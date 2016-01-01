Avrupa ve Türkiye cihazlar için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi başladı. Ayarlar menüsünden Güncelleme Merkezinden güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz..

Bildiğiniz üzere LG G3 (D855/D855TR) modeli cihazlara Android 6.0 Marshmallow güncellemesi verilmeye başlamıştır. Polonya’da dağıtılmaya başlanan ve Mayıs ayında Türkiye’ye gelen resmi sürümü telefonlarını kurmak isteyen kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

  LG G3 Android 6.0 Marshmallow Dosyalar

  LG G3 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi

Öncelikle telefonumuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlayalım. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  1. Adım: LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

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  1. Adım:“Select KDZ file”kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç”butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

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Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz temiz bir kurulum için CSE Flash’tır.

  1. Adım:karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START”butonuna tıklayın.

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  1. Adım: Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.

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“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminiz Android 6.0’ı  güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

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  • Furkan Hayta

    Acill

  • Furkan Hayta

    Sunucu hatasi veriyor düzeltirmisiniz

  • Serdar Tekin

    Tüm herşeyi yaptım PC teli görmüyor teli gördüğünde ise yükleme yüzde 2 kalıyor hata veriyor telefonu çıkartın yeniden deneyin diyor yardım edin

  • Serdar Tekin

    Tüm herşeyi yaptım PC teli görmüyor teli gördüğünde ise yükleme yüzde 2 kalıyor hata veriyor telefonu çıkartın yeniden deneyin diyor yardım edin

  • Mustafa Sezgin

    sa yardım oolabilecek biri varmı herseyi yaptım enson yukleme ekranında ayarlar işaretine geldiğinde %24 de hata veriyor .

  • hakan

    Bende guncelleme yaptim fakat telefon isinmaya basladi ve bazi oyunlari bazen aciyo bazende acmiyo yotube de aynisi ve donuyo neden olabilir yardimci olur musunuz

  • Cihat Gökhan

    İyi Günler. Ufak sorunları atlatıp marshmallow yükseltmesini yaptım. Fakat Wifi açılmıyor tarama yapmıyor. Aynı şekilde bluetoothta hiçbir şekilde çalışmıyor. Lütfen yardımcı olun

  • cihat özbay

    Guncelleme basarılı yalnız rehberdeki isimler gitti kımse yok nasıl geri gelebilir yada bir şekılde eski haline nasıl getirebilirm acil yardım teşekkurler

  • Safa Ünal

    ne kadar zamanda güncelemme yapıyor

  • Benim Hikayem

    Teşekkürler telefonumu sorunsuz şekilde güncelledim… Hata alan arkadaşlar;
    1-) Telefonunuzun doğru modelini indirin kdz dosyasını
    2-) Diğer hatalar driver yüzünden oluyor sanırım ben makaledeki Usb Windows Sürücüleri: Tıklayın’daki sürücü indirme bölümünden yaptım vede ek olarak en alttaki hata alırsanız kurun dedikleri dosyayı kurdum disconnect hatası alıyorum çözüldü yalnız arkadaşlar driverleri kurarken telefonu pc’ye bağlamayın ek olarak verilen dosyayı kurarkende bağlayamayın pc’ye ikisinide kurduktan sonra resetleyin pc’yi yineliyorum resetlerkende pc’ye bağlı olmasın telefon açtıktan sonra pc bir driver yüklicek tamamlandıktan sonra bir kez daha reset atın ve pc açıldığında adımları yeniden izleyin sorunsuz şekilde kurulacaktır cse flash kurmanızı öneririm…

  • Kutay Karaman

    sayın aziz dostum
    yüklemek istiyorum gaza geliyorum ama bi andanda ya bişey olursa diye korkuyorum…
    sence napiyim yani sorunsuz yüklenirmi

  • hakan

    bende yaptım fakat önüme cancel rety yazan birsey cıktı cancel yapıyorum hali ile kapanıyo rety yapıyorum tekrar aynı cıkıyo yuzdelık orann 15 de kaldı daha ılerlemıyo yardımcı olurmusunuz

  • Alperen Cinar

    Arkadaslar ben yaptim gercekten 5.0 dan daha hizli ve akici oldu herkesin yapmasini tavsiye ederim.

  • Afilli Tnş

    aga bi cevap verinya cihaz 32gb d855 (AME) Modeli bu sayfadaki romu yüklesem sıkıntı olurmu

    • Herhangi bir sıkıntı olmaz yükleyebilirsiniz.

  • Genelde konuya, yapamayan arkadaslar yazmis. Sorunsuz sekilde yapan binlerce kisi var. Ama onlar yorum yazmayi tercih etmemisler.

    • Yunus Emre

      Sizden gazı alarak yapmaya başladım. 4. adımı da geçtim yükleme ekranında %9’da hata vermeye başlıyor. %15’e kadar retry yaparak geliyorum %15’den sonra ilerlemiyor. Bu hata hakkında bilginiz varsa paylaşırsanız çok iyi olur. Teşekürler

      • Uğur Dilik

        rom güncel değil ondan hata alıyorsun

      • Yunus Emre

        Çözümü nasıl peki??

      • Uğur Dilik

        Çözüm şu şekilde lg mobile tool programını indirin yükleyin antivürüs progranarını kapatın daha sonra kurduğunuz programı açın sağ üste ek seçenekler bölümünde kurtarmaya tıklayın USB ile telefonu bağlayın telefonun imeilini girin seçenekleri kabul edin indirmeden sonra otomatik yükleyecektir sorun yaşarsanız buradaki işlemleri yapabilirsiniz http://trroot.com/lg-g3-marshmallow-stock-rom-yukleme-rehberi/

  • mustafa çelik

    16gb v30g indirmek için tıklıyorum bu siteye ulaşılmıyor diyor yardım!!

  • nilay

    benim sport tool programı otomatık olarak acılıp guncelleme basladıktan sonra daha ikinci bolüme geldiğinde exit seceneği cıkıyor neden olabilir. ayıklanmıs dosyalar var dıye vır yazı cıkıyor?

  • Afilli Tnş

    S.a Benimki V30b değil V20h Sorun çıkarmı 32 gb

  • Osman Teker

    Hocam s.a upgrade touch firmware yaptım dokunmatik sorun çıkardı ne yapabiliriz acaba?

  • Kevser Pan

    Ses açma kapama tusu ile yapamadım olmadı.

  • Serkan

    Lg g3 e android 6 ilk çıktığında polonya romunu yükledim. Telefon birlşik arap emirliği(AME) ithalatı. Birleşik arap emirliğine yeni gelen android 6yı telefonuma nasıl güncellerim? Adımlar aynen geçerlimi?

  • ahmet

    4, adım gelmiyor bende

  • bedirhan

    mfc100dll hatası veriyor nasıl düzeltebilirim

  • Rez alayimda yarin hallederim pc den

  • BERKE

    yüzde 9 dan itibaren bağlntı koptu uyarısı alıyorum retry deyince 15e kadar devam ediyor sonrasında ise devam etmiyo neden kaynaklanıyo bu problem

  • Ömer

    Ben guncellemeyi yaptiktan sonra telefon çöktü acilmadi ekran karardi garantiye gönderdim neden böyle birşey oldu acaba?

  • kardeşim yenice yükledim çok teşekkür ederim sorunsuzca çalışıyor

  • zFurblood

    merhaba ben telefonu güncellemeye çalışıyorum ama pc telefonu görmüyo. başka pcde de denedim olmadı ne yapmam gerek.

  • ali

    lg mobile support tool bilgisarda mfc100.dll hatası veriyor yardımcı olur musunuz güncellemeye başlayamadım

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