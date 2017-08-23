LG G3 Mavi Ekran Hatası Çözümü

LG G3 modeliyle bir ilke imza atan Güney Koreli firma, yeni modelini tanıtarak dünyanın ilk 2K ekran çözünürlüğüne sahip akıllı telefonunu piyasaya sunmuştu. Özellikleri bakımından da o yıl popüler olan model çok satılmıştı. Piyasaya Android 4.4.2 KitKat ile çıkan model, 2016 yılının sonunda verilen Android 6.0 Marshmallow ile güncelleme politikasını kapattı. Yeni modelin ekran tarafındaki uyuşmazlığı sorunu hataları ortaya çıktı. Önceki makalemizde ekran kararması olarak çıkan hatanın yanı sıra LG G3 mavi ekran hatası ile de karşılaşmaya başladı.

LG G3 Mavi Ekran Hatası Nasıl Çözülür?

LG G3 mavi ekran hatası günümüzde birkaç LG G3 kullanıcısında yaşanmaya başladı. Akıllı telefonun piyasaya dünyanın ilk 2K ekran çözünürlüğüne sahip telefon olarak çıkması, bu çözünürlüğün donanımda sorunlara yol açmasına neden oldu. LG G3 modelinde bulunan Snapdragon 801 işlemcinin yardımcı birimi Adreno 330 GPU işlemcisi, 2K ekran çözünürlüğü kaldıramamasından dolayı LG G3 modelinde ekran kararma ve mavi ekran sorunlarına sebebiyet veriyor. Grafik biriminin yetersiz kalması ve 2K ekranın yüksek baskı uygulaması sonucu ortaya çıkan uyumsuzluk sonucu donanımda problemler yaşanabiliyor.

Her modelde olmayan hatanın yazılımsal olabileceği de düşünülmelidir. Yazılımsal problem sonucu mavi ekran hatası da verebilen model için yeniden yazılım atmak soruna çare olabiliyor. Öncelikli olarak telefona hard reset atmak en doğrusu olur. Hard reset, yapmış olduğu işlemle yazılımsal hataları giderip tüm verileri silerek telefonu ilk günkü haline çevirir. LG G3 modelinize hard reset atmak için buraya tıklayınız ve işlemleri uygulayınız.

Hard reset işlemi, LG G3 telefonunuzda bulunan soruna çözüm olmadıysa yapmanız gereken tek şey telefonu en yakın LG teknik servisine götürmek veya göndermek olacaktır. Anakart üzerinde bulunan EMMC bağlantısının kopması veya yüksek baskı sonucu çalışmamasından dolayı oluşan mavi ekran hatası LG teknik servislerinde garanti dahilinde ücretsiz bir şekilde çözülmektedir. Garantisi devam eden telefonlar için gerçekleştirilen işlem sonucu mavi ekran hatası, anakart değişimi ile düzeltilmektedir. Garantisi biten cihazlar için destek vermeyen teknik servis, telefonun onarımını ücret dahilinde yapar.