Resurrection Remix OS Nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Öncelik ile telefonunuzda bootloader kırık olmalıdır ve twrp yüklü olmalıdır, Yüklü olmayanlar için ise yüklemeden bahsedeceğiz öncelikle.
LG G3 Beat Resurrection Remix Rom Dosyalar
- Gapps: Gapps (Burdan ARM>7.1>Micro yolunu izleyerek indirmeyi başlatınız)
- LG G3 Beat Rom(d723,d724): RR-N İndir(d723,d724)
- LG G3 Beat Rom(d722):RR-N İndir(d722)
- Twrp ve bootloader: Bootloader ve twrp
Android 7.1 Resurrection Remix Rom Yükleme Rehberi
Telefonunuz Öncelik ile Root edilmiş olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde Root gerektirir. Şimdi telefonunuzdan play store’a giriniz ve ordan BusyBox, Flashify, Terminal Emulator Uygulamalarını indiriniz.
Busyboxdan install yapınız, ardından Flash hify ile Twrp dosyasını kurunuz. (içinde 2 tane dosyası var 2’sini SD karta atınız flashify‘den Twrp dosyasını kurunuz)
Terminal Emulatoru açalım ve Ekrana”su” Yazalım bizden yetki istiyecek’tir bunu kabul ediniz. Ardından [dd if=/storage/external_SD/aboot.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot] Kodunu yazınız ve Bootloaderi kırmış oluyoruz ve twrp aktif olmuş oluyor. Artık RR-N Yükleme işlemine geçebiliriz.
Yüklemek için twrp ye girelim ve şu adımları izleyelim;
TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
TWRP Install sekmesinden sırasıyla RR-N Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.
En son Reboot sistem diyerek telefonunuz açılmaya hazır duruma geliyor. Anlatımları eksiksiz ve doğru yaptınız takdirde cihazınız sorunsuz 0 hatalı olarak açılacaktır. Yapacağınız işlemlerden lgdestek.net Sorumlu değildir
Bn bu flasify i yaptim ama boot loaderi kiramadin cannot open for read diyor
Hafiza karti sartmi bnm hafiza. Karti yuvası bozulmus
g3 beat d723tr cihaza rr kurdum. ancak geri dönmek istiyorum stock roma. kdz flashlayarak stock haline dönebilir miyim? başka bir şey yapmam gerekiyor mu?
Evet dediğiniz gibi KDZ flashlamalısınız. LG Flash Tool programını kullanabilirsiniz.
https://www.lgdestek.net/lg-akilli-telefonlara-flashtool-uzerinden-yazilim-yuklemek-22/
Flashify ile recovery attıktan sonra telefonun TWRP’sine giremez oldum. teamwin logosunda takılı kalıyor telefon. Bataryayı söküp takmadan açılmıyor. Ama recovery’e girmezsem sorun yok, telefon çalışmaya devam ediyor.