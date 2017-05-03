LG G3 Fulmics 7.0 ROM Yükleme Rehberi

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LG G3 için Android 6.0 Marshmallow tabanlı Fulmics 7.0 Rom yayımlandı. Telefonunuzu LG G5 arayüzüne çeviren ve oldukça stabil çalışan bir rom. LG G3 kullanıcıları arasında en çok sevilen ve indirilen romlar arasında yer alıyor. Son güncelleme ile Fulmics 7.0 sürümüne yükseldi. Android 6.0 Marhmallow v30N versiyonu üzerinde çalışmaktadır. Aşağıdaki talimatları uygulayarak telefonunuza kurabilirsiniz.

LG G3 Fulmics 7.0 ROM Yenilikler

Tam Magisk ve MagiskSU desteği eklendi

Yükleme sırasında farklı köklenme modları seçme olanağı: MagiskSU (önerilir) Sistemsiz modda SuperSU Sistem modunda SuperSU

LG uygulamaları yükleme: LG Sağlık LG Smart Ayarları LG Hava Durumu



Fulmics 7.0 Rom Özellikleri

Android 6.0 (MRA58K) + bazı 6.0.1 yamaları

LG v30N

En son LG G5 v10D tabanından tam UX 5.0

Çoklu taşıyıcı desteği

desteği Root , busybox ve init.d desteği

Sysro / Sysrw ikili dosyaları

Pil ömrü, performans ve hafıza geliştirmeleri

Sqlite desteği

Engelli günlük kaydı ve kaldırılmış bloatware

LG G5 özellikleri : Kamera Zaman Aşımı Kamera Snap Modu Efektli Video Editör

LG V10 mini görünüm modu

Fulmics Tweaks – tonlarca tweaks!

– tonlarca tweaks! Fulmics HUB

Fulmics OTA

APM (Advanced Power Menu: Reboot, Hot Reboot, Recovery, Safe Mode)

Kamera: 60 FPS (FullHD), 64Bit (4k), 100% Quality (jpeg)

LG G3 Fulmics 7.0 Rom İndirmeler

LG G3 Fulmics 7.0 Rom Kurulum Talimatları

Rom dosyasını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach veDalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. TWRP Install sekmesinden FulmicsROM-6.5.zip2 zipini yükleyin. Aroma Yükleyiciden sırasıyla; Next – Installion – Telefon Modelinizi seçin (D855 vb) .

. Gelen 3 ekran seçilen modelin varsayılan ayarıdır. Next – Next – Next ‘e basarak devam edin.

‘e basarak devam edin. Gelen ekranda yüklenecek uygulamaların listesi bulunmaktadır. Dikkat edin kurmak istemediğiniz uygulamaları seçin ve Next ‘e basın.

seçin ve ‘e basın. Gelen ekran Ses (müzik) eklentileridir. V4a Equalizer ve Sound Boost (Ses Yükseltme) yüklenmesini istiyorsanız onları seçip Next ‘e basın.

‘e basın. Gelen ekranda bölge seçim ekranıdır, Europe ‘u seçip Next ‘e ve son olarak Install Now tuşuna basarak kurulumu başlatın.

‘u seçip ‘e ve son olarak tuşuna basarak kurulumu başlatın. Yükleme işlemi bitince Next ‘e basın.

‘e basın. Reboot Your Device‘ı işaretleyip ve Finish butonuna basın. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Telefonunuz Fulmics 7.0 yüklü olarak açılacaktır.

LG G3 Fulmics 7.0 Ekran Görüntüleri

Fulmics 7.0 Video