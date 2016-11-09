Bugün LG G3 için Android 7.1 tabanlı CyanogenMod 14.1 Rom CM tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde, LG G3 İçin Android 7.0 Nougat ROM: CyanogenMod 14.0 (Deneysel Sürüm) deneysel sürüm yayımlanmıştı. Bir çok hatanın giderildiği CM 14.1’de hatalar ile karşılaşırsanız makalemize yorum olarak yazabilirsiniz. AOSP (Android Open Source Project) tabanlı ve Saf Anroid arayüzüne sahip olan CyanogenMod 14.1 ROM, LG G3 kullanıcılarına Android 7.1 Nougat deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

CyanogenMod 14.1 İndirmeler:

CM 14.1 ROM (son güncellemeyi indirip işlemleri uygulayın)

GAPPS (Platform: ARM / Android: 7.1 / Variant: İstediğiniz varyantı seçebilirsiniz)

LG G3 CyanogenMod 14.1 Yükleme Rehberi:

Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.1 Nougat yüklü olarak açılacaktır.

Lütfen unutmayın: Yükle sırasında yapacağınız hatalardan LGDestek ve Yazarları sorulu değildir! Lütfen işlemleri eksiksiz yapınız.