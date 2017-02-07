Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda sizlere LG G3 Beat modeline Resurrection Remix OS Nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Öncelik ile telefonunuzda bootloader kırık olmalıdır ve twrp yüklü olmalıdır, Yüklü olmayanlar için ise yüklemeden bahsedeceğiz öncelikle.

LG G3 Beat Resurrection Remix Rom Dosyalar

Android 7.1 Resurrection Remix Rom Yükleme Rehberi

Telefonunuz Öncelik ile Root edilmiş olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde Root gerektirir. Şimdi telefonunuzdan play store’a giriniz ve ordan BusyBox, Flashify, Terminal Emulator Uygulamalarını indiriniz.

Busyboxdan install yapınız, ardından Flash hify ile Twrp dosyasını kurunuz. (içinde 2 tane dosyası var 2’sini SD karta atınız flashify‘den Twrp dosyasını kurunuz)

Terminal Emulatoru açalım ve Ekrana”su” Yazalım bizden yetki istiyecek’tir bunu kabul ediniz. Ardından [dd if=/storage/external_SD/aboot.bin of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot] Kodunu yazınız ve Bootloaderi kırmış oluyoruz ve twrp aktif olmuş oluyor. Artık RR-N Yükleme işlemine geçebiliriz.

Yüklemek için twrp ye girelim ve şu adımları izleyelim;

TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla RR-N Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.

En son Reboot sistem diyerek telefonunuz açılmaya hazır duruma geliyor. Anlatımları eksiksiz ve doğru yaptınız takdirde cihazınız sorunsuz 0 hatalı olarak açılacaktır. Yapacağınız işlemlerden lgdestek.net Sorumlu değildir