LG G3 D855 Android 7.0 Nougat AOSP ROM

Yazar
Ahmet Dizdar
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AT&T modeli için sunulan 7.0 Nougat Custom ROM LG G3’ün D855 modeli için de geliştirildi. Snapdragon 800/801 işlemci kullanan akıllı telefonların 7.0 Nougat desteği almayacağı söylendikten sonra harekete geçen geliştiriciler hızla bu işlemcilere sahip akıllı telefonlara 7.0 Nougat Custom ROM geliştirmeye başladı.

Çalışan ve Çalışmayan Özellikler Hakkında

ROM geliştiricisinden gelen açıklamaya göre 7.0 custom rom’da 4K çekim yok ve kurulum bittiğinde root olmuyor. LG G3 telefonunuzu ROM kurulumundan sonra rootlarsanız sensörlerin çalışmayacağını belirtmiş.

Gereklilikler

TWRP’nin 3.0 ve üst sürümlerini kullanın. 3.0 ve aşağısındaki sürümlerde kurulumda hatalar alabileceğiniz söylenmektedir. Aşağıdaki linke girerek 3.0 veya üst sürümleri indirip telefona kurarak ROM kurulumuna devam edebilirsiniz.

İndirmeler

LG G3 Android 7.0 Nougat AOSP ROM Kurulum Rehberi

  • Telefonunuza indirdiğiniz dosyaları kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP Recovery Modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. image16
  • TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.TWRP-Wipe-Data
  • TWRP Install sekmesinden sırayla ROM, GAPPS Paketi ve Bluetooth Fix ziplerini yükleyin.Adsız
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

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Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu değildir.
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90 YORUMLAR

  1. slm arkadaşlar. bu android 7 romunu lg up la yükleyebilirmiyiz. diğer yüklemeler çok uğraştırıcı. hata yaparsak telefon bozulabilir. ve birde link yok

  3. ben romu yükledi. CrDroid 7.1 yüklemek istiyorum. Fakat bu romda nasıl root edeceğim. En ufak bir açıklama yapılmamış. Lütfen birisi bu romdan nasıl çıkılacağını izah etsin.

    • Telefonu kapatıp hard reset işlemlerini yaparak TWRP’ye giriş yapabilirsiniz. Rootu aktif etmek için Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında bölümünde Derleme Numarası seçeneğine 7-8 kez basın. Geliştirici Seçenekler aktif olacak ve o bölüme girip root işlemini aktif edebilirsiniz

    • İlk öncelikle bu custom romu yüklemeden önce stock rom yani orjinal romun yedeğini almanız gerekir.Custom rom değiştirilmek istendiğinde yedekten orjinale dönünür daha sonra istediğin custom romu yüklersin.

  4. 7.0 romu yükledim ama telefon çekmiyor twrp de yedeğim var ama 7.0 a root atamadığım için twrp açamıyorum yardımcı olabilir misiniz?

  6. Beyler rom çok iyi akıcı ve sade telefonun 2,5 gün şarjı gidiyor ancak bazı hatalar var internet bağlantısı gidip geliyor sim rehberini görmüyor Whatsapp da kişileri göstermiyor bide bazen arama geldiğinde hiç tepki vermiyor

  7. Arkadasım sorulara cevap verin. burası normal forum sitesi değil. bir şey yapıyorsanız desteğinizi düzgün bir şekilde verin. yorumlara bakıyorum benim soracagım bir çok soruyu arkadaslar sormuş ama cevap falan veren yok.

  10. hocam ben sitenizin android 6 makelesine göre geri dönüş yapmaya çalıştım fakat olmadı backup almadım yardımcı olabilirmisin

  12. hocam herşey tamam ama twrb moda telefon girmiyor, ses açmaya bastım telefon açılıyor ses kısmaya bastım yine telefon açılıyor yardım edersen sevinirim tşkrler

  15. Dostum rootlandıyı yükledim ama root olmamış? supersu yükledim There is no SU binary installed yazıyor yani root yok? nasıl halledecez rootu?

  16. Lg g3 32gb. Marshmellow. Hard reset attıktan sibra yerleşik e mail uygulamasında outlook hesabını açarken sertifika hatası veriyor. Manuel kurmayi denedim onu da beceremedim. Araştırdım bir çözüm bulamadım. Eğer bu konu hakkında bilginiz varsa yardim edin lütfen. Iyi günler.

  19. Rom yüklendikten sonra Türkceye cevriliyor ama internet baglantisi sürekli kopuyor nedense,tekrar 6.0a döndüm ama performans gayet akici,telin acilisi filan olsun gayet güzel,ilerde hatasiz rom ciktiginda yükleyecegim sahsen.birde twrp 2.7 ile kurdum romu aceba wlan hatasi o yüzden mi emin degilim.ayrica sayin admin verdiginiz 3.0 twrp indirdim ama bunu flahlayamadim.recovery boot dosyasini görmüyor kendi icinde ,nasil yapabilirim?

  20. hocam almanya – canada- usa1 – usa 2 gibi indirmede ülke tercihleri çıkıyor.
    Türkçe bunların hangisinde var. hepsinde varmı

  22. Rom indirme sitesinde romu nerden indirmemiz gerekiyor , herhangi download veya indir yazısı yok reklamlar dışında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

    • İndirmeler başlığı altında yeni versiyon eklendi olan cümleye tıklarsanız son sürüm 7.0 aosp romu indirmiş olursunuz. İndirmeleri yaptıktan sonra yazıya göre kurulum yapın, başarılı olacaksınız.

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