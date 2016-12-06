2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 2016 yılının Haziran ayında Android 6.0 Marshmallow aldı ve güncelliğini korudu. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar “acaba 7.0 Nougat gelir mi?” düşüncelerine daldı ancak bununla ilgili hiçbir net bilgi paylaşılmadı. Bunun üzerine developer’lar hız kesmeden işe koyuldu ve LG G3 için 7.0 hatta 7.1 ROM portlamalarına başladı. Bunlardan biri olan Resurrection Remix, LG G3 için Android 7.1 Nougat işletim sistemi tabanlı Resurrection Remix v5.8.0 N adlı ROM’unu portladı ve kullanıma sundu.
Resurrection Remix v5.8.0 Nougat Romun Özellikleri
- Saat özelleştirmeleri
- Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama
- Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma
- Ekrana çift tık ile uyandırma
- İnternet Hız Göstergesi ekleme
- Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme
- Sistem açılış animasyonları
- Menü animasyonları
- Geçiş animasyonları
- 3 parmak kaydırma ile Screen shot alma
- OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)
- Kilit ekranı kısayolları belirleme
- Ekran videosu çekme
- OTG Desteği
- Kamera deklanşör sesi açma/kapama
- Power tuşuna çift tık ile kamera açma
- Yazı tipleri ve boyutları ayarlama
LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N İndirmeler
- Resurrection Remix v5.8.0 N ROM’unu indir
- GApps Paketini indir (Platform; ARM – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz)
NOT = TWRP 3.0+ sürümü kullanın
LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N Yükleme Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.
- Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
- Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.
- Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
Resurrection Remix v5.8.0 N Ekran Görüntüleri