AT&T modeli için sunulan 7.0 Nougat Custom ROM LG G3’ün D855 modeli için de geliştirildi. Snapdragon 800/801 işlemci kullanan akıllı telefonların 7.0 Nougat desteği almayacağı söylendikten sonra harekete geçen geliştiriciler hızla bu işlemcilere sahip akıllı telefonlara 7.0 Nougat Custom ROM geliştirmeye başladı.

Çalışan ve Çalışmayan Özellikler Hakkında

ROM geliştiricisinden gelen açıklamaya göre 7.0 custom rom’da 4K çekim yok ve kurulum bittiğinde root olmuyor. LG G3 telefonunuzu ROM kurulumundan sonra rootlarsanız sensörlerin çalışmayacağını belirtmiş.

Gereklilikler

TWRP’nin 3.0 ve üst sürümlerini kullanın. 3.0 ve aşağısındaki sürümlerde kurulumda hatalar alabileceğiniz söylenmektedir. Aşağıdaki linke girerek 3.0 veya üst sürümleri indirip telefona kurarak ROM kurulumuna devam edebilirsiniz.

İndirmeler

LG G3 Android 7.0 Nougat AOSP ROM Kurulum Rehberi

Telefonunuza indirdiğiniz dosyaları kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP Recovery Modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi )

ve ) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.

TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırayla ROM, GAPPS Paketi ve Bluetooth Fix ziplerini yükleyin.

sekmesinden sırayla ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ