LG G3 Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Rom Yükleme Rehberi

LG G3 için Android 7 Nougat güncellemesi maalesef gelmeyecek. LG, amiral gemisi LG G3 için yazılım desteğini sonlandırdı. 2017 yılı içerisinde LG G3 için yeni güncelleme yayımlanmayacak ama geliştiriciler de boş durmuyor. Lineage OS tarafından geliştirilen Lineage OS 14.1 Romu sayesinde telefonunuzu Android 7.1.1 Nougat yazılımına yükseltebilirsiniz.
CyanogenMod geçtiğimiz yıl sonunda kapanmıştı, artık yeni CM yazılımları Lineage OS ekibi tarafından geliştirilecek. Aşağıda telefon model numaranıza uygun yazılımları bulabilirsiniz. Model numaranıza göre Android 7.1.1 özel romu indirip kurabilirsiniz.
Not: Resmi Lineage OS yapıları oldukça istikrarlı ancak halen yapım aşamasındalar. Bu yüzden, hızlı düzeltmeler için topluluğa rapor edebileceğiniz bu özel ROM’daki bazı hatalar/sorunlar olabilir. Bu özel ROM’u kendi sorumluluğunuzda cihazınıza yükleyin/flash yapın.
Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Nougat Detayları
- Yapım statüsü: Resmi
- Android Versiyonu: Android 7.1.1 Nougat
- Desteklenen Aygıt: LG G3 (d855)
LG G3 Lineage OS 14.1 Rom İndirin
Resmi LG G3 Lineage OS ROM ve Gapps paketini aşağıdaki indirme bağlantılarından indirin. Kurulum işlemine başlamadan önce bunları cihazınıza aktarın. Telefon model numaranıza göre uygun romu indirin.
- D855 Global
- D850 AT&T
- VS985 Verizon
- F400 Kore
- LS990 Sprint
- D852 Kanada
- D851 T-Mobile
- GApps Paketini indir (Platform; ARM – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz)
Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Rom Yükleme Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.
- Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
- Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.
- Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.