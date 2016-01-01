Avrupa ve Türkiye cihazlar için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi başladı. Ayarlar menüsünden Güncelleme Merkezinden güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz..

Bildiğiniz üzere LG G3 (D855/D855TR) modeli cihazlara Android 6.0 Marshmallow güncellemesi verilmeye başlamıştır. Polonya’da dağıtılmaya başlanan ve Mayıs ayında Türkiye’ye gelen resmi sürümü telefonlarını kurmak isteyen kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

LG G3 Android 6.0 Marshmallow Dosyalar

LG G3 32 GB: V30b

LG G3 16 GB: V30g

Usb Windows Sürücüleri: Tıklayın

LG Flashtool 2014: Tıklayın

LG Mobile Support Tool: Tıklayın

LG G3 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonumuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlayalım. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

Adım: LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

Adım:“Select KDZ file”kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç”butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz temiz bir kurulum için CSE Flash’tır.

Adım:karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START”butonuna tıklayın.

Adım: Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.

“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminiz Android 6.0’ı güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.