LG G3 Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Rom Yükleme Rehberi

LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G3 için Android 7 Nougat güncellemesi maalesef gelmeyecek. LG, amiral gemisi LG G3 için yazılım desteğini sonlandırdı. 2017 yılı içerisinde LG G3 için yeni güncelleme yayımlanmayacak ama geliştiriciler de boş durmuyor. Lineage OS tarafından geliştirilen Lineage OS 14.1 Romu sayesinde telefonunuzu Android 7.1.1 Nougat yazılımına yükseltebilirsiniz.

CyanogenMod geçtiğimiz yıl sonunda kapanmıştı, artık yeni CM yazılımları Lineage OS ekibi tarafından geliştirilecek. Aşağıda telefon model numaranıza uygun yazılımları bulabilirsiniz. Model numaranıza göre Android 7.1.1 özel romu indirip kurabilirsiniz.

Not: Resmi Lineage OS yapıları oldukça istikrarlı ancak halen yapım aşamasındalar. Bu yüzden, hızlı düzeltmeler için topluluğa rapor edebileceğiniz bu özel ROM’daki bazı hatalar/sorunlar olabilir. Bu özel ROM’u kendi sorumluluğunuzda cihazınıza yükleyin/flash yapın.

Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Nougat Detayları

Yapım statüsü: Resmi

Android Versiyonu: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Desteklenen Aygıt: LG G3 (d855)

LG G3 Lineage OS 14.1 Rom İndirin

Resmi LG G3 Lineage OS ROM ve Gapps paketini aşağıdaki indirme bağlantılarından indirin. Kurulum işlemine başlamadan önce bunları cihazınıza aktarın. Telefon model numaranıza göre uygun romu indirin.

Lineage OS 14.1 Android 7.1.1 Rom Yükleme Rehberi