LG G3 Ekran Kararması Sorunu

2014 yılında LG’nin yeni amiral gemisi olarak çıkan LG G3, kullandığı 2K çözünürlüğündeki ekran ile “dünyanın ilk 2K ekranına sahip akıllı telefonu” ünvanına sahip oldu. Son zamanlarda kullanıcılarından LG G3 ekran kararması sorunları gelmeye başladı.
ANAKART YÜZÜNDEN EKRAN KARARIYOR
Yaptığımız araştırmalar sonucu LG G3 modellerindeki bu ekran kararma sorunun anakarttan kaynaklandığı çok nadir panel arızası olduğunu belirtmek isteriz. Anakart üzerinde bulunan grafik kartının (GPU) yoğun güç tüketimi istemine karşın bunu karşılayamaması ekranın yavaş yavaş kararak kapanmasına denen olmakta. Eğer Geliştirici seçeneklerinde GPU ayarlarında bir değişiklik yapılmışsa bunu eski haline getirmenizi öneriyoruz, bu ayarlarda değişiklik yapılmamışsa G3’te GPU ya bağlı bir arıza olduğu kesindir.
LG G3 modellerinde bu sorunu yaşayan kullanıcıların akıllı telefonlarını garanti belgeleriyle birlikte en yakın servislere götürmeleri gerekmektedir. LG teknik servisleri bu durumu anakartı değiştirerek ücretsiz bir şekilde çözmektedir.
https://youtu.be/J6U6JTO6g24
Telefonda ekran kararma sorunu var anakart değişimi dediler servise sordum 715 lira istediler garanti bitti sorunlar başladı videolari izleye izleye ısıtma termal ped falan filan ekran kararmayi hallettim şimdide telefonu kilitlendiğinde ekran geri gelmiyor birisi aradiginda konusma sırasında ekran ışığı kapanıncada ekran yine gelmiyor bataryayi çıkarıp takinca geliyor ve bu ikisi olduğunda ekran yine gidiyor aynı şeyler devam ediyor sorunu NADİR’in yazdığı gibi güncelleme yapsam düzelir mi ?
Bu donanımsal bir problemdir ve güncelleme ile çözülemez.
Benim de ekran kararma sorunum var ve telefon aşırı asiniyor vatan dan almistim ne yapabilirim acaba yardimci olurmusunuz?
Garanti mevcut ise belgelerle birlikte telefonu servise götürünüz veya gönderiniz. Servis gerekli işlemleri ücretsiz şekilde yapacaktır.
Ne olduktan sonra ekran kararmaya başladı acaba? Tahmininiz var mı? Mesela yazılım, güncelleme yükleme, telefonu çarpma veya düşürme, sıvı teması va gibi olaydan sonra mı oldu?
18 .07.2017 tarihinde Lg G3 cihazımı ekran kararma sorunu ile verdim.Anakart değişimi yapıp geri verdiler.Ücret de talep etmediler.Bilginize..
Ayın 17 siydi yanlış olmasın.Anakart piyasada var mı diye sorduğumda ise;piyasada yok ama Lg merkezinde var dedi.
GARANTISI VARMIYDI CIHAZIN KARDESIM.
BENDE BIR LG G3 KULLANICISI OLARAK EKRAN KARARMA SORUNU YASIYORUM VE BU CIHAZI ARTIK KIMSEYE TAVSIYE ETMIYORUM YAZIK PARANIZI COPE ATMAYIN . . .
Bak bro ben 2 yıldır LG G3 kullanıcısıyım.Isınma dışında da bi sorunu yok.Ilk kez bi bozukluk oldu elbet öncesinde kulaklık sarj adaptörü de oldu da ufak şeyler.Senin önermediğin cihaz 2 yıldır taş gibi çalışıyor.Şu cahilliği atın artık.Tekbolojik alet abi bunlar sendeki 2 günde bozulur markası ne olursa olsun bendeki 2 yıl biraz şans işi sendeki kötü G3 bendeki iyisi mi?Bi fark yok dediğim gibi şans işi
Cihazın normal kullanim koşullarında ömrü 3 yıl. Bu kadar ömür biçmisler bu modele belli ki… Esimle aynı anda aldık. 3. Yılında bozuldu ikisi de. Anakart arızası. 650 tl dediler. Benimki bir ay daha fazla dayandı. Bu satirlar G3ten yazdıgım son satirlar olabilir. Su an hangi telefonu alsam diye dusunuyorum.
LG’lerde tool ile veya kablosuz ağ ile telefondan yüklenen yazılım yükseltmede sorun çıkıyor. Ben de öyle 6.0’a yükselttim. Telefon eskisi gibi randıman vermiyordu. Sonra telefonum ingiltere modeli olduğu için onun stock romunu bulup flash tool üzerinden yükledim. Randımanı düzeldi Ama ekran kararmaya başladı. Çözüm için önerilen anakart ve menü işlemlerini de yaptım yine düzelmedi. Sonra aynı romu tekrar yükledim sonuç aynı, randıman güzel ama ekran kararma devam….
En sonunda bu sitedeki 30g sürümü yükledim. Sonuç süper oldu. İlk günkü gibi randıman veriyor. Batarya ömrü uzadı. Performans arttı. Ekran kararma sorunu bitti…
Şuan durum nasıl usta bi sıkıntı var mi ? Ayrica lg g3 32 gb mi senin ki ?
bie daha lg bayisinin oldugunun sokaktan geçmem desem yeridir.evet hızlı kullanışlı ama bir telefonda bu kadar kronik sorun olamaz.Bataryası ekranı anakartı sırası ile hepsi mi bozulur arkadaş
Herkese tavsiye ettiğim telefon tam da garantisi bittikten sonra mavi ekran hatası verdi. Yaptırdım bu sefer de ekran kararıp kapanıyor. Aldığım günden beri ısınma sorunu yasıyorum ve kasası hemen catladı. Telefon alacaklar 1 kez daha düsünsün. Artıık kimseye tavsiye etmiyorum.
anakart 5 ay önce değişti şimdi 5 ay sonra bu problemi yaratıyor. lg türkiye garantili değil geride gönderemiyorum elimde patladı telefon
LG TELEFON ALDIĞIM İÇİN DİĞER TANIDIKLARIMA ALDIRDIĞIM İÇİN ÇOOOOK PİŞMANIM. BİRDAHA TÖVBE KESİNLİKLE LG MARKASININ YANINDAN DAHİ GEÇMEM. LG G2 KULLANDIM SÜREKLİ ŞARJ SORUNU VE EKRAN SARARMASI SORUNU YAŞADIM SONRA LG G3 ALDIM BUNDA BİRŞEY ÇIKMAZ DEDİM ANCAK ALMAZ OLAYDIM. KASA ÇATLAMASI MI DESEN , EKRANDA ÖLÜ PİKSELİN ÇIKMASI MI DESEN , ANAKART SORUNU MU DESEN HANGİSİNDEN BAHSEDİYİM Kİ. LANET OLSUN BİR DAHA LG KESİNLİKLE ALMAM VE ALDIRMAM. ŞUAN HALİ HAZIRDA 4 ADET KASA ÇATLAĞI VE ANAKARTTA SORUN VAR VE SERVİS HİÇ BİR ŞEKİLDE İLGİLENMEDİ. 2 YILI YENİ DOLDU VE TELEFON PERT. BİR DAHA NE LG ALIRIM NE DE ALDIRIRIM. VERDİĞİM PARA DA HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN. TELEFONU ADAM GİBİ KULLANAMADAN SERVİSDEN DOĞRU DÜZGÜN ÇIKAMADAN GARANTİSİ BİTTİ VE ŞUAN TELEFONSUZUM. BİNBİR EMEKLE BİRİKTİRDİĞİM PARAYLADA REZİL BİR LG G3 32 GB ALDIĞIM İÇİN PİŞMAN VE ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM. ŞİMDİ YİNE BİNBİR EMEKLE BİRİKTİRECEĞİM PARAYLADA TELEFON ALICAM. BU LG KESİNLİKLE OLMUCAK. Mİ MİX ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM . GARANTİSİ OLANI GÖRDÜK HİÇ BİR FAYDASINI GÖRMEDİK GARANTİ VS HEPSİ YALAN. HİÇ DEĞİLSE ADAM GİBİ TELEFON KULLANIRIM GARANTİSİ OLMASA DA OLUR HİÇ DEĞİLSE CANAVAR GİBİ TELEFON KULLANDIM DERİM.
Anladigim kadari ile bu ariza aslinda bir uretim ve tasarim hatası olarak karşımıza cikiyor. Kullanicidan kaynakli bir durum degil. Aslinda ucretsiz telefonu degismeleri gerekir.
Bende telefonumu medcel e gönderdim 20 iş günü yerine tam 28 iş günü kaldı her gün arayıp telefonumun durumunu sormama rağmen bana ulaşamadıklarını telefonumu kargo ile gönderdiklerini söylediler kargo geldiğinde telefonumu hiç açmadan sıvı teması var diye bana geri gönderdiler hiç birşey zoruma gitmedi de kargoya verdiğim para zoruma gitti telefoncu ya götürdüm telefonum da sıvı teması olmadığı gibi telefonum da hiç açıkladığını ilk kendisinin açtığını bu sebepten dolayı servis telefonunuz açılmış garanti kapsamı altında değil diyerek telefonumu bana geri iade etti hakkımı helal etmiyorum LG nin ürettiği hiç bir ürünü de kimseye tavsiye etmşyorum
ankara gold magasindan lg g3 almistim ve Kronik hatalar oldugu icin ve ekran kararması oldugu icin 03.08.2016. Tarihinden gonderdim ve 27.09.2016 da geldi ve telefon sadece format attilar ve telefon geldiginde Imei atmamissiniz ve bu yuzden ben kimseyi arayamiyorum baskasida beni arayamior yani 20 is gunu geçen urunler normalde ya para iadesi yada sifir degisim olur Verdigim Firmada saten Herkes kendi bildigini yapiyor ve musteri hismeti diye bisey yok istanbul daki medcell diye firma gereken herseyi yapacam bide lg alacaklarada her zaman engel olucam ve bu durumu hemen cozmeniz dilegiyle
bu ekran kararma sorunu bendede var lutfen yardim edin
son 4 ayda 2 kez yaşadığım sorun 🙂 serviste ilkinde anakart değişimi ikincisinde ise hem anakart hem de panel değişimi yapıldı. bir kez daha yaşarsam para iadesi almak için elimden geleni yapacağım.
Bu sorun ile 16.09.2016 Tarihinde karşılaştım. İşin komik tarafı 01.09.2016’da garantim bitti 🙂 Her ne kadar kronik, bütün cihazlarda olan bir arıza olsa da ücretsiz yapılacağını zannetmiyorum. Ne tür bir yol izlemem gerekiyor sizce? Servislerde ücret karşılığı tamir talep edebilirmiyim? Eğer yapılabilirse ücreti ne seviyelerde istenir bilginiz varmıdır?
Merhaba,
Garantisi bitmiş bir cihazın tamiri için ücret talep edeceklerdir. https://www.lgdestek.net/teknik-servis buradan iletişim bilgilerinizi ve sorununuzu iletirseniz Mobilclinix Teknik servisi sizinle irtibata geçecek ve sorununuzu kısa sürede çözecektir.