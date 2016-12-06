[ROM][7.1][D855] LG G3 Resurrection Remix v5.8.0 N Yükleme Rehberi

2014 yılında piyasaya sürülen LG G3 2016 yılının Haziran ayında Android 6.0 Marshmallow aldı ve güncelliğini korudu. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar “acaba 7.0 Nougat gelir mi?” düşüncelerine daldı ancak bununla ilgili hiçbir net bilgi paylaşılmadı. Bunun üzerine developer’lar hız kesmeden işe koyuldu ve LG G3 için 7.0 hatta 7.1 ROM portlamalarına başladı. Bunlardan biri olan Resurrection Remix, LG G3 için Android 7.1 Nougat işletim sistemi tabanlı Resurrection Remix v5.8.0 N adlı ROM’unu portladı ve kullanıma sundu.

Resurrection Remix v5.8.3 Nougat Romun Özellikleri

Saat özelleştirmeleri

Sol/Orta/Sağ Saat Konumu Ayarlama

Durum Çubuğuna çift tık ile uyutma

Ekrana çift tık ile uyandırma

İnternet Hız Göstergesi ekleme

Durum çubuğuna RR ve birçok logo ekleme

Sistem açılış animasyonları

Menü animasyonları

Geçiş animasyonları

3 parmak kaydırma ile Screen shot alma

OmniSwitch özelliği (S6 ve S7 Edge özelliği)

Kilit ekranı kısayolları belirleme

Ekran videosu çekme

OTG Desteği

Kamera deklanşör sesi açma/kapama

Power tuşuna çift tık ile kamera açma

Yazı tipleri ve boyutları ayarlama

LG G3 Resurrection Remix v5.8.3 N İndirmeler

NOT = TWRP 3.0+ sürümü kullanın

LG G3 Resurrection Remix v5.8.3 N Yükleme Rehberi

Telefonunuzun hafızasına ROM ve GApps dosyalarını kopyalayın.

ve dosyalarını kopyalayın. Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.

bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın. Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.

adımlarını takip edip seçeneklerini seçip sistemi temizleyin. Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u ve GApps paketini flaslayın.

kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ve paketini flaslayın. Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

Resurrection Remix v5.8.3 N Ekran Görüntüleri