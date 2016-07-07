2014 yılının ilk baharında piyasaya sürülen G serisi ailesinden olan LG G3 2014 yılında en iyi tasarım ödülünü ve 2015 yılında en iyi akıllı telefon ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz Haziran ayı ile birlikte Android 6.0 Marshmallow güncellemesini alan cihaz performansını bu güncellemeyle katlamayı biraz olsun başardı ve kullanıcıların gönlünü kazandı. 2K ekranı ile dünyanın ilk 2K ekranlı telefonu olarak da anılan cihaz 3000 mah bataryasıyla 1 gün bizlere yetiyor. Ancak son zamanlarda Facebook’ta LG gruplarında kullanıcılar telefonun açılıp kapanmasından yakınıyor.

2K ekranın 3000 mah kapasiteli batarya ile orantılanması cihazı tatminkar etse de akıllı telefon kullanıcıları fazla yüklendiğinden dolayı cihazda sorunlar ortaya çıkabiliyor ve bu yük yüzünden 1000 defa şarj etme ömrü sunulan Li-on bataryaların 1 senelik kullanımdan sonra bu sorunun ortaya çıkması bataryanın hasar aldığı ihtimallerini akıllarımıza getiriyor. Ancak bataryanın aksine sorunun kaynağı anakart veya yazılım da olabilir. Bu sorunları sizler kendi imkanlarınızla halledebilirsiniz. 3 çeşit kaynaktan dolayı bu sorun meydana gelmektedir.

LG G3 Batarya Sorunu

Akıllı telefonumuzun pilini her gün şarj ederiz. Belirli bir şarj etme ömrü olan bataryalarımızı bazen günde 2 kez hatta 3 kez şarj ediyoruz ve bu ömrünün daha kısalmasına neden oluyor. Genelde pillere 1000 defa şarj etme ömrü veriliyor ve biz bunu bilmeden de olsa dolduruyoruz. Bu dolum sayısını geçtiğimizde pil ömrü dayanmıyor ve kapasitesinde bozukluklar meydana geliyor. Eğer sorunun bataryada olduğunu düşünüyorsanız bunu telefon şarjda iken resetliyor mu resetlemiyor mu kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer şarjda reset atmıyorsa bilin ki pil ömrü dolmuş yeni pil gereklidir. En yakın LG servisinden veya yakın mağazalarından temin edebilirsiniz.

LG G3 Anakart Sorunu

Donanımsal açıdan bileşenleri üstünde bulunduran anakart en fazla yük sahibi olan parçadır. Anakart olmazsa cihazımız açılmaz çünkü anakart binevi cihazın kontrol merkezidir. Cihazın merkezine hasar geldiği zaman açılıp kapanma veya hiç açılmama gibi durumlar olabilir. Merkez gerekli şekilde işlem yapmazsa yavaşlılık olur. Bu yavaşlılık fazla güç kullanımına ve böylelikle fazla pil tüketimine neden olur. Bu tüketimler sonucu arızalar ve yüksek sıcaklıklar meydana gelir. Bunu anlayabilmek için telefonun şarjdayken resetleme durumuna bakmak gerekiyor. Eğer şarjda da aynı sorunu gerçekleştiriyorsa telefona servis eli değmesi gerekiyor. Kullanıcı hatası olmayan (darbe vs.) cihazlara servis ücretsiz onarım yapmaktadır.

Anakart arızası sorunlarından bir tanesi de Wi-Fi açılmaması veya açık Wi-Fi’ın bağlanamaması gibi sorunların, anakart arızasından meydana gelmesidir. Bu sorun aynı zamanda LG G3 akıllı telefonun aşırı ısınmasına da neden oluyor.

LG G3 Yazılım Sorunu

Çoğumuz telefonlarımızın en güncel sistemde olmasını isteriz. Bunu telefon firmalarının yazılım bölümleri hızlarına göre güncellemeler gelir. LG G3 2016 Haziran ayında aldığı Android 6.0 Marshmallow ile tam bir sistemi bünyesine aldı. Çoğu kullanıcı bu yazılımı bilgisayar veya telefon üzerinden programlarla yapamayıp KDZ flashlama yöntemleriyle cihazlarına yükledi ve bazı sorunlar ortaya çıktı. Resimde ki gördüğünüz sorun cihazın içindeki yüklü sistemin bu cihaza ait olmadığını söylüyor ve bu yüzden bazı LG G3 cihazlarında bu sorun yüzünden açılıp kapanmalar meydana gelebiliyor. Eğer ki cihazınızın kayıtlı olduğu ülkeyi biliyorsanız ona göre kdz indirip KDZ flashlama yöntemleriyle uyumlu sistemi yükleyebilirsiniz.