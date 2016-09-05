AT&T modeli için sunulan 7.0 Nougat Custom ROM LG G3’ün D855 modeli için de geliştirildi. Snapdragon 800/801 işlemci kullanan akıllı telefonların 7.0 Nougat desteği almayacağı söylendikten sonra harekete geçen geliştiriciler hızla bu işlemcilere sahip akıllı telefonlara 7.0 Nougat Custom ROM geliştirmeye başladı.

Çalışan ve Çalışmayan Özellikler Hakkında

ROM geliştiricisinden gelen açıklamaya göre 7.0 custom rom’da 4K çekim yok ve kurulum bittiğinde root olmuyor. LG G3 telefonunuzu ROM kurulumundan sonra rootlarsanız sensörlerin çalışmayacağını belirtmiş.

Gereklilikler

TWRP’nin 3.0 ve üst sürümlerini kullanın. 3.0 ve aşağısındaki sürümlerde kurulumda hatalar alabileceğiniz söylenmektedir. Aşağıdaki linke girerek 3.0 veya üst sürümleri indirip telefona kurarak ROM kurulumuna devam edebilirsiniz.

İndirmeler

LG G3 Android 7.0 Nougat AOSP ROM Kurulum Rehberi

  • Telefonunuza indirdiğiniz dosyaları kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP Recovery Modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. image16
  • TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.TWRP-Wipe-Data
  • TWRP Install sekmesinden sırayla ROM, GAPPS Paketi ve Bluetooth Fix ziplerini yükleyin.Adsız
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

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Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu değildir.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • kurt

    Kamera surekli durduruldu hatasi veriyor

  • 2 yıldır her çeşit rom’u kurdum kullandım en memnun kaldığım lionsrom hala daha kullanmaktayım.
    neyse bu cihaz, d855 için indirdim gerekli temizlikleri yaptım ama bu rom KURULMUYOR.
    baseband 21c hatası veriyor. bu uyumsuzluk neden kaynaklanır? 2yıldır ilk defa karşılaştım. 2.8.6.0 twrp kullanıyordum 3.0.2.0 sürümüne türkçe haline yükselttim acaba twrp de mi? sorun var, diye gene eski sürüme çektim gene değişen birşey olmadı…
    buna ne denecek gençler….????

  • Ali Tekin

    Peki yaparsak ve beğenmessek geri dönüş mümkünmü?

  • my

    rehbere görüntülü konuşma özelliği geliyormu

  • Muhammed

    Gökhan rootlandi diye yeni yazılım geldi onu yukledim ama root hala yoktu su ana kadar hiçbir sorun yok senin kastettiğin sorunlar ne

  • taner

    bunda türkçe menü varmı acaba

    • Ahmet Dizdar

      Tüm diller bulunmaktadır.

  • Üstadlar ben rootsuz sürümü kurmuştum. Şimdi rootluya geçmek istiyorum. Nasıl yapabilirim. Nougatı nasıl root edebilirim. Rootlu sürümde sorunlar halledilmiş mi?

    • gökhan

      sorunlar devam ediyor. 7 nin tam randımanlı kullanmak için 3-4 ay gerek. çok fazla sorun var

  • Muhammed

    Pardon Ahmet sana sormak istedim

  • Muhammed

    Yahya rootlanan yeni yazılımı yukledim fakat aynı şey rootluda gözükmüyor rootlamada kabul etmiyor

  • Muhammed

    Yaha yeni sürüm yayınlanmış rootlandi diye yukarıdaki makalede sensor sorunlari var denmiş rootlanan yazılımda o sorunlar düzeltildi mi

  • Yahya

    Bu aosp rom un ne zaman tam sürümü gelecek ?

    • Ahmet Dizdar

      Tam sürüm olarak CyanogenMod tarafından bekliyoruz. Onlar saf android rom geliştirmede en uzman yerdir.

      • Yahya

        Peki , zamanı belli mi ?

  • Yahya

    Ayarladaki ozellikler (ana ekran tusları gizlem , usb internet paylasimi , smart cleaning gibi ozellikler calisiyormu

    Birde (Qslide , QuickCircle , QuickRemote , cift pencere gibi özellikler calisiyormu ayrintili aciklarmisiniz?

    • Hüseyin Soylu

      Merhaba,
      Bu ROM saf android’dir içinde temel uygulamalar(Galeri, hesap makinesi vs ) dışında herhangi Qslide QuickCircle tarzı uygulamalar bulunmaz.Çift pencere özelliği kullanılabilir.

      • Yahya

        Teşekkür ederim .

  • Yahya

    Qslide , çift pencere gibi özellikler calısıyormu. Birde istedigimiz zaman stock rom atabilirmiyiz

  • Muhammed

    Romu yaklaşık 4 gündür kullanıyorum hiç sıkıntısı yok gayet akıcı şarj çok iyi bir tek ses seviyesi dusuk geldi bana dokunarak kitlemeyide nova launcher sayesinde halledebilirsinz

    • trkk

      romu nasıl kurdun şuan çalışmıyor

  • Yahya

    Cift tiklama haric lg nin tum ozellikleri calisiyormu (knock kode,smart bulletin,ayalardaki ozellikler gibi)

    • Ahmet Dizdar

      ROM’da hiçbir hata yoktur.

  • Yahya

    Lg nin orjinal uygulamaları(kamera,galeri,müzik vb.) geliyormu yoksa google in uygulamaları

    • Ahmet Dizdar

      AOSP rom olduğu için LG uygulamaları yerine Google uygulamaları bulunmaktadır.

  • Arkadaşlar nougat pili hiç tüketmiyor. Bir sıkıntısı var. Ekranda çift tık kilitleme çalışmıyor. Buna bir çözüm yok mudur? Hesapta LG G3 için tasarlanmış ROM fakat; çift tık kilidi çalışmıyor.

  • 4K çekim dediğiniz Kamera mı yoksa video da mı gecerli ?

    • Ahmet Dizdar kardeşim çalışmayan özellikler de 4K çekim yok demişsin bu kamera için mi yoksa video cekimimi ? hangisi oluyor ? yada ikisi mi oluyor biraz bilgilendirirsen iyi olur. şimdiden sagol. cünkü yükleyecegim fotograf cekiminde sıkıntı olacaksa yüklemeyecegim

      • Ahmet Dizdar

        4K video çekilemiyor.

  • Ben başarı ile kurdum. Fakat ekrana çift tıklama ile kilitleme çalışmıyor. Test modu için hiçbir kod çalışmıyor.

  • Download ThemeReady GApps package for N arm yazıyor XDA da bu ne demek ve de Optional: convert to F2FS böyle bir şey yazıyor.

    • gökhan

      Gapps yüklemen gerekiyor. Yani gmail uygulamaları. Üste yazıda anlatıyor. Linkte mevcut

  • Tufan

    D855de twrp 3.2 de kurarken 7 hatası veriyor sebebi ne olabilir

  • Nejdet Öztoprak

    Ben LG G3 D855 telefonuma 6.0 Marshmollow yükledim.7.0 Nougat için biraz daha beklemek gerektiği kanısındayım.Beta sürümlere pek fazla güven olmuyor.Hata ile karşılaşmak istemem.

    • Ahmet Dizdar

      ROM’da sadece 4K çekim yok. Başka bir hata bulunamadı.

  • ziya candan

    Indirme sekmelerinde hata var

    • Ahmet Dizdar

      Linkler kontrol edildi, linkler çalışmaktadır.

  • Suat

    D851 nasil indirecegiz

    • Ahmet Dizdar

      D851 için link verilmedi. D850 ve D855 için mevcut

  • Emre Demir

    TWRP kurulumunu biraz daha açar mısın hangisini indircem

    • Ahmet Dizdar

      Yeni sürüm TWRP kurulumu için linke girip 3.0 ve üst sürümünden birini indirmelisiniz. Daha sonra TWRP’ye girip Install kısmından indirdiğiniz sürümü buluyor ve flashlıyorsunuz. Flashlamadan sonra TWRP’nin Reboot seçeneğine girip Recovery’e basarak TWRP’nin yeni sürümüne kavuşmuş oluyorsunuz.

  • gökhan

    d855 için android 7 kullanmayı engelleyecek sorunlar var mı. kasma donma veya şu özelliği kullanamazsınız dediğiniz bir şey var mı. playstore daki uygulamalar 7 ye uygun mu. kurmayı önerirmisiniz.

    • Ahmet Dizdar

      ROM test edilmedi ancak BETA sürüm olduğu için hatalar olma ihtimali yüksek.

      • gökhan

        indirme linkinde sorun var

  • Fatih

    Link ölü

  • Mehmet

    6.0 gibi root olmadan romu yüklesek çok iyi olurdu. Root işlemleri baya sıkıntılı iş.

    • Tufan

      Benim telefona root işlemi yaparak twrp kurdum 6.0 ama 7.0 rom ne kurarken hata alıyorum anlamadım buna dair yazıda yok

  • Tufan

    Rom indirme sitesine girince 0 files diyor

    • Ahmet Dizdar

      Yakında 7.0 custom rom dosyası eklenecektir.

      • Tufan

        Tahminen ne zaman yüklenir

      • Ahmet Dizdar

        1 hafta içerisinde yüklenmesini bekliyoruz.

  • Ali

    G4 Stylus için Android 7 custom rom çıkmadı mi hala ?

    • Ahmet Dizdar

      Hayır. Şu an için LG G3 D850/855 ve LG G2 D800 aldı.

 
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