[D855TR] LG G3 V20n Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

Dün akşam itibari ile Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG G3 modeli için kapsamlı bir güvenlik güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme Android yazılımında ki büyük bir açığı kapatıyor. Stagefright adlı virüs Android cihazda ki güvenlik açığından yararlanarak cihazdaki kişisel bilgileri ele geçiriyordu.

LG G3 D855 V20n Yazılım Güncellemesi

LG G3 D855TR modeli için dün akşam itibari ile yeni versiyon güncellemesi yayımladı. LG kasım ayı içinde tüm modellerine bu güvenlik güncellemesini gönderecek. Yeni yayımlanan güncelleme ile versiyon numarası V20n olarak güncellendi.

LG g3 için yayımlanan yazılımın büyük olması Kullanıcılar arasında ilk önce Android 6.0 Mashmallow güncellemesi olarak düşünüldü. Fakat bu güncellemeyi akıllı telefonuna yükleyen kullanıcılar Android 6.0 olmadığını anladı fakat bazı kanallarda bu güncelleme Android 6 Marshmallow güncellemesi için ön hazırlık olduğunu yazdı. Bu güncelleme aslında cihazda ki güvenlik açığını kapattığını söyleyebiliriz.