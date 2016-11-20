LG G3 Güncel stock rom’ları bulacağınız ana konudur. LG G3 için tüm stock rom‘lar kendi sunucularımız da olup kırık link sorunu yaşamadan indirebilirsiniz. 2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 için Kitkat, Lolipop ve Marshmallow yazılımları yayımlanmıştır. LG G3 stock rom kdz indir seçeneği ile hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Paylaştığımız LG G3 Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

  LG G3 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G3 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G3 Avrupa D855

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 Türkiye D855TR

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 T-Mobile D851

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 Hong Kong D858HK

Android 6.0 Marshmallow

  LG G3 Stylus D690

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0 Lolipop

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • LG G3 Stylus D690 kdz rom eklendi.

  • LG G3 Root için bir çalışma yapıyoruz. Kısa sürede bir makale hazırlayacagız.

  • Hasan Coşkun

    merhabalar ben singapur için olan sea kodlu romu indiremiyorum. kodu d85530b. linke tıklayınca indirme işlemi başlamıyor yardımcı olabilir misiniz? daha doğrusu d85520b yani lollipop sürümünü kurmak istiyorum

    • Şuan yorum yazdığınız konuda linkler sağlam. Fakat SEA yazımızda linklerde sorun oldugu dogrudur. LG sunucularından kaynaklanan bir sorun var.

  • Le Blanc

    Hocam benim cihaz arap emirlikleri AME’ydi global rom kurdum herhangi bi sıkıntı yasarmıyım arıza felan yapar mı?

  • davut

    indirmek istedigim kdz dosyasini seciyorum destekbu ana makinasina baglanilamadi uyarisi aliyorum. kac gundur g3 32gb sea 5.0 yada 6.0 kdz dosyasini indiremedim. bulut depolama linki vb.. olan varsa yardimci olursa sevinirim

  • Buradaki kdz dosylarin g3 beat icin uyumlu degildir yuklemeyiniz.

  • devrim

    lg g3 turkıye cıhazlarına 30g cıktı bılgınıze

  • çağlar

    bana D85530b_00_0812.kdz sea 32 gb lazım.

    • çağlar

      ne zaman yayınlıyacaksınız?

  • alihan

    tele lg g3 32 gb d855 e 30c yi kurdum cust bulanamdı hatası alıyorum

  • Onder Bekdemir

    D855TR V30G linki tıkladığımda 16gb için olduğu yazıyor.Doğrumu ? 32gb olanı farklı bir dosyamı ?

    • Evet 16GB dosya. 32GB modeller için uygun değildir.

  • Serhat Akgül

    Rom atınca imei gider mi? Acilen cevap vermeniz benim için çok önemli.

    • İmei atılmış telefonda imie silinme riski vardır!

  • Eren

    link’ler ölü usta bi el at.. acil D855 V10o lazım

    • Sunucu kaynaklı bir sorun var. Kısa sürede gidereceğiz.

  • Berkay Yılmaz

    Android 6 kullanıyorum pc olmadan telefonu rootlayamazmıyım.

  • zayn malik

    D85510n android 6 kdz dosyasi lazim yardimci olurmusunuz

  • MuhammeT

    Bundan onceki konuda 7.1 den bahsetmissiniz ve onu kurdum kullaniyorum. Bunla arasindaki fark nedir. Hangisini tavsiye edersiniz.