[D855TR] LG G3 V20n Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

Dün akşam itibari ile Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG G3 modeli için kapsamlı bir güvenlik güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme Android yazılımında ki büyük bir açığı kapatıyor. Stagefright adlı virüs Android cihazda ki güvenlik açığından yararlanarak cihazdaki kişisel bilgileri ele geçiriyordu.
LG G3 D855 V20n Yazılım Güncellemesi
LG G3 D855TR modeli için dün akşam itibari ile yeni versiyon güncellemesi yayımladı. LG kasım ayı içinde tüm modellerine bu güvenlik güncellemesini gönderecek. Yeni yayımlanan güncelleme ile versiyon numarası V20n olarak güncellendi.
LG g3 için yayımlanan yazılımın büyük olması Kullanıcılar arasında ilk önce Android 6.0 Mashmallow güncellemesi olarak düşünüldü. Fakat bu güncellemeyi akıllı telefonuna yükleyen kullanıcılar Android 6.0 olmadığını anladı fakat bazı kanallarda bu güncelleme Android 6 Marshmallow güncellemesi için ön hazırlık olduğunu yazdı. Bu güncelleme aslında cihazda ki güvenlik açığını kapattığını söyleyebiliriz.
Lg3 telefonda Sistem isletim hatası veriyor
Bu ne demek ne yapmalıyım
Sistem durdu hatası alıyorsanız hard reset atın.
dün aldıgım g3 cıhazımda bu guncelleme var fakat yükleme yaptıgımda Err:0x1111004 : LGG3 hatasını veriyor ne yapmalıyım?
LG PC SUİTe İLE telefon/HATALARI kurtar veya geri yükle seçeneğinden halladebilirsin yada telefon rootlu olduğu için iade edebilirsin….