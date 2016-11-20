LG G3 Güncel Stock Rom Kdz Yazılımı İndir

LG G3 Güncel stock rom’ları bulacağınız ana konudur. LG G3 için tüm stock rom‘lar kendi sunucularımız da olup kırık link sorunu yaşamadan indirebilirsiniz. 2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 için Kitkat, Lolipop ve Marshmallow yazılımları yayımlanmıştır. LG G3 stock rom kdz indir seçeneği ile hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Paylaştığımız LG G3 Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orijinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmaz. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

LG G3 Stock Rom Yükleme Programları

LG G3 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG G3 Avrupa D855

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G3 Türkiye D855TR

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G3 T-Mobile D851

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G3 Hong Kong D858HK

Android 6.0 Marshmallow

LG G3 D850

Android 5.0 Lolipop