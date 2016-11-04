2014 yılında piyasaya giriş yapan LG G3, çıktığı yıl aldığı “yılın en iyi tasarım ödülü” ile adını duyurmuştu. Günümüzde hala satmaya devam eden LG G3, Haziran 2016’da aldığı Android 6.0 Marshmallow güncellemesi ile kullanıcılarına kendini bir kez daha ispatlamış oldu. “Android 7.0 gelecek mi?” soruları arasında kalan LG G3, bu soruların yanı sıra rom almaya da devam ediyor. Xiaomi arayüzü olarak bilinen Miui 8, LG G3 için Rogue isimli bir geliştirici tarafından portlandı ve kullanıma hazır hale getirildi.

ROM’un şimdiye kadar çalışmayan bir özelliği rapor edilmedi, ama gere kurulum yapan arkadaşlar ROM’da gördükleri hataları yazarlarsa diğer kullanıcılar için de faydalı olacaktır.

Güncelleme 25.12.2017

*Türkçe karakter sorunu giderilmiş.

LG G3 MIUI 8 Dosyalar

Google drive: V2 ROM

Dropbox: V2 ROM – (alternatif link)

MEGA: V2 ROM – (alternatif link)

MEGA: V3 ROM – (alternatif link)

Dropbox: V3 ROM – (alternatif link)

Google sürücü: V3 ROM

GApps Paketi

LG G3 MIUI 8 Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için 5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi )

ve ) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.

sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. GApps paketi . APK olarak geldiğinden. Rom kurulumu bittik’den sonra normal .APK olarak kurulum yapınız.



TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System , Data , Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın .



sekmesinden girip , , ve dizinlerini işaretleyip işlemini . TWRP Install sekmesinden sırasıyla Rom dosyasını ziplerini yükleyin.



sekmesinden sırasıyla dosyasını ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

LG G3 MIUI Rom Ekran Görüntüleri