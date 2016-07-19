Bildiğiniz gibi custom ROM’lardan stock roma geçmek için Flashtool, LG UP gibi yöntemleri kullanıyoruz. Bu çoğu zaman angarya gibi gelebilir ama bir XDA geliştiricisi olan tarafından hazırlanan bu stock rom ile bilgisayara gerek kalmadan, zaten her custom ROM’da olan TWRP Recovery ile zamandan tasarruf ederek Stock ROM’a geçebilirsiniz.

LG G3’ünüze bilgisayara ihtiyaç duymadan, TWRP ile kolaylıkla 6.0 Stock ROM’a geçebilmek için aşagıdaki rehberi kullanabilirsiniz.

LG G3’ünüze TWRP ile kolaylıkla 5.0 Lollipop stock rom yüklemek için bu yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Sadece D855 ve D855TR cihazlar için uygundur.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Başlamadan önce TWRP’den EFS belleğinin yedeğini almanızı öneririm. Eğer IMEI silinmesi gibi bir durumla karşılaşırsanız EFS yedeğini geri yükleyerek sorunu düzeltebilirsiniz.

30B boot(V2), modem (Hybrid) ve system zip dosyalarını SuperSu 2.52 ile beraber hafıza kartınıza ya da telefonunuzun dahili hafızasına kopyalayın. Telefonunuzu TWRP’de başlatın. (İsteğe bağlı adım) İşleme başlamadan önce sisteminizin (boot, system, data ve efs belleklerinin) yedeğini almanızı öneririz. Wipe sekmesi altından Factory Reset Wipe yapın. (Eğer orijinal stock Lollipop romdan geçiş yapacaksanız yapmak zorunda değilsiniz ama başka romlardan geçiş yapacaksanız bunu yapmanız gerekmektedir.) Install sekmesinden modem, boot, system veSuperSu zip dosyalarını bu sırayla yükleyin. TWRP’den Reboot sekmesine girerek Reboot System butonuna tıklayın. Eğer TWRP “if you want to install SU” diye sorarsa buna No deyip yeniden başlatmayı sürdürün. Hepsi bu kadar!

Not 1: Eğer açılıştan sonra uygulama çakışması sorunuyla karşılaşrısanız TWRP’den Factory Reset yapmanızı öneririm.

Not 2: Eğer açılıştan sonra No Root sorunuyla karşılaşırsanız SuperSu’yu yeniden yüklemenizi öneririm.

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

Kaynak: XDA