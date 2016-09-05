LG G3 D855 Android 7.0 Nougat AOSP ROM

AT&T modeli için sunulan 7.0 Nougat Custom ROM LG G3’ün D855 modeli için de geliştirildi. Snapdragon 800/801 işlemci kullanan akıllı telefonların 7.0 Nougat desteği almayacağı söylendikten sonra harekete geçen geliştiriciler hızla bu işlemcilere sahip akıllı telefonlara 7.0 Nougat Custom ROM geliştirmeye başladı.
Çalışan ve Çalışmayan Özellikler Hakkında
ROM geliştiricisinden gelen açıklamaya göre 7.0 custom rom’da 4K çekim yok ve kurulum bittiğinde root olmuyor. LG G3 telefonunuzu ROM kurulumundan sonra rootlarsanız sensörlerin çalışmayacağını belirtmiş.
Gereklilikler
TWRP’nin 3.0 ve üst sürümlerini kullanın. 3.0 ve aşağısındaki sürümlerde kurulumda hatalar alabileceğiniz söylenmektedir. Aşağıdaki linke girerek 3.0 veya üst sürümleri indirip telefona kurarak ROM kurulumuna devam edebilirsiniz.
İndirmeler
- Bluetooth Fix Dosyası İndir
- GAPPS Paketi İndir (AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFA UYGUN İNDİRİN)
LG G3 Android 7.0 Nougat AOSP ROM Kurulum Rehberi
- Telefonunuza indirdiğiniz dosyaları kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Recovery Modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
- TWRP Install sekmesinden sırayla ROM, GAPPS Paketi ve Bluetooth Fix ziplerini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu değildir.
slm arkadaşlar. bu android 7 romunu lg up la yükleyebilirmiyiz. diğer yüklemeler çok uğraştırıcı. hata yaparsak telefon bozulabilir. ve birde link yok
Anlatım harika, sorunsuz kurdum. yapanda da emeği geçenden de Allah bin kere razı olsun 🙂
ben romu yükledi. CrDroid 7.1 yüklemek istiyorum. Fakat bu romda nasıl root edeceğim. En ufak bir açıklama yapılmamış. Lütfen birisi bu romdan nasıl çıkılacağını izah etsin.
Telefonu kapatıp hard reset işlemlerini yaparak TWRP’ye giriş yapabilirsiniz. Rootu aktif etmek için Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında bölümünde Derleme Numarası seçeneğine 7-8 kez basın. Geliştirici Seçenekler aktif olacak ve o bölüme girip root işlemini aktif edebilirsiniz
İlk öncelikle bu custom romu yüklemeden önce stock rom yani orjinal romun yedeğini almanız gerekir.Custom rom değiştirilmek istendiğinde yedekten orjinale dönünür daha sonra istediğin custom romu yüklersin.
7.0 romu yükledim ama telefon çekmiyor twrp de yedeğim var ama 7.0 a root atamadığım için twrp açamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
Twrp yerine cwm yükleyip yedeğine ulaşabilirsin.
KARDESIM BU ROMLARI YUKLEMEYIN LUTFEN ORDAN BURDAN ALINMIS ROMLARDIR ZATEN HEP HATA HEP EKSIK BOSUNA UGRASMAYIN BENDEN DEMESI
Beyler rom çok iyi akıcı ve sade telefonun 2,5 gün şarjı gidiyor ancak bazı hatalar var internet bağlantısı gidip geliyor sim rehberini görmüyor Whatsapp da kişileri göstermiyor bide bazen arama geldiğinde hiç tepki vermiyor
Daha ne olsun arama olmayan telefonun sarji 10 gun gitse nolur..
Arkadasım sorulara cevap verin. burası normal forum sitesi değil. bir şey yapıyorsanız desteğinizi düzgün bir şekilde verin. yorumlara bakıyorum benim soracagım bir çok soruyu arkadaslar sormuş ama cevap falan veren yok.
beyler 7.0 Nougat rom’un çalışmayan aksamları var mı ? herhangi bi sorunu var mı ?
Ahmet bey benim cihaz d855 ama yurtdışı cihazi rom atsam kapanirmi cevabinizi bekliyorum
Rom atarken IMEI numarasını mutlaka yedekleyin.
hocam ben sitenizin android 6 makelesine göre geri dönüş yapmaya çalıştım fakat olmadı backup almadım yardımcı olabilirmisin
LG UP ile stock rom yükleme rehberimizden yararlanın;
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133.html
Hocam kamera açılmıyor ne yapabilirim
hocam herşey tamam ama twrb moda telefon girmiyor, ses açmaya bastım telefon açılıyor ses kısmaya bastım yine telefon açılıyor yardım edersen sevinirim tşkrler
hocam sana zahmet rom indirme sitesinde downloadın linkini at
https://www.androidfilehost.com/?fid=24727369092694427 bu linkte indir veya download yazısı yok yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Linke girip begin download seçeneğine basın ve ilk çıkan seçeneğe basarak indirmeyi başlatın.
Dostum rootlandıyı yükledim ama root olmamış? supersu yükledim There is no SU binary installed yazıyor yani root yok? nasıl halledecez rootu?
Dostum indirme linkinde download yazısı yok nasıl indirdin?
Linke tıkla begin dowlanda tıkla. Biraz bekle 3 4 seçenek geliyor. Mirror falan var birine tıkla iner. Ama rootlandı yazanı indirdim root yok. Programlar az. Dahada geliştirilmeli bence.
Evet rootsuz bende aynı sorunu yaşıyorum
Lg g3 32gb. Marshmellow. Hard reset attıktan sibra yerleşik e mail uygulamasında outlook hesabını açarken sertifika hatası veriyor. Manuel kurmayi denedim onu da beceremedim. Araştırdım bir çözüm bulamadım. Eğer bu konu hakkında bilginiz varsa yardim edin lütfen. Iyi günler.
Hocam bi video çekseniz süper olur lütfen çekin.
Programları bilgisayaramı indirmeliyiz yoksa telefonları ?
Hepsini telefona indirin.
Rom yüklendikten sonra Türkceye cevriliyor ama internet baglantisi sürekli kopuyor nedense,tekrar 6.0a döndüm ama performans gayet akici,telin acilisi filan olsun gayet güzel,ilerde hatasiz rom ciktiginda yükleyecegim sahsen.birde twrp 2.7 ile kurdum romu aceba wlan hatasi o yüzden mi emin degilim.ayrica sayin admin verdiginiz 3.0 twrp indirdim ama bunu flahlayamadim.recovery boot dosyasini görmüyor kendi icinde ,nasil yapabilirim?
hocam almanya – canada- usa1 – usa 2 gibi indirmede ülke tercihleri çıkıyor.
Türkçe bunların hangisinde var. hepsinde varmı
Türkçe detstekliyormu hocam ?
Rom indirme sitesinde romu nerden indirmemiz gerekiyor , herhangi download veya indir yazısı yok reklamlar dışında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
İndirmeler başlığı altında yeni versiyon eklendi olan cümleye tıklarsanız son sürüm 7.0 aosp romu indirmiş olursunuz. İndirmeleri yaptıktan sonra yazıya göre kurulum yapın, başarılı olacaksınız.