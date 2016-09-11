2014 yılının Mayıs ayında dünyanın ilk 2K ekranına sahip akıllı telefonunu üreten LG, o gün yine piyasaya damgasını vurmuştu. O senenin amiral gemisi olan LG G3, yılın sonunda “yılın en iyi tasarımına sahip akıllı telefonu” ödülüne de layık görülmüştü.

Bazı durumlarda telefonlar arıza vermeye başlıyor. Uzun yıllar kullanılan telefonlar artık bir teknik servisin elinden geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. LG G3 modelinde sim yuvasında veya sim kartında oluşan bazı sorunlar nedeniyle Sim kart okumama hatası verebiliyor.

LG G3 Sim Kart Çalışmıyor

SIM kart çalışmadığında şebeke çekmez ve bu yüzden aramalar gelmez ve yapılamaz. Fotoğrafta “Mobil ağ siz geçerli bir SIM kart takip yeniden başlatana kadar kullanılamayacak” yazıp 10/10 işlem yapmaktadır.

Bu sorunla ilgili olarak birkaç önerimiz bulunmaktadır. Bunlar;

SIM kartı başka telefonlarda deneme

SIM yuvası değiştirme

Anakart

1-SIM Kartı Başka Telefonlarda Deneme

Zamanla eskiyen akıllı telefonlarımızın parçaları da bozulabilir. Bozulan parçalar yüzünden okuma hatası verebilir ve şebeke çekmeyebilir. Bu sorunu tespit edebilmek için akıllı telefonunuzda bulunan SIM kartı alıp başka telefonlarda deneyin. SIM kart, başka telefonda çalışmazsa SIM kartınızı yenilemeniz gerekmektedir.

2-SIM Yuvasını Değiştirme

Başka bir telefonda denediğiniz SIM kartınız o telefonda çalıştıysa LG G3 telefonunuzun SIM yuvası bozulmuş olabilir. Sim kart yuvasında buluna kılcal teller bazen hasar görebiliyor. Sim yuvasının hasar görüp görmediğini anlamak için, en yakın teknik servis’den destek almamız gerekmektedir.

Garanti önerisini; Garantisi devam eden LG kullanıcıları, telefonlarını LG Servislerine göndermelerini öneriyoruz. Buradan LG Yetkili servislerinin adres ve telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Üstünde bulundurduğu donanımı taşıyan anakart, telefonun vazgeçilmez parçasıdır. Anakart üzerinde bulunan çipler sayesinde okuması yapılan SIM kartın, anakart üzerindeki çiplerin bozulmasıyla “okumama” hatası vermesi normal olabilir. Diğer önergeleri denediğiniz takdirde hata hala devam ediyorsa telefonun servise gitmesi gereklidir. Serviste telefonun anakart parçası veya anakartın kendisi değiştirilerek bu sorun çözülür.