LG G3 SIM Kart Okumuyor

2014 yılının Mayıs ayında dünyanın ilk 2K ekranına sahip akıllı telefonunu üreten LG, o gün yine piyasaya damgasını vurmuştu. O senenin amiral gemisi olan LG G3, yılın sonunda “yılın en iyi tasarımına sahip akıllı telefonu” ödülüne de layık görülmüştü.

Bazı durumlarda telefonlar arıza vermeye başlıyor. Uzun yıllar kullanılan telefonlar artık bir teknik servisin elinden geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. LG G3 modelinde sim yuvasında veya sim kartında oluşan bazı sorunlar nedeniyle Sim kart okumama hatası verebiliyor.

LG G3 Sim Kart Çalışmıyor

SIM kart çalışmadığında şebeke çekmez ve bu yüzden aramalar gelmez ve yapılamaz. Fotoğrafta “Mobil ağ siz geçerli bir SIM kart takip yeniden başlatana kadar kullanılamayacak” yazıp 10/10 işlem yapmaktadır.

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Bu sorunla ilgili olarak birkaç önerimiz bulunmaktadır. Bunlar;

  • SIM kartı başka telefonlarda deneme
  • SIM yuvası değiştirme
  • Anakart

1-SIM Kartı Başka Telefonlarda Deneme

Zamanla eskiyen akıllı telefonlarımızın parçaları da bozulabilir. Bozulan parçalar yüzünden okuma hatası verebilir ve şebeke çekmeyebilir. Bu sorunu tespit edebilmek için akıllı telefonunuzda bulunan SIM kartı alıp başka telefonlarda deneyin. SIM kart, başka telefonda çalışmazsa SIM kartınızı yenilemeniz gerekmektedir.

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2-SIM Yuvasını Değiştirme

Başka bir telefonda denediğiniz SIM kartınız o telefonda çalıştıysa LG G3 telefonunuzun SIM yuvası bozulmuş olabilir. Sim kart yuvasında buluna kılcal teller bazen hasar görebiliyor. Sim yuvasının hasar görüp görmediğini anlamak için, en yakın teknik servis’den destek almamız gerekmektedir.

Garanti önerisini; Garantisi devam eden LG kullanıcıları, telefonlarını LG Servislerine göndermelerini öneriyoruz. Buradan LG Yetkili servislerinin adres ve telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz. lg-e980-sim-kart-yuvasi-flex-kablo-kurdele-ile-onarim-yedek-parccedil

3- Anakart Sorunu

Üstünde bulundurduğu donanımı taşıyan anakart, telefonun vazgeçilmez parçasıdır. Anakart üzerinde bulunan çipler sayesinde okuması yapılan SIM kartın, anakart üzerindeki çiplerin bozulmasıyla “okumama” hatası vermesi normal olabilir. Diğer önergeleri denediğiniz takdirde hata hala devam ediyorsa telefonun servise gitmesi gereklidir. Serviste telefonun anakart parçası veya anakartın kendisi değiştirilerek bu sorun çözülür.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Therammsteiner

    Aynı sorunu bende yaşamaya başladım…İnşallah anakart değildir…
    Garantisi bitti cihazın. Anakart fiyatı ne kadar acaba bilgisi olan var mı?

  • Doctor Strange

    Herkese Merhaba,

    İlk çıktığından beri bu telefonu kullanıyorum. Severek,isteyerek ve araştırarak almış olmama rağmen yaşattığı sıkıntılardan dolayı aynı şekilde beni de hayattan soğuttu. Yaklaşık 2 hafta önce birden bire bende aynı sorunu yaşamaya başladım SIM okumuyordu ve telefon sürekli kapanıp açılıyordu. (Hayır ben bu telefona gözüm gibi bakıyorum sarıp sarmalıyorum,orjinal pilini şarjını eksik etmiyorum.) Bir süre sonra nasılsa kendi kendine düzelir diye açtım kapadım pilini çıkardım ama maalesef olmadı.

    Gel gelelim ben bu sorunu nasıl çözdüm !?

    SIM kart ile metal yuvanın arasına belirli kalınlıkta ve telefonun kapağını kapattıktan sonra o bölgeyi sıkı tutacak ve SIM’e baskı uygulayacak şekilde bir kağıt sıkıştırdım ve şu anda sorunsuz yoluma devam ediyorum. O andan itibaren sorun yaşamadım(nazar değmesin) ama yine de bir küsüp bir barışan sevgili gibi sağı solu belli olmadığı için yine trip atabilir . Yine de denemeye değer …

  • Bu 64 kb lık sim kartla problem gerçekten çözülüyor mu acaba yoksa olmadik yerde olmadik zamanda pat diye yine calismazssa biseye benzemez.ayrica telefoncu sim kart çipi arizali olabilir o arizaliysa anakarti değiştirmek en iyisi ugrasmaya degmez demisti ki sim kart yuvasini degistiren telefoncu soledi illa cipide degistir tamir olsun dersen yaparim ancak 3 gun sonra yine ayni problemi yasamayacaginin garantisi yok o yuzden anakart degistir kafan rahat etsin demisti.64 kb lik sim kartlari nerden bulabilirim turktelekom icin

  • resul

    bende lg g3 kullanıyordum aynı hatayı bende de verdi. garantiye verdim 3 hafta oldu. geçenlerde telefona değişim kararı çıkmış yani yeni telefon vereceklermiş bana. telefonu verdiğim zamanda garantisi hala devam ediyordu. sizinde bu şekilde telefon hatası devam ediyorsa eskisini verin yenisini alın. bu arada aynı model mi yoksa üst model mi gelir diye sorduğumda şansına bağlı diye cevap verdiler.

  • Mehmet

    Servise gönderip boş boş bekleyeceğime direk satacağım şu lanet telefonu ve bir daha asla LG kullanmayacağım! Resmen soğuttular telefondan.

  • at

    benim 64 kb onu hiç çalıştırmıyor hattı görmüyor bunun sebebi nedir

  • umut

    Selam benim telefonum lg g3 telefonu aldığımda 5.0 lolipop yüklüydü bu siden bilgi alarak TWRP ile android 6.0 yükledim herşey düzgün çalıştı ama yüklediğimden beri simkart rehberini okumuyo ve facebook giriş yapmıyo yardımcı olabilirmisiniz..

  • Opos

    Arkadaşlar 8 Eylülden beri LG G3 32gb SEA kodlu ithalatçı garantisi bitmiş telefonumda
    aşağıda gözüken simkart okuma hatasını alıyordum.Garantisi devam eden cihazlarda anakart değiştirilerekproblem çözülüyor.Fakat garantisi bitmiş cihazlar anakart fiyatının minumum yurtdışında bile 100 dolar olmasından dolayı nerede ise telefonları çöp oluyordu.Uzun araştırmalarım sonucunda benim problemin (büyük ihtimalle sizinde) 128 kb simkartlardan kaynakladığını tespit ettim.Turk Telekom(Avea),Turkcell’in birden fazla 128 kb simkartı ile denemelerimde aynı hatayı alıyordum.Vodafone’nun 128 kb simkartı olmadığı için 64kb simkart ile problemsiz telefonum uzun süre çalıştı.Daha sonra Turkcell ve Turk Telekom(avea) 64kb simkartlarla da problemsiz çalıştığını
    tespit ettim. Bir arkadaşım vasıtası ile 64kb Turk Telekom(avea)simkart bularak problemimi çözdüm.64kb simkartın Turkcell ve Turk Telekom (avea)için tek dezavantajı 4g olarak çalışmaması.Vodafone’nun 128 kb sim kartı olmadığı için 64kb ile 4g problemi yok.

    128KB Simkartlarla Oluşan Problem

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    64KB Simkart ile Problem Çözüldükten Sonraki Durum

    http://i.hizliresim.com/ZYyXzo.png

    • Adem

      Eywallah kardeşim benim g3te bu problem var 64kb sim kart alıp deneyeceğim. Garanti bittikten 20 gün sonra verdi arızayı servise verdim 90 tl sim kart yuvasını değiştik dediler 3 sonra gene bozuldu. Yarım yamalak kullanıyorum şimdilik.

    • Bu 64kb lık sim kartı nerden nasil bulabiliriz buda tedavülden kalkmış artik

    • Erkan Yesilkan

      64KB ile alakası yok. Benim kartım başından beri 64KB yine aynı sorular var. Boşuna sim kart değiştirmeyin.

  • Opos

    64kb simkart ile bu problem çoğunlukla yaşanmıyor.garantisi bitmiş telefonlar için anakart değişimi yerine 64kb simkart bulup deneyebilirsiniz.

  • Enes

    Arkadaşlar Lg G3 kullanıcısıyım. aynı sorun bendede var.Sim kart hatası alıyorum.Şebekenin az çektiği yerlerde diğer telefonlar çekiyor benim telefonum çekmiyor.Bazende telefon çekiyor görünüyor fakat beni arayan kişiler ulaşamadıklarını belirtiyorlar.
    Sorunn neden kaynaklanıyor.Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar sorunu nasıl giderdiniz yardımcı olur musunuz..

  • Opos

    Lg g3 telefonumda turk telekom ,turkcell ve vodafone 128 kb simkartlar çalışmıyor.Farklı simkartlarda da aynı problemi yaşıyorum.Ekte görünen hatayı alıyorum.Aynı operatörlerin 64 kb simkartlarında hiç bir problem çıkmıyor. 128 kb Simkartlar başka telefonlarda çalışıyor.Telefonumda stock anroid 6 yüklü.Tekrar yazılım yüklemesi yaptım.Düzelmedi.Anroid 5’e düşürdüm yine düzelmedi.Telefonun garantisi bitti.Benzer problemi yaşayanlar yada çözümünü bilenler var mı?

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  • melih

    Aynı sorunu bende yaşamaya başladım fakat benimki biraz farklı. telefon kapanıp açılınca sim kartı görmüyor. Format atınca görmeye başlıyor ve telefon kapanana kadar bir daha sorun olmuyor. Sorun nerededir acaba. Servis yolları gözüküyor.

  • Opos

    aynı sorunu yaşıyorum.telefonum garantisi bittiği için servise gönderemiyorum.anroid stock yazılımını da tekrar yükledim.çözüm olmadı.muhtemelen simkart yuvası değişecek.

  • yunus

    2 yila yakindir lg g3 kullaniyorum teknolojiden soguttu beni aldigima bin pismanim degismeyen parcasi kalmadi hergun yeni bir sorun kesinlikle lg almayin tanidigim kimde varsa ayni sorunlari yasiyor firma hic ilgilenmiyor servise gonderiyoruz birde kendi hatalarini duzeltmek icin para istiyorlar

    • Erkan Yesilkan

      İş başvurusunda bulundum, adamlar aradı konuşurken lönk kapanıp gitti kaç defa şu LG yüzünden rezil oldum daha görüşmeye gitmeden… İşsizim yaa işsiz. Var mı bundan ötesi! Bana destek olun kardeşlerim. Allah rızası için şunlara aldıkları paraları burunlarından getirelim Türklerle oyun olmayacağını gösterelim şu LG’ye… Bunların yeni çıkan modellerinin tanıtım videolarına mümkünse bir iki cümle de olsa ingilizce, mağdur olduğumuzu ve asla bir daha LG almayacağımızı, kimseye de tavsiye etmediğimizi benzeri cümleler ile paylaşalım. Biraz satışları düşsün de şu utanmazların belki akılları başlarına gelip ücret iadesi ya da ürün değişimine yönelirler. Başka dilden anlamaz bunlar. Telefonu kaç defa duvara atıp parçalamamak için zor tuttum kendimi. Eğer siz de biraz halden anlıyorsanız yayınlarsınız bu yorumumu.