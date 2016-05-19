LG G3 D855TR Android 6.0 Marshmallow Türkiye Güncellemesi Başladı!

LG G3 kullanıcılarının merakla beklediği 6.0 Marshmallow güncellemesi bu sabah itibariyle D855TR cihazlara dağıtılmaya başlandı. 2016’nn başlarında Polonya ile başlanan 6.0 güncelleme macerası 5 ay gecikmeyle nihayet Türkiye cihazlara da artık yüklenebilecek.

Bu güncelleme ile LG G3’ünüdze LG G4 ile hayatımıza giren UX 4.0 arayüzüne de kavuşacaksınız, 6.0 güncellemesiyle LG G3’ün pil optimizasyonu da gözle görünür biçimde geliştirilmiş. Ayrıca Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra yüklediğiniz uygulamaların izinlerini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

Diğer yenilikler için: LG G3’e Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi Neler Getirdi

Güncellemeyi hala yapmadıysanız PC üzerinden verilmeye başlayan güncelleme içi hemen telefonunuzu Bilgisayarınıza bağlayın ve LG Mobile Support Tool‘la ya da LG PC Suite‘ten güncelleme kontrolü yapın! Şuan da sadece PC Suite üzerinden verilen güncelleme birkaç gün içerisinde OTA‘dan da verilecektir.

Sizlerin de güncelleme hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz!

LG PC Suite ile güncelleme hakkında bu makalemizden yardım alabilirsiniz: LG PC Suite Güncelleme Klavuzu

Eğer güncellemeyi manuel olarak yüklemek isterseniz bu makalemizden faydalanabilirsiniz: LG G3 İçin Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi