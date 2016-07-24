Şüphesiz ki LG G2’den sonra en çok satılan amiral gemisi LG G3 oldu. LG yüksek satış rakamlarına ulaştığı LG G3 ile bu başarıyı yeni çıkardığı akıllı telefonlar ile sürdürmeye devam ediyor. LG G3 kullanıcılarının en çok karşılaştığı hataları ve bu hataların çözüm yollarını sizler için 10 madde de sıralamaya çalıştık.

Bir LG G3 kullanıcısı iseniz aşağıda sizler için hazırladığımız rehberi okumanızı ve gerekli ayarları yapmanız durumunda akıllı telefonunuzu en iyi performans ile kullanacağınızı söyleyebiliriz.

En Çok Rastlanan LG G3 Kullanım Sorunları

1-) Telefonun Kapanıp Açılması Sorunu

Bir çok kullanıcıda rastlanan rastlanan Aniden kapanma olayı, hiç bir bildirim ve uyarı vermeden telefonun kapanması ve kapalı kalması. Bazı kullanıcılarda bu sorun telefonun kapanıp tekrar açılması gibi yaşanabiliyor. Buna kısa çözüm yolu olarak cihazınızı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Herhangi bir sonuç alamazsanız telefonunuzu kapatınız ve Güç düğmesi + Ses kısma butonlarına basılı tutunuz. LG logosu gelip menü açılınca elimizi tuşlardan çekebiliriz. Şimdi ise Ses Açma ve Kapama tuşları ile “Wipe Cache Partition” bölümüne gelip Açma-Kapama tuşu ile onaylamanız gerekmektedir. Muhtemelen sorununuz ortadan kalkmış olacaktırç

2-) Aşırı Isınma Sorunu

Bu sorunu küçük birkaç işlem yaparak çözebilirsiniz.

Uygulamalar için otomatik güncelleme işlemini devre dışı bırakmanızda kesinlikle fayda var. Uygulamalarınızı manuel yani elle güncelleme yapmanız tavsiye edilir. Ayrıca kullanmadığınız ve sürekli sistemi çalıştıran uygulamalarınızı cihazınızdan kaldırınız. Bu tür uygulamalar aşırı ısınmaya yol açar.

Cihazınız şarj olurken oyun veya herhangi bir uygulamayı kullanmak da cihazın aşırı ısınmasına yol açar. Ve pil ömrü de azalır.

3-) Performans Kaybı

LG G3 cihazınızda bazen sistemsel veya donanımsal bag, lag gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çözüm yolu için sizi aşağıya alalım.

Bu durumdan kurtulmak için basit bir adım olan “Geliştirici Seçeneklerinden” animasyonları kapatabilir veya “0.5” olarak ayarlayabilirsiniz. İkinci bir çözüm yolu olarak ise kullanmış olduğunuz uygulamalardaki “Ön Belleği Temizle” seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer bu iki çözüm yolundan da sonuç alamazsanız “Fabrika Verilerine Sıfırla” seçeneğini kullanabilirsiniz.

4-) Bluetooth Sorunu

“Bluetooth durdu” hatasına kısa bir işlem yaparak sorununuzu çözebilirsiniz.

Daha önce eşleştirmiş olduğunuz cihazlarla bile veri alışverişi yapamıyorsanız aygıt numarasını kontrol ediniz. Son olarak ise Bluetooth ayarlarından eşleştirilmiş cihazları unut diyerek tekrardan eşleştirip veri paylaşımı yapabilirsiniz.

5-) Pil Ömrü

Genel olarak LG G3 kullanıcıları cihazlarını bir kaç ay kullandıktan sonra pil ömrünün çabuk bittiği ve azaldığını fark ediyor.

Bu duruma çözüm yolu olarak Veri Hizmetlerini ve Wi-Fi’ı kullanmadığınız süre zarfında kapatmanız size pil ömründe ciddi avantajlar sağlayacaktır. Canlı duvar kağıtları da pil ömrünü hissedilir derece de azaltacaktır. Bunun yerine daha sade duvar kağıtları ve temalar kullanmanız tavsiye edilir. Ayrıca cihazınızı kendi adaptör ve USB kablosu dışında başka şarj aleti ile dolum işlemi yapmayınız.

6-) Kötü Ses Kalitesi

Bu soruna çözüm ise “Ayarlar-Çağrı Ayarları-Ses Geliştirme” ve ardından “Etkinleştir-Devre Dışı Bırak” yolunu izleyiniz.

7-) Ses ve İşitme Sorunu

Kulaklıktan gelen ıslık sesi sorunu LG tarafından gönderilen güncelleme ile düzeltildi. Daha net ve ses kalitesi iyileştirilmiş durumda.

8 -) Kamera Sorunu

Kamera kullanırken ve fotoğraf, video çekerken donma sorununa çözüm olarak ilk olarak cihazınızı” Fabrika Verilerine Sıfırlamanız” tavsiye edilir. Ayrıca Ayarlardan Kamera ve verileri temizle yolunu izleyerek de sorununuzu çözebilirsiniz.

9-) Led Çalışmıyor?

Ayarlar-Ses & Bildirim-Bildirim LED’i bölümünü kontrol etmenizde veya kapatıp tekrar açmanızda fayda var. Ayrıca cihazı kapatıp bataryasını çıkartıp 2 dakika bekledikten sonra tekrardan bataryanızı takıp cihazınızı çalıştırınız. Büyük bir ihtimalle sorununuz ortadan kalkmış olacaktır.

10-) Wi-Fi Bağlantı Sorunu

Kolay yol olarak cihazınızı kapatıp tekrar açmanız önerilir veya Wi-Fi bağlantısını unutup tekrardan şifrenizi yazıp girmeniz önerilir.