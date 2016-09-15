LG G3 Ekran Kararması Sorunu

2014 yılında LG’nin yeni amiral gemisi olarak çıkan LG G3, kullandığı 2K çözünürlüğündeki ekran ile “dünyanın ilk 2K ekranına sahip akıllı telefonu” ünvanına sahip oldu. Son zamanlarda kullanıcılarından LG G3 ekran kararması sorunları gelmeye başladı.

ANAKART YÜZÜNDEN EKRAN KARARIYOR

Yaptığımız araştırmalar sonucu LG G3 modellerindeki bu ekran kararma sorunun anakarttan kaynaklandığı çok nadir panel arızası olduğunu belirtmek isteriz. Anakart üzerinde bulunan grafik kartının (GPU) yoğun güç tüketimi istemine karşın bunu karşılayamaması ekranın yavaş yavaş kararak kapanmasına denen olmakta. Eğer Geliştirici seçeneklerinde GPU ayarlarında bir değişiklik yapılmışsa bunu eski haline getirmenizi öneriyoruz, bu ayarlarda değişiklik yapılmamışsa G3’te GPU ya bağlı bir arıza olduğu kesindir.

LG G3 modellerinde bu sorunu yaşayan kullanıcıların akıllı telefonlarını garanti belgeleriyle birlikte en yakın servislere götürmeleri gerekmektedir. LG teknik servisleri bu durumu anakartı değiştirerek ücretsiz bir şekilde çözmektedir.

https://youtu.be/J6U6JTO6g24