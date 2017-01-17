LG G3, G4 ve G5 için İki Güvenlik Açığı Bulundu

LG her ay düzenli olarak güvenlik açıklarını kapatmak için yeni yazılım güncellemeleri yayımlıyor. Bazen ayın ortasında bazı güvenlik açıkları keşfedilebiliyor, LG’de şuan durum tam olarak böyle. MWR Labs bu ay sadece iki güvenlik açığını yayınlamıştı. LG G3 , LG G4 ve LG G5 bu güvenlik açıklarını barındıran akıllı telefonlar.

LG Cloud Backup Uygulaması Açığı

Bildiğiniz üzere LG geçtiğimiz aylarda LG Backup uygulamasını tamamen yenileyip, yeni sade bir arayüz ile güncellemişti. ilk güvenlik açığı LG Backup uygulama yolu geçişi Güvenlik Açığı olarak etiketlenmiş ve LG G3, G4 ve G5 aygıtlarında bulunduğu söyleniyor. Bu güvenlik açığı, Dropbox ve Box gibi çeşitli bulut hizmetlerine bir geçiş noktası olan LG SmartShare.Cloud uygulamasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla, bu uygulama ile bir saldırganın Dropbox’a yapılan API çağrısını değiştirmesine olanak tanıyan bir Geçiş Yolu, güvenlik açığı keşfedildi.

Sonuç olarak, bir saldırgan, Dropbox’da saklanan dosyanın veya klasörün adını bilse, kimlik doğrulama veya kullanıcı etkileşimi gerektirmeden bir dosya veya klasörü paylaşılabilir hale getirebilir.

LG SmartShare.Cloud Güvenlik Açığı

MWR Labs tarafından listelenen ikinci güvenlik açığı Bulut Hizmetlerinden LG G3’e dosya alımı olarak etiketlenmiş ve LG’nin G3, G4 ve G5’i de etkilediği söyleniyor. Yine, bu güvenlik açığı OEM tarafından sağlanan LG SmartShare.Cloud uygulamasında bulunuyor. Bu sefer de, bir saldırganın kimlik doğrulama veya kullanıcı etkileşimi olmaksızın bir dosyayı SmartShare.Cloud uygulamasından dosya almasına izin veren bir güvenlik açığına sebep oluyor.

Bu, akıllı telefonların bir WiFi ağına bağlı olduğunda uygulamanın tüm ara birimlerini dinleyen bir HTTP Sunucusu başlattığından kaynaklanıyor.

Bu güvenlik açıklarının her ikisi de yalnızca saldırgan kişi LG G3, G4 veya G5’in bulunduğu ağı paylaşıyor ve aynı ağa bağlıysa mümkün olabiliyor. LG güvenlik açıklarını bu ay göndereceği yeni güvenlik yaması ile kapatacağı düşünülüyor.