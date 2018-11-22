Birçok akıllı telefon için ROM sistemlerinin paylaşıldığı XDA Forum üzerinde LG G3 modeli için yeni bir ROM paylaşıldı. Bu sistemle birlikte LG G3 Pixel Experience ROM inşa edildi. Sistemin en önemli özelliği, Google tarafından sağlanan işletim sistemi Android 9.0 Pie kullanması ve Saf Android tabanlı olmasıdır.

LG G3 Pixel Experience Gerekli Dosyalar

NOT = Bu ROM sisteminde GApps Paketi indirmeye gerek yoktur. Sistem içinde gömülü olarak gelmektedir.

LG G3 Pixel Experience ROM Kurulum Rehberi

ROM kurulumu için LG G3 akıllı telefonunuza Root ve TWRP işlemlerini uygulayın.

akıllı telefonunuza ve işlemlerini uygulayın. Bu işlemler için Android 5.0 Lollipop kullanıcıları buraya , Android 6.0 Marshmallow kullanıcıları da buraya tıklayarak nasıl yapıldığını öğrenebilir.

kullanıcıları , kullanıcıları da tıklayarak nasıl yapıldığını öğrenebilir. İşlemlerden sonra telefonunuzu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. Girdiğiniz menüde ilk olarak yedekleme işlemini yapın. Bu işlem için seçenekler arasında Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyin ve yedek alın. (Bu işlemle telefonun halihazırdaki sistemin yedeği alınır ve oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmış olunur)

bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyin ve yedek alın. (Bu işlemle telefonun halihazırdaki sistemin yedeği alınır ve oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmış olunur) Yedek işlemini bitirdikten sonra TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada karşınıza çıkan seçeneklerden Cache – Dalvik Cache – System ve Data seçeneklerini işaretleyip temizleme işlemini gerçekleştirin.

ana menüsünde > adımlarını takip edin. Burada karşınıza çıkan seçeneklerden – – ve seçeneklerini işaretleyip temizleme işlemini gerçekleştirin. Temizlikten sonra ana menüye dönüp Install bölümüne girin. Burada indirdiğiniz ROM dosyasını bulun ve flashlayın.

bölümüne girin. Burada indirdiğiniz ROM dosyasını bulun ve flashlayın. İşlem bittikten sonra tekrar ana menüye dönüp Reboot > System adımlarını takip edin.

NOT = Sıfırdan sistem kurulumu gerçekleştirildiği için akıllı telefonunuzun açılması 5-10 dakika arası sürebilir.

LG G3 Pixel Experience Ekran Görüntüleri

LG G3 Pixel Experience ROM sistemine ait ekran görüntüleri bulunmaktadır.

Kaynak: XDA Forum