LG G3 İçin LG G6 Kamera Uygulaması Nasıl Yüklenir?

LG G3 akıllı telefonuna özel olarak yeni geliştirilen yöntemle birlikte LG G6 kamera uygulaması uygun bir şekilde port edildi. G6 amiral gemisi modelin kamera özelliklerinin G3 modelinden fazla olması, kullanıcılar için oldukça yararlı olacak. LG G3 için LG G6 kamera uygulamasını sizler için paylaşıyoruz.

LG G3 İçin LG G6 Kamera Uygulaması

Çeşitli forumlarda yaptığım araştırmalar doğrultusunda rastladığım konu olan “kamera” uygulaması, LG G3 kullanıcıları için oldukça güzel bir konu karşıma çıkardı. LG G6 içinde yer alan uygulamayı bularak, 2014 yılında dünyanın en iyi akıllı telefonu seçilmiş modeline uyarlandığı dosyaları sizler için paylaşacağım. Böylelikle uygulama, kullanıcıların kamera arayüzünde daha fazla özellikle deneyim yaşamasına olanak sağlayacak.

Hiçbir şekilde root gerektirmeyen uygulamanın uzantısı APK olarak formatlanmış ve yayınlanmış durumda indirme için sizleri bekliyor. Uygulamanın çalışıp çalışmadığı ile ilgili deneyimlerini aktaran kullanıcılar, özellikle LG G6 kamera uygulamasının “timelapse” özelliğinin çok iyi olduğunu belirtiyor. Uygulamayı deneyen kişiler, işletim sistemi tabanı olarak Android 5.0 Lollipop ve Android 6.0 Marshmallow sistemlerinde çalıştığını vurguluyor. Custom ROM altyapısında kullanıcılar, Android 9.0 Pie işletim sisteminde de çalıştığını yorumlarına ekliyor.

Akıllı telefonunuza yeni kamera uygulamasını yüklemek için buraya tıklayın. İndirdiğiniz dosyayı “aç” butonuyla açarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

LG G6 Teknik Özellikleri

5.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü ekran

Snapdragon 821 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

3200 mAh batarya

13+13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera

5 MP çözünürlüğünde selfie kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

LG G3 Teknik Özellikleri