[ROM][7.1][D855] LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N Yükleme Rehberi

2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 2016 yılının Haziran ayında Android 6.0 Marshmallow aldı ve güncelliğini korudu. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar “acaba 7.0 Nougat gelir mi?” düşüncelerine daldı ancak bununla ilgili hiçbir net bilgi paylaşılmadı. Bunun üzerine developer’lar hız kesmeden işe koyuldu ve LG G3 için 7.0 hatta 7.1 ROM portlamalarına başladı. Bunlardan biri olan Resurrection Remix, LG G3 için Android 7.1 Nougat işletim sistemi tabanlı Resurrection Remix v5.8.0 N adlı ROM’unu portladı ve kullanıma sundu.
Resurrection Remix v5.8.3 Nougat Romun Özellikleri
- Saat özelleştirmeleri
- Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama
- Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma
- Ekrana çift tık ile uyandırma
- İnternet Hız Göstergesi ekleme
- Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme
- Sistem açılış animasyonları
- Menü animasyonları
- Geçiş animasyonları
- 3 parmak kaydırma ile Screen shot alma
- OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)
- Kilit ekranı kısayolları belirleme
- Ekran videosu çekme
- OTG Desteği
- Kamera deklanşör sesi açma/kapama
- Power tuşuna çift tık ile kamera açma
- Yazı tipleri ve boyutları ayarlama
LG G3 Resurrection Remix v5.8.3 N İndirmeler
- Resurrection Remix v5.8.3 7.1.2 ROM’unu indir
- GApps Paketini indir (Platform; ARM – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz)
NOT = TWRP 3.0+ sürümü kullanın
LG G3 Resurrection Remix v5.8.3 N Yükleme Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.
- Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
- Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.
- Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
Resurrection Remix v5.8.3 N Ekran Görüntüleri
Bu rom u yükledikten sonra root yapabilirmiyiz[superSU]
Yukarıdaki arkadaşın yöntemini denedim oldu çok teşekkürler ☺
S. A Beyler bu RR 7.1 de sadece ADB İçin mi Root izni var uygulamalar için yok mu 2 sürüm kurdum ikisinde de ADB dışında izin yok seçenek yok daha doğrusu kaldırıldı mi yoksa bende mi çıkmıyor bilen varsa söylerse sevinirim
G3 orjinal 6.0 sürümdeyken galeri hafıza karttaki resimlerin bir bölümünü kilitlemiştim. Bu roma geçerken yedek almadım kiliti açmayı akıl edemedim. Şimdi hafıza karttaki bu kilitli resimleri açamıyorum.Resimleri ( jpg.dm) olarak gösteriyor nasıl açabilirim
Fulmics rom g5 romunu yükledim. Galeriden resimleri kilitle şifresini ayarlayıp kilitleri açtım resimleri kurtardım