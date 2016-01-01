Avrupa ve Türkiye cihazlar için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi başladı. Ayarlar menüsünden Güncelleme Merkezinden güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz..

Bildiğiniz üzere LG G3 (D855/D855TR) modeli cihazlara Android 6.0 Marshmallow güncellemesi verilmeye başlamıştır. Polonya’da dağıtılmaya başlanan ve Mayıs ayında Türkiye’ye gelen resmi sürümü telefonlarını kurmak isteyen kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

  LG G3 Android 6.0 Marshmallow Dosyalar

  LG G3 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonumuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlayalım. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  1. Adım: LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

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  1. Adım:“Select KDZ file”kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç”butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

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Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz temiz bir kurulum için CSE Flash’tır.

  1. Adım:karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START”butonuna tıklayın.

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  1. Adım: Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.

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“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminiz Android 6.0’ı  güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

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Zafer AVKIRAN
LGDestek.Net| LG G3 - K Serisi Kategori Editörü & Yazılım Geliştirme

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  • çağatay

    marshmellow güncellemesi ile g4 widget bar da olan el feneri özelliği de geliyor mu?

    • Zafer AVKIRAN

      El Feneri özelliği Panel’e güncelleme ile gelmiştir.

  • İSMAİL DERTKESEN

    yARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. ANLATIMDAKİ GİBİ AYNEN YAPTIM HARİKA OLDU KULLANIYORUM.
    EMEGİNİZE SAĞLIK.
    TEŞEKKÜRLER.

    • Zafer AVKIRAN

      İlginiz için biz teşekkür ederiz.

  • Recep

    Hocam ben 5.0 i ayni yöntemle yükledim sorun çıkmadı şimdi 6.0 türkçe dil var mi telefon da kullandığınız bazı şeyler hata veriri mi acaba

    • Zafer AVKIRAN

      Türkçe dil mevcuttur. Settings-language and keyboard – language den Türkçe yi seçebilirsiniz.

  • Mert ILGIN

    telefonumun 23 ay daha garantisi var guncellemeyı bu şekilde el ile yaparsam garantı dışı kalıyor mu telefonum?

    • Zafer AVKIRAN

      SERVIS SORUN YARATABILIR. FAKAT AYNI YÖNTEMLE ORJINAL ROM A DÖNMENIZ MÜMKÜN, BU DURUMDA CIHAZINIZIN GARANTISI DEVAM EDER.

  • Memduh

    Merhaba ya bu güncellemeyi yapsam garanti dışı kalır mi ?

    • Zafer AVKIRAN

      Servis sorun yaratabilir. fakat aynı yöntemle orjinal rom a dönmeniz mümkün, bu durumda cihazınız garantisi devam eder.

  • ilyas

    lg mobile sport tool programını indirdim ama pc ye kurulmuyor. (windows 10) neden olabilir acaba

    • Zafer AVKIRAN

      Wındows 10 da çalışıyor. Bilgisayarınızda bir sorun olabilir.

  • ıbrahim

    lg g3 telde com.androd.phone diye bi tazı cıkıp cıkıp duruyor gitmiyo nasıl hallederim

    • Ömer Can Ecer

      hard reset atmayı deneyin. ama telefonuzdaki her şey silinir o yüzden önce bi yedek almanızı tavsiye ederim

      • ibrahim

        hocam cok teşekkurler zehir gibi oldu )

      • Ömer Can Ecer

        Rica ederim 🙂

  • erhan

    benim tel g3 yurt dışından geldi imei atılmış 6.0 marsmallow yüklesem sıkıntı olur mu bu yolla

    • Zafer AVKIRAN

      İmei yazılmış telefonlarda bu yolla imei’nin silinme sıkıntısı olabilir. silinirse tekrar yazdırmayı göze alıyorsanız yapın. İmei yazılmış telefonlar hicbir şekilde güncelleme alamaz. güncelleme yapacağınız tek yöntemde budur.

      • erhan

        imeinin gitme ihtimali nedir peki kesin gider mi yoksa gidebilir mi ?

      • erhan

        hocam birde benim program versiyonu v20e-global-sı

    • ibrahim

      benimkide yurt dışından imei değişti yukledim sorun yok

      • Ömer Can Ecer

        geribildirim için teşekkürler.

    • Zafer AVKIRAN

      Yükleyipte bu konuda sorun yaşamayanlar var, yani imei silinmemiş net bir cevap veremeyeceğim.

  • ahmettok

    Select country language penceresınde ok tusuna basıyorum ardından yukleme başlıyor fakat %27 olunca hata veriyor. sımdıden tesekkurler

    • Zafer AVKIRAN

      Aldığınız hata ile ilgili detaylı bir bilgi yada ekran görüntüsü verirseniz yardımcı olabiliriz.

      • canberk

        BAĞLANTI koptu hatası veriyor %27 olunca ama pc de bağlantı devam ediyor diyor

      • bulent kesmez

        iyi çalışmalar kolay gelsin hocam bende lg g3 16 gb telefonum var verdiğiniz programı yüklesem bir sorun çıkarmı 6,0 ı olaki kurulmazsa telefonumda ne gibi sorunlar yaşarım birde garanti dışı kalırmı teşekkürler

    • MandSkova

      bende aynı hatayı yaşıyorum bi çözüm bulabildin mi

  • OURR

    normal flash ile kurup sonra aynısını cse ile kurabilirmiyiz sorun çıkarsa yada hard format mı gerekli

    • Zafer AVKIRAN

      CSE flash ile yapın bir daha sıkıntı yaşamayın.

  • HÜsAMETLİ

    tELEFONUN ORJİNALLİGİNDE SİKİNTİ YARATMIYOR DIMI BU GUNCELLEME ? KORE FALAN YAZIYOR ONUN ICIN SORUYORUM

    • Zafer AVKIRAN

      Hayır bir sıkıntı yaratmıyor kurmak istiyorsanız talimatlara uyun.

  • harun albayrak

    ARKADASLAR SIMDI BEN YUKLEME YAPAYIM MI YAPMAYIM MI ANLAMADIM KALMASIN TELEFON ELIMDE BEN SÜRÜMDEN MEMNUN DEGILIM MARSMELLOW YAPMAK ISTIYORUM HERŞEY HAZIR YÜKLEME KALDI SADECE NE YAPAYIM SORUN VARSA YAPMAYIM?

  • fatihizm

    Bu Adfly kullanma OLAYINDA NEDEN BU KADAR ISRAR EDİYORSUNUZ Kİ? HAYIR SİZİN YÜZÜNÜZDEN ADBLOCK YÜKLEMEK ZORUNDA KALIYORUZ PCYE!

    • Ömer Can Ecer

      bu sitede hiçkimseden birşey talep etmeden sizlere yardımcı olmaya, bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz ve bizim de bu siteden tek gelir kaynağımız reklamlar. 5 saniye beklemek sana birşey kaybettirmez sadece bize ufak bir desteğin olur.

    • Adfly olayını kaldırdık dostum 🙂

  • Cem taşkın

    benim telefonum uyku moduna girdimi çıkmıyor ne power tuşu nede knock kode işe yaramıyor

  • suleyman

    Guncelleme yapacak arkadaslar CSE FLASHI KULLANARAK YAPSINLAR BATARYANIN HIZLI SARJ TUKETMESI VE HATA VERME YAPMAZ.

    • suleyman

      Telefonu Download moduna alamayanlar telefonu kapatip once ses acma tusuna sonra usb kablosunu telefona taksinlar guc tusuna basmalarina gerek yok

      • Zafer AVKIRAN

        Download mod’a girmek için zaten power tuşuna basılmaz. duruma göre Ses Açma yada Ses kısma ile birlikte kablo takılır.

  • suleyman

    Telefon acayip hizlandi gecisler,KLAVYEde takilmalar duzelmis. Ekran cozunurlugunu yukseltmisler netlik artmis.arayuzdede guzel degisiklikler var.hata yok

  • oğuz

    yAPTIM STABİL HIZLI VE GÜZEL. ÇOK TEŞEKKÜRLER 🙂

    • Zafer AVKIRAN

      İlginiz için teşekkürler.

      • Ahmet Uğur

        Merhabalar Ben biraz tereddütte kaldım çıkış tarihi mart 2016 diyor sizin buraya yazdiklarinizi yaparsam telefonum orjinal bir sekilde 6.0 olacakmi ve bu lg nin yaptigi bir seymi lg mi YAYINLAdi yani siz lg icin calisan birisimisiniz lütfen yanlis anlamayin sizi sorgulamak icin degil sadece bu konuda bilgi yetersizligim oldugu icin bunlari soruyorum

      • Zafer AVKIRAN

        Merhaba öncelikle ilginize teşekkür ederim. Lg resmi destek sayfası değiliz. Lg kullanıcılarına destek olmak amacı ile burada elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Lg G3 için LG den alınan ama net olmayan tarih mart ayının ikinci yarışıdır. Bu erkende olabilir geçte. Şahsen erken olacağını zannetmiyorum. G3 için LG 28 Aralıkta Polonya romunu dağıtıma başladı. Yazımızda anlatılan rom da bu orjinal rom un kurulumudur. LG telefonları diğer markalar gibi farklı ülkelerin romlarını kabul etmeme gibi sıkıntısı olmadığı için ben dahil çoğu arkadaşımız da yüklemiştir ve gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, Yüklerseniz orjinal yazılımı yüklü olacaktır. Yalnız cihazınız TR ise garanti konusunda sıkıntı yaşanabilir onuda TR yayınlandığı zaman yükleyince bu sorun olmayacaktır.

      • ali erguzel

        zafer bey meraba az önce tarif ettiğiniz gibi 6.0 yüklemesini normal flash ile yaptım yalnız telefon her saniye “malesef com.android.phone” durduruldu hatası almaya başladım acil yardım ne yapmam gerekiyor şimdiden tşkrler

      • Hard reset atiniz.

  • Robin

    hocam starta bastıktan sonra ekran gelmedi %0 da kaldı telefon bataryayı söküp taksam normal halde açılırmı

    • Ömer Can Ecer

      telefon ekranında yükleme başladı mı? eğer telefon ekranında yükleme başlamadıysa sökebilirsiniz. ama telefon ekranında yükleme başladıysa bekleyin telefon açılana kadar.

  • Ahmet

    Hocam yükseltmeyi yaptim ancak root islemini yapamıyorum kac gundur root yapmaya ugrasiyorum yapamadim bi cozum varsa yardimci olurmusunuz

    • Ömer Can Ecer

      root henüz çıkmadı bu sürüm için

      • Ahmet

        Anladim teşekkürler tahmini ne zaman çıkar root

      • Ömer Can Ecer

        bunun için xda’i takip edin derim

      • Ahmet

        Anladım teşekkürler

      • serkan

        hocam turkiyeye ne zaman gelir bilginiz var mi

  • Alp

    Hocam cok saolun Normal Flash da kurulunca olmuyor onuda ekleyin com.android.phone hatasi veriyo ve uygulama yuklenmiyor…

    Hocam yaklasik 1 gundur sorunsuz calosiyor cok tesekkurler…

    • Zafer AVKIRAN

      İlginize biz teşekkür ederiz. Yazımızda temiz bir kurulum için mutlaka cse flash yapın ifadesini verdik. buna rağmen normal flashla verilerin silinmediğini bilen ve gören arkadaşlar normal flash la güncelleme yaptığı sürece bu hatayı alır. Çözüm hard resettir.

  • Oscar

    Arkadaslar guncellemeyi dun itibariyle yukledim. Yanliz yelefon bos olmasina ragmen batarya omrunde artis degil aksine düşüş gördüm benimle ayni fikirde olan varmi acaba ? Sanki sarj daha erken gitmeye basladi gibi ?

    • Güncelleme sonrası aldığımız yorumlar doğrultusunda, batarya kullanımında ciddi farklar olduğunu gözlemledik. Bir kaç gün içimde bataryanız stabil bir duruma gelecektir.

      • Ben anlattığınız gibi yaptim telefonum şuan 6.0 oldu hiç bir sorunum yoktu fakat bugun telefonu pc ye bağlayamadım hiç bir türlü bağlanmıyor neden? Cihaz yazilimi yukleniyor diyir sonra başarısız diyor? ve telefon onunde olan led donuyo mesela mesaj gelınce yesıl yanıp sonmeye baslıyo kapayıp acana kadar devam edıyo lütfen yardım

    • zaferavkiran

      %100 sarjla başlatılan güncelleme işlemi, güncelleme sırasında ve güncelleme sonrası google apps kurulumları vs neredeyse sarjı yarıya indirmekte. şunu özellikle belirtelim, g3 6.0 yükseltmenin en faydalı yararı ısınma sorununun giderilmesi ve bununla birlikte sarjda da bir miktar iyileştirme yapılmasıdır. güncellemeden 1-2 gün sonra piliniz stabil hale gelecektir.

  • Caner

    Merhaba, kurulumu GERÇEKLEŞTİRİYORUM. bİLGİLENDİRME İÇİN TEŞEKKÜRLER.

    bENDE “sMART PHONE uPGRADE” SEÇENEĞİ AKTİF GELMİŞTİR. BEN KUTUCUĞU RESİMDEKİ GİBİ KALDIRARAK DEVAM ETTİM. bU NEYİ ETKİLİYOR. BİLGİNİZ VAR MI?

    (BİR SORUNDAN ÖTÜRÜ BÜYÜK YAZIYOR KUSURA BAKMAYIN.)

    • Zafer AVKIRAN

      Flashtool da smart phohe upgrade (windows phone) seçeneği windows işletim sistemi kullanan telefonlar içindir. android de tik kaldırılmalıdır. default olarak boş gelmektedir.

  • misilak

    Ben aynen uyguladım. hiç sorun olmadan çalıştı 🙂 teşekkürler

  • baris ozdemir

    Merhabalar size bir sorum olacak bu stock rom u kurduktan sonra turkiye icin gelen orjinal yazilimi bilindik şekilde lg pc suite uzerinden yuklememde bi sorun çikarmi acaba ? Yeni guncelleme mevcut degil deme olasiligi varmidir?

    • Zafer AVKIRAN

      Merhaba güncelleme ülkemize geldiği zaman kdz dosyasını aynı şekilde indirip, aynı yöntemle telefonunuza uygulayabilirsiniz. pc suite yada telefon üzerinden şuan güncelleme alamazsınız.

      • ibo

        6.0 yapmak için root gereklimi

      • Ömer Can Ecer

        hayır gerekmez

  • Ömer

    marshmallow da root şuan mümkün mü?mümkünse yarımcı olur musunuz?değilse ne zaman şekillenir root konusu.

    • Hüseyin

      Henüz root yöntemi çıkmadı 2-3 hafta içinde net bir çözüm alırız heralde

  • hasan

    iyi gunler ben yuklemeye yapamıyorum…
    dedıklerınızı uyguladuktan sonra dowloand modunda kalıyor…
    com 3 de gorunuyor ama %5 ı gecmıyor…
    yardımcı olursanız sevınıırımm…

    • hakan

      siz kurdunuz mu marsmallow u lg g3 e ve hangi hatayla karsılastınız

    • Zafer AVKIRAN

      Güncellemenin yarıda kalması telefon sürücülerinin doğru yüklenmemesi yada bilgisayarınız usb sisteminde oluşan bir sıkıntıdan kaynaklanabilir. lg usb driverlarını yeniden kurmayı deneyin.

      • mandıracı

        dostum ben hiç sorun yaşamadan sağlam bi şekilde kurulumu yaptım. sorunsuz bir kurulum oldu ama benden size tavsiye normal kurulum yapmayın olurda eger yaparsanız muhakkak hard reset atın kı sıstem kendıne gelsın.. bu arada ben kurulumu yaparken telefonu kapatıp download mode a almadım acık pc ye takılı telefona direk kuruluma başladım ve hiç sorun yaşamadım… kurmak isteyen arkadaşlara tavsiyemdir ama dedıgım gıbı randımanlı bi şekilde yararlanmak ısteyenler cseflash yapsınlar yada kurulumun ardından hard reset atsınlar.. Bu arada dostum sızede teşekkurler elınıve emegınıze saglık

      • Zafer AVKIRAN

        Bildiriminiz için teşekkürler. Yazımızın sonunda zaten temiz bir istiyorsanız CSE flash kullanın bilgisini verdik.

  • hakan

    lollipop a geri nasıl donecez.

  • hasan

    lg 6.0 da anti roll-back adlı bir eser ortaya koymuş. eski sürümlere dönemiyorum flashtool üzerinden. onun yerine lgup denen yöntemle çözüyormuşuz.

    • Ömer Can Ecer

      geri dönerken cse flashı seçin. öyle birşey yapmazlar androidde. androidin mantığına, amacına aykırı o dediğin

  • YASİN

    maalesef, com.android.phone işlemi durdurulkdu hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim

    • Ömer Can Ecer

      had reset atmayı deneyin

    • Cİhad

      Telefonunuzun yedeğini alıp fabrika ayarlarına sıfırlayın bende yaşadım aynı sorunu sıfırladım düzeldi şu an kullanıyorum eskisinden çok daha kullanışlı oldu.

  • hasan

    Lolipopa nasıl geri döneceğiz hata veriyor

    • Ömer Can Ecer
      • hasan

        marshmallow yükledim dediğiniz yolla lolipop yada kitkata dönüş olmuyor hata veriyor deneyin göreceksiniz

      • hasan

        lg nin bize bir süprizi romu flash ladıktan sonra geriye dönüş olmuyor tıpkı iponelerde olduğu gibi anlatımınızın altına dipnot olarak düşerseniz iyi olur

    • Zafer AVKIRAN

      LG G3 6.0 dan Flashtool’la 5.0 a downgrade işlemi denenmiştir ve hatasız geri dönüş sağlanmaktadır. Bu konuda yeni hazırladığımız yazıya ulaşmak için tıklayın.

      • Serkan

        Merhaba Bu room u yükleyeceğim fakat yükleme sırasında net giderse ve ya bağlantı koparsa ne olur?

    • ismail

      BENDE bir lg g3 kullanıcısıyım ama bizi kalaya alan yok ve bundan mutsuzum oysa lg yi hep sevmişimdir bide güncelleme linkleri düzeltin indirme yapmıyor. umarım sesimi duyarlar …..lg ye şimdi cok kızgınım lütfen mesajımı görün….

      • Zafer AVKIRAN

        İsmail bey öncelikle resmi LG Destek sayfası değiliz. LG ye kırgınlığınızı Müşteri hizmetlerini arayarak aktarabilirsiniz. Bu site LG telefon kullanıcıları Yardım ve Destek Platformudur. Yazıda indirilmesi gereken dosyalara ait linkler sağlamdır. Her ne kadar reklamlardan arındırmaya çalışsakta bazen reklam sayfaları gelmektedir. Şayet reklam sayfası görüyorsanız sağ üst köşede Reklamı Geç butonuna tıklayın dosya inmeye başlayacaktır. İlginize teşekkürler.

    • ahmet

      Evet aynı durum bendede vardı.yükledim ve telefonu kullanmaya başladığımda sürekli durduruldu hatası alıyordum.buunun çözümü telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak.fabrika ayarlarına sıfırladığınız zaman düzeliyor ben denedim ve sorun çözüldü.

 
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