Bugün LG G3 için Android 7.1 tabanlı CyanogenMod 14.1 Rom CM tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde, LG G3 İçin Android 7.0 Nougat ROM: CyanogenMod 14.0 (Deneysel Sürüm) deneysel sürüm yayımlanmıştı. Bir çok hatanın giderildiği CM 14.1’de hatalar ile karşılaşırsanız makalemize yorum olarak yazabilirsiniz. AOSP (Android Open Source Project) tabanlı ve Saf Anroid arayüzüne sahip olan CyanogenMod 14.1 ROM,  LG G3 kullanıcılarına Android 7.1 Nougat deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

 

  CyanogenMod 14.1 İndirmeler:

  • CM 14.1 ROM (son güncellemeyi indirip işlemleri uygulayın)
  • GAPPS (Platform: ARM / Android: 7.1 / Variant: İstediğiniz varyantı seçebilirsiniz)

 

  LG G3 CyanogenMod 14.1 Yükleme Rehberi:

  1. Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.image16
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
    TWRP-Wipe-Data
  5. TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.Adsız
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.1 Nougat yüklü olarak açılacaktır.

Lütfen unutmayın: Yükle sırasında yapacağınız hatalardan LGDestek ve Yazarları sorulu değildir! Lütfen işlemleri eksiksiz yapınız.

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  • Azad

    Telefonum açılmıyor açılış ekranında kalıyor nasıl kurtarabilirim veya eski haline nasıl getirebilirim? şimdiden teşekkürler

    • Telefonu kapatıp download moda alarak kdz atabilirsiniz ya da telefon kapalıyken hard reset atarak TWRP’ye girip işlemleri tekrardan yapabilirsiniz.

  • MaXim TsiGaLKo

    3 gün boyunca kullandım rom hızlı, şarj çok gidiyor, resim çektiğiniz zaman galeriye girmek istediğinizde kafasına göre takılıyor açmıyor donuyor, menüler tamamen türkçe değil, quick memo yok play storeden indirmeniz gerekiyor not defteri yedeğiniz varsa bile görmüyor. bir sonraki güncellemede bunlar düzeltilirse on numara rom.

  • Metin Songelen

    iyi günler Ahmet Dizdar kardeşim bende fulmics rom yüklü cm 14.1 i yuklemek istiyorum wipe bölümünde system, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini isaretledik peki dahili depolama yani (internal storage) neden işaretlemiyoruz sonuçta kurulum dahili depolama alanına yapilmiyormu? tıpkı windows bilgisayarınıza C bölümüne format atar gibi kusura bakmayın konu hakkında fazla bilgim yok bilgilendirirseniz sevinirim

  • Ümran Daş

    GAPPS paketini kurmazsak ne olur

    • Ahmet DİZDAR

      Google uygulamalarına erişim sağlanamaz ve bu yüzden google hesabınızı giremeyip telefonu açamazsınız, herhangi bir uygulamayı play store üzerinden indiremezsiniz.

      • Ümran Daş

        ben rom ve gapps paketlerini indirdim ancak flashlamaya geçince hata veriyor twrp sürümü ile ilgili bir sorunmudur

  • Ömer Faruk

    İNDİRME
    CyanogenMod:
    Deneysel: http://d855.finnq.de/CyanogenMod/
    kararlı http://download.cyanogenmod.org/?dev…5&type=nightly

    Bu linkten son sürümü indirebilirsiniz arkadaşlar ben sorunsuz kurdum kurmak isteyen olursa yardımcı olurum.. Hızlı ve stabil bi rom tek sıkıntı çift tıklama ile ekran kapanmıyor.

    • Ümran Daş

      kardeşim bu verdiğin linkten hangi dosyaları indircez en üstte duran iki taneyi mi yardımcı olursan sevinirim

    • Ümran Daş

      kardeşim hangi dosyayı indircez sadece build mi yoksa her ikisi mi yardımcı olursan sevinirim

    • ismail CEYHAN

      Çift tıklayınca ekran açılıyormu kaptma işi uygulama ile hallolur

  • Faruk A.

    benim telefonum teamwin boot menüsünde kaldı ne yapmalıyım. telefonu başlatamıyorum. acil yardım

  • Emircan KIRAN

    external 4 found patching system uncondionally hatası alıyorum

  • Ozan Öztürk

    BUGUN KURDUM 10 numara ben çok beğendim çalışmayan hiçbir uygulaması yok … hatta kapanıp acılıyordu telefonum şu anlık o da düzeldi

  • Mehmet OCAKOĞLU

    Söylediğiniz çok doğru şu an en güzeli orijinal rom çünki şu ana kadar çıkan bütün 7.0 ve 7.1 romlarının hepsini kurdum ama bir türlü arka kamera olayıı çözemedm. Tlefon bir türlü arka kameraya geçmiyor. Arka kamera tuşumu desem yada kamera üzerinde bulunan döndürme simgesi yok hangi proğramı kurduysam hepsinde aynı sorun var bunları yazıyoruz ama galiba geliştiricilere kimse ulaştırmıyor. Ayrıca merak ettiğim bütün lg g3 kullanıcıları ben hariç hepsinde arka kamera çalışıyormu….

  • Erkam Akyol

    Ben daha bugün güncelleştirmeyi yaptım. Google play,google services iflas etti,hata verip duruyor. o yüzden youtube falan hiçbir şey açılmıyor.

    • Faruk A.

      kardeş aynı sorun bende de oldu naptın düzeltebildin mi?

  • Can Tekin Iren

    beyler ben yükledim şuan çok hoşuma gitti fakat bazı sorunları var. müzik açılmıyor açılsa da kapanıyor, şebeke yok dolayısıyla arama ve mesajlaşma da yok. bunları gidermem için ne gerekiyor . marshmallowa geri mi çevirsem, başka rom mu yüklesem yoksa güncel sürümü için beklemeli miyim?

  • MEHMET OCAKOĞLU

    Kullanıcı arkadaşlar deneme yapan arkadaşlar anlamadığım bir şey var benim telefonum lg g3 16 gb ama yükleme sırasında hiç hata almıyorum hepsi gzel bir şekilde yükleniyor rom çok güzel olmuş ama bir türlü arka kamera çalışmıyor, bir türlü arka kameraya geçemiyorum sizleri telefonu farklımı hiç anlamadım bunu buraya atan arkadaşlardan rcam lütfen geliştiricilei bu konuda email atabilirmisiniz. Stock room kuruyorum Android 6.0 hem ön heme arka kamera çalışıyor ama Android7 kurunca arka kamera çalışmıyor bunu bi sorabilirmisiniz. Kurarken atladığım bişey yok burda nasıl gösteriliyorsa aynısını yapıyorum. Ama bir türlü arka kamera çalışmıyor. PlayStore deki bütün kameraları denedim ama hepsinde aynı sorun var hiç birinde arka kamera çalışmıyor. Lütfen yardımcı olurmusunuz.

    • Kerem

      Bu yabancı bir rom bir kaç günde bir zaten güncelleştirmeler geliyor ayarlardan CM güncelleştirmeleri adı altında güncel sürümünü indirirsin her geçen gün sorunları azalacaktır örneğin bugün yeni güncelleştirmesi çıktı ancak ne değişti bilemem ama kamera sorunu vardı düzelttiler mi bilemem burada orjinal sitesi
      https://download.cyanogenmod.org/?device=d855

      • Güncellemeleri yaparken tekrar indirip kurmak gerekiyormu çünkü her akşam güncelleme yapılıyor bunu güncellemelerden mi yapıcaz yoksa sıfırdan mı kurcaz

      • Kerem

        Dostum normalde cm güncellemeleri üzerinden dosyan vs gitmeden silinmeden güncelleştirebiliyorsun ancak şuanda daha rom yeni çıktı cm güncellemeleri hata veriyor site üzerinden yüklemen gerekiyor e zip li gene yüklerken de dosyalarını silmen gerekiyor biraz zaman ver max 1 ay kadar falan sıkıntısız mükemmel rom olur ancak şuan çok sıkıntısı var otomatik döndürme bile çalışmıyor zaten cyanogenmod custom rom’un babası dediğim gibi biraz zaman geçsin site üzerinden takip et daha ileride eğer cm 14.1 snapshot isimli yayınladıkları gördüğün an onu indir zaten onda hiç sıkıntı çekmeden kullanılır bu cyanogen mod kavramlarına bak anlayacaksın dostum snapshot da genelde ayda 1 gibi güncelleme seçeneği olup daha kararlı oluyor.Umarım yardımcı olmuşumdur

  • Levent

    Arkadaşlar rom sağlam ön kamera olsun arka kamera olsun çalışıyor şimdilik bir hata ile karşılaşması biraz şarj konusundan iyileştirme yapılmalı yoksa rom da güzel calisiyor

    • Mehmet OCAKOĞLU

      arka ve ön kamera çalışıyor demişsin bi video atabilirmisin. bu arada telefonun 16-32 hangisi

  • KİNG SPARTACUS

    selamlar öncelikle SORUNLAR!!!
    1. arama yapılamıyor!!! senı arayanları göremiyorsun ama zil sesi çalıyor
    2. kamerada video çekiminde 4k video kaydı yok
    3. şarjıda iyi gitmiyor. ey iyi rom FULLMICS 6.6 ROM bunun gibi stabıl çalışanı görmedim saygılar

  • Galip

    TWRP 3.0.2 İLE YÜKLEME YAPIYORUM UPTADER PROCESS NDED WİTH ERROR: 7 HATASI VERİYOR. 2 KEZDİR BU SORUNU YAŞIYORUM. ADMİN YARDIMCI OLURMUSUN

    • Kerem

      Hata alıyorsan g3 radio modemini kurman gerek 21ac şeklinde o zipi kuruyorsun daha sonra aynı herşey romu kurmaya başlıyorsun. Bulursam link atarım

  • Tolgaa

    AZ ÖNCE YÜKLEDİM HİÇ HATA BULAMADIM SADECE AYARLARDA BAZI BUTONLAR İNGİLİZCE O KADAR ÇOK STABİL VE HIZLI ŞARJI DA İYİ

    • Galip

      TWRP 3.0.2 YÜKLÜ BENDE. GÜNCEL SÜRÜM. YÜKLEMEDE SIKINTI OLUR MU ACABA?

      • Mehmet OCAKOĞLU

        TWRP 3.0.2 sürümünde belin telefonumda sd kartı görmüyor ne zaman sd kartı tıklasam TWRP yeniden başlıyor

  • Kerem

    Siz paylaşmadan bende sitesinde görmüş ve nightly indirmiştim hala ama halen arka kamera açılmıyor indirecek kişilere duruyurulur normalde nightly sürümündende ben memnunumdur ama tabi haloyke yeni nightly sürümüne geçtiğinden sıkıntılar var en azından birkaç günde bir gece 11 12 sıralarında güncelleme geldiğinden bu sıkıntılarda düzelir

    • Mehmet Ocakoglu

      Aynı sorunlar bende de var arka kamera hariç hiç bir sıkıntı yok ben aşağı yukarı çıkan bütün room lafı denedim ama hiç bir rom da arka kamera çalışmıyor galiba çözümüne yok şimdilik ben g3 16 gb kullanıyorum bu arada

  • twrp process ended with error 7 hatası alıyorum sürekli rom flashlarken. Yardım eder misiniz ?

    • Önder BEKDEMİR

      twrp versiyonunu yükseltmeden önce birde sd kartı biçimlendirmek ve sonra temiz olarak tekrar romu kurmayı denemek lazım kanımca

    • ceboReiz

      Önce radio modemi zipleyin ondan sonra romu flashlayin

  • AzadGLR

    Teşekkürler. 🙂