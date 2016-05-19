LG G3 D855TR Android 6.0 Marshmallow Türkiye Güncellemesi Başladı!

LG G3 kullanıcılarının merakla beklediği 6.0 Marshmallow güncellemesi bu sabah itibariyle D855TR cihazlara dağıtılmaya başlandı. 2016’nn başlarında Polonya ile başlanan 6.0 güncelleme macerası 5 ay gecikmeyle nihayet Türkiye cihazlara da artık yüklenebilecek.

 

Bu güncelleme ile LG G3’ünüdze LG G4 ile hayatımıza giren UX 4.0 arayüzüne de kavuşacaksınız, 6.0 güncellemesiyle LG G3’ün pil optimizasyonu da gözle görünür biçimde geliştirilmiş. Ayrıca Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra yüklediğiniz uygulamaların izinlerini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

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Diğer yenilikler için: LG G3’e Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi Neler Getirdi

Güncellemeyi hala yapmadıysanız PC üzerinden verilmeye başlayan güncelleme içi hemen telefonunuzu Bilgisayarınıza bağlayın ve LG Mobile Support Tool‘la ya da LG PC Suite‘ten güncelleme kontrolü yapın! Şuan da sadece PC Suite üzerinden verilen güncelleme birkaç gün içerisinde OTA‘dan da verilecektir.

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Sizlerin de güncelleme hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz!

LG PC Suite ile güncelleme hakkında bu makalemizden yardım alabilirsiniz: LG PC Suite Güncelleme Klavuzu

Eğer güncellemeyi manuel olarak yüklemek isterseniz bu makalemizden faydalanabilirsiniz: LG G3 İçin Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • maddoc

    yöneticiler öncelikle iyi akşamlar. yükleme işlemini yaparken en az yüzde kaç şarj olsun, öyle bir ihtiyacımız var mıdır? pc suite üzerinden yaptıkta sonra hard reset atalım mı yoksa resetsiz olarak devam mı edelim? cevaplarsanız sevinirim

    • maddoc

      ayrıca yükseltme yaparken sim kart içinde olsa, sim karttaki rehberi etkiler mi güncelleme işlemi?

  • Pc Suite’te denediğim de bir hata oluştu, usb kabloyu sonrasın da bataryayı çıkarın, cihazı yeniden çalıştırın ve tekrar dene butonuna tıklayın diyor. Dediğini yapıyorum, tam indirecek gene aynı hatayı veriyor

    • Lg support tools ile guncelleyin.

    • hakan

      aynısı bana da oldu eğer lg support tool su kullanırsan android 4 yükler sakın yapma

      • Tekrar Dene’yi deneyip durdum. Sonra LG Canlı sohbet ile teknis servisle görüştüm. IMEI numarası falan istedi, size ilgili birimden geri dönüş yapılacak dedi, onunla konuşurken arkadan PC Suite’te tekrar deneyip duruyordum, açtım bi baktım indirmeye başlamış, 10 dakka sonra indi ve kuruldu, hiçbir hata yada olmaması gereken bir şey olmadı. 10 numara çalışıyor telefon ve çok beğendim 6.0’ı. Sizin de hata alırsanız, tekrar dene butunona basarak yeniden yeniden denemenizi tavsiye ederim. Nasıl oldu bilmiyorum ama bende oldu, inatla yeniden deneyip durdum ve indirdi.

    • Akın

      aynı hata bende de var

  • onur

    bana hala güncelleme gelmedi ne zaman gelir benimki lg d855 yazıyor ithal ürün

  • fırat

    Kerim bey Benim program versiyonunda:v20h- global-com yaziyo türk mü oluyi cihazim cvp yazarsaniz sevinirim

  • Tolga

    Peki 4 g ile goruntulu gorusme geldimi

  • fırat

    Arkadaslar direkmen telefonami geliyo öğrene bilirmiyiz lütfen soylerseniz sevinirim tsk ederim ???

  • Teoman

    Güncelleme yaptıktan sonra hard format mı atalım yoksa normal format mı

  • levent

    Arkadaslar guncellemeyi lg frimware den de indirim flas tool yardimiyla yukleye bilirsiniz

    • Marses34

      Nasil yapiyon onu

  • hakan

    Güncelledim ANDROID 4’E döndü. bu nasıl iş.

  • okan

    Güncelleme Lg pc suit ile geldi ve yaklaşık 40-45 dk sürdü yükleme başarılı Android 6.0 Marshmallow gayet stabil ve hızlı

    • fırat

      Kardes global ne oluyo bi fikrin varmı

  • serdar polat

    ame(birleşik arap emirlikleri) ye ne zaman gelir?

  • salihsoner

    kerim bey, polonya sürümünden tur sürümüne temiz geçmek içşn nasıl yol izliyelim?

    • 5.0 lolipop stock attip daha sonra pc suite ile guncelleme yapmalisinz..

  • serdar polat

    Cİhazımda D855 yazyor herhangi bir ülke ibaresi yok ne yapmalıyım güncellemeler ülke bazında dağıtılıyor ve benim telefonda hiçbirşey yok sadece D855 yazıyor.

    • Ayarlar/genel/telefon hakkinda/yazilim bilgileri buraya girin. Program versiyonu yazar. Orada ne yaziyor bakin.

  • serdar polat

    Hala güncelleme yok son sürüm diyor emin misiniz geldiğinden.

    • Pc suite veya lg support tools ile bilgisayardan kontrol edin.

      • serdar polat

        bende tr değilde sadece D855 yazıyor bu normal midir?

      • Normaldir. Yurt dişı cihazi sizinki.

      • hakan

        lg support tool’la SAYENİZDE ANDROİD 4’E DÖNDÜM.

  • toprak dumun

    ben pc suitten güncelleme kontrolü yapıyorum ama en son sürüm yüklü diyor ama 6.0 güncellemesi görünmüyor

    • Model numaraniz d855tr olduguna emin olun. Ve lg support tools ile deneyin. Hala gelmediyse 24 saat icinde tekrar deneyin.

      • toprak dumun

        model numarasında LG-D855 yazıyor sondaki TR yok. lg support tools ile de denedim ama yine yok. galiba ara ara tekrar denemem gerekecek.

      • Cihaziniz ital cihazdir. Ayarlar/genel/telefon hakkinda/yazilim bilgileri/program verdiyonu. Bu bolumde ne yaziyor.

      • toprak dumun

        program versiyonunda ame-xx yazıyor ne yapmam lazım.

      • Ame cihazlar en son alir güncellemeyi. Arap emirlimleri sizin cihaz.

  • LG-D855 sürümüne nezaman gelicek peki ?

  • serdar polat

    Bende son sürüm yüklü diyor anlamadım sorun ne ?

  • emre kedıklı

    arkadaşlar az önce hiç bi problem yasamadan pc suit üzerinde kurdum güzel oldu arayuz daha akıcı ama beni bu kesmedi şimdi cihazı rootlayıp lg ux.5.0 arayuzunu yanı g5 arayunuz yukluycem sizlere sorum su az önce 6 yaptım cihazı şimdi rootluycam root işlemi bittikten sonrada direk ux.5 i yukluycem artarda bu kadar zorlamam telefon için sıkıntı oluştururmu bilgilendirirseniz sevinirim

    • işlemleri doğru yaptiginiz sekilde hic bir sorun olmaz. Root atmadan önce hard reset atiniz. Yeni guncellediniz çünki cihazi.

      • davut

        bende yükledim ama gerek duymadım hard reset atmaya kerim bey atsak dahamı ıyı olcak acaba

  • Emre

    Kerim bey merhabalar.

    Pc Suit’te ”Güncelleme 3 adımda gerçekleştirilecektir” diyor, ilk adımdan sonra telefon uygulamaları kurarken ikinci adım için onay istiyor, onayladıktan sonra ”Telefon yedinden başlatılıyor” diyor. Bu pencereyi tamamladıktan sonra da ”Yükseltme tamamlanmıştır” diyor. Telefon uygulamaları kurduktan sonra normal açıldı ve herhangi bir sorun veya sıkıntı yok. Eksik bir işlem yok değil mi?

    Bir de yeni duvar kağıdı veya zil sesi koymamış güncellemeye LG. Sizde de durum böyle mi?

    • asım

      evet malesef yenı duvar kagıdı bende de yok ama yenı kılıt acma secenegı gelmış

  • enes tuncer

    D855 ame ulkesine nezman gelir acaba. Bilginiz varmi

  • Ferdi

    Ben 25 mayıs da kesin gelicek demistim. Umdugumdan daha erken geldi.

  • ergun şahin

    Lg henüz g3 ler icin 6.0 sürümünü yüklenebilir oldugunu paylaşmadı arkadaşlar

  • murat

    Hocam ben bakdim guncelleme merkezine mevcut surum dior 5.0 cihaz tr

  • Yusuf

    Bana hala gelmedi? Son Sürümü kullanıyorsunuz diyor? Sebebi nedir?

  • Cherkosky

    Kamera sorunu yasayan var mi? Polonya icin dağıtılan sürümü yuklemistim!

  • Taner

    Bana gelen giden yok güncelleme merkezine gelmiyomu

    • Ota üzerinden şuan verilmedi. Pc üzerinden kontrol ediniz. Yakinda ota üzerinden de gelecek

  • G4 Stylus için Marshmallow ne zaman gelecek ?

  • asım

    ?

  • asım

    nereden yukledınız arkadaslar pc suıt mı

    • Lg Pc Suite ile yapin hata verirde Lg Support Tool ile deneyin.

      • Aydin

        Güncelleme merkezinden olmuyormu

      • Simdilik olmuyor.

  • ozan

    Volte ozelligi gelmemis . Vermicekler mi g3 modeline.

 
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