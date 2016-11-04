2014 yılında piyasaya giriş yapan LG G3, çıktığı yıl aldığı “yılın en iyi tasarım ödülü” ile adını duyurmuştu. Günümüzde hala satmaya devam eden LG G3, Haziran 2016’da aldığı Android 6.0 Marshmallow güncellemesi ile kullanıcılarına kendini bir kez daha ispatlamış oldu. “Android 7.0 gelecek mi?” soruları arasında kalan LG G3, bu soruların yanı sıra rom almaya da devam ediyor. Xiaomi arayüzü olarak bilinen Miui 8, LG G3 için Rogue isimli bir geliştirici tarafından portlandı ve kullanıma hazır hale getirildi.

ROM’un şimdiye kadar çalışmayan bir özelliği rapor edilmedi, ama gere kurulum yapan arkadaşlar ROM’da gördükleri hataları yazarlarsa diğer kullanıcılar için de faydalı olacaktır.

  Güncelleme 25.12.2017

*Türkçe karakter sorunu giderilmiş.

  LG G3 MIUI 8 Dosyalar

  • Google drive: V2  ROM
  • Dropbox: V2 ROM – (alternatif link)
  • MEGA: V2 ROM – (alternatif link)
  • MEGA: V3 ROM – (alternatif link)
  • Dropbox: V3 ROM – (alternatif link)
  • Google sürücü: V3 ROM

  GApps Paketi

  LG G3 MIUI 8 Kurulum Rehberi

  • İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  • GApps paketi .APK olarak geldiğinden. Rom kurulumu bittik’den sonra normal .APK olarak kurulum yapınız.
    image16
  • TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
    TWRP-Wipe-Data
  • TWRP Install sekmesinden sırasıyla Rom dosyasını ziplerini yükleyin.
    Adsız
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

  LG G3 MIUI Rom Ekran Görüntüleri

screenshot_2016-10-31-19-15-59-533_com-android-settings screenshot_2016-10-31-19-16-09-827_com-miui-home screenshot_2016-10-31-19-18-11-165_com-miui-home

KAYNAKXDA
PAYLAŞ
Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • Nasos

    Xposed yükleme ile ilgili kaynak bulamadım bilenler yardım edebilir mi ?

  • Okan Ture

    Telefona ayri bir hava katiyor. Dil tam Turkce olmuyor. Sarji cabuk bitiyor. Gelistirilirse favori romum olacak.

    • Nasos

      Telefon dili türkçe uygulamalarda çeviri problemleri var.

  • M Turuğsan Kararmaz

    kurdum rom güzel fakat gapps da sorun yaşadım play store a giriyor fakat kişilerimi senkronize edemedim yapmıyor
    android 6 gapps indirip kurdum bu defa da sorunlar çıktı iyiki yedek almışım yedeği geri kurdum

    • Nasos

      Sorun yeni güncellemeyle (v3) ile çözüldü.

  • gapps zip dosyası değil apk dosyası. yani normal romu kurduktan sonra telefonu açıp kuruyorsunuz flash yapmıyorsunuz. telefon dili tamamen türkçe olmuyor, bazı yerler çince. kamera çalışıyor. şimdilik stabil.

    • gökhan

      hocam bu cince yazilarin bir cizu var mi. romda hata vs gordunuz mu. bataryasi nasil . stabilitesi ne durumda . önerirmisiniz

  • Önder BEKDEMİR

    Miui romları cazip kılan ,telefonun ihtiyaç duyacağı genelde extradan kurulan programların büyük kısmını içerisinde compact olarak barındırmasıdır sanırım.Hız ve stabilite konusunda bir şey diyemem ama batarya tüketimi konusunda sanki biraz hızlı bitiyor gibi.Hariçten bir keyboard pro,bu romda sıkıntınızı büyük ölçüde çözebilir.Zaman zaman miui güvenlik denetimi hatası almanın dışında çok absürt bir duruma rastlamadım şimdilik.

    • Nasos

      Batarya konusunda hak veriyorum gerçekten iyi bir performansı yok. Klavye konusunda v3 sürümü ile Xperia keyboard dahili olarak var.

  • ceboReiz

    Romu kurmadan okuyun 🙂 Romu kurdum bazen stabilliğini kaybediyor, hafif kasmalar oluyor. Türkçe dil var ama bazı karakterleri desteklemiyor bu yüzden kelimeler yarım kalıyor, farklı font denedim olmuyor. Şebekesi ciddi şekilde iyi 4G sabit 4 diş çekiyor ne kadarı gerçek bilemem 😀 Tarayıcısında bazı yerler çince müzik uygulamasında yarısı çince. Dokunmatiği aşırı hassas, yani istemediğin yerlere kendi algılayıp girebiliyor. Kısacası kullanımı kötü tavsiye etmem.

    • Nasos

      Sorunlar v3 ile çözüldü.