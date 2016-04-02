LG G3 Stylus D693TR 4.5G Uyumlu mu, Uyumlu değil mi? Bu konuda oldukça mail ve mesaj aldık. Bir çoğuna cevap verebildik, bazı arkadaşlarımızın mesajlarına yoğunluktan cevap veremedik. Tek çare olarak bir makale ile konuya açıllık getirmek oldu.

LG G3 Stylus Akıllı telefonu  bir kaç çeşit modeli var, diyeceksiniz nasıl bir kaç çeşit modeli var; Türkiye cihazı olan ve Türkiye için üretilen LG G Stylus D693 TR modeli 4.5G uyumlu DEĞİL. LG G3 Stylus D693TR modeli sadece 3G destekli bir telefondur. G3 Styous ile maksimum ulaşacağınız hız 21.1 Mbps ‘dir. Bunun için malesef 4.5G teknolojisini kullanamayacaktır. Üzülerek belirtmek isterim ki ‘LG G3 Stylus’ sadece 3G şebekesini kullanacaktır.

LG G3 Stylus D690 Çift hatlı modeli ülkemizde bulunmamaktadır, fakat bazı ithalatcı firmalar bu telefonungetirmekte ve satmaktadır. Elinizde bir LG G3 Stylus D 690 çift hatlı modeli varsa bu telelefonda 4.5G desteklememektedir. Kısacası LG G3 Stylus modelleri 4.5G şebekesini kullanamayacak.

LG G4 Stylus 4.5G Destekliyor mu, Desteklemiyor mu?

LG G4 Stylus Akıllı telefonu 3 farklı model, seri ile üretildi. Bu modellerden ülkemizde kullanılan LG H542TR modeli bulunmaktadır. Türkiye cihazı olarak bilinen H 542 TR modeli ne yazıkki 4.5G desteklemiyor. Bu 3 cihazdan sadece 1 tanesi 4.5G destekliyor. LG H635 Model ve seri numarasına sahit telefon 4.5G destekliyor. Bunun için kullandığınız telefonun seri numarasına bakmanız gerekiyor. LG G4 Stylus telefonunun seri numarasına bakmak için bataryayı çıkarıp batarya yuvasında ki numaraları okuyabilir veya telefonun kutusunun üzerindeki barkod’a bakabilirsiniz.

LG G4 Stylus‘un bir diğer modeli olan Çift sim kartlı akıllı telefonu H540 ‘da 4.5G malesef desteklemiyor.

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  • ZoRKaAN

    lg g3 de varda lg g4 h542 nasıl olmaz ya güncelleme filan gelsede olsa olmazmı yada programla filan

  • Ts Store

    Sadece böyle yaparak alıcıları lg markasından uzaklaştırıyosunuz böyle bi saçmalık var mı lg g3 te olan bir özellik bir üst modelinde nasıl olmaz ki o zaman o kadar kullanıcı ne anladı bi üst modeli kullanmaktan. Yapılan gerçekten ayıp madem ki yok özellik satarken bilgi verin ki insanlar beklemedikleri ile karşılaşmasınlar…

  • Ben 2 hafta önce LG G4 Stylus (LGH542) aldım.
    Google Play’den kurduğum bir programa yaptırdığım test sonucu 4,5G var dedi.
    Hatta bir çok sitede tanıtımlarında VAR görünüyor.
    Ancak seçeneklerde LTE seçeneği görünmüyor.

    • LG G4 stylus h542tr modelinde bulunmamakta. Sadece H542 modelinde bulunmakta.

  • seyda

    Madem g4 die overek satilio neden 4.5 G yok satarken soylenecek o zaman yapilan cidden dogru deil

  • İsmail

    LG NİN SON MODEL TELEFONU G4’Ü ALIYORUZ VE 4.5G YOK YAKIŞTI MI AYIP YAPTIĞINIZ BİDAHA HAYATTA TERCIH ETMEM LG Yİ TAVSIYE DE ETMEM. BENDEKİ G4 STAYLUS H542 MODELİ EN AZINDAN GÜNCELLEME VEYA PROGRAM İNDİRME İLE 4.5G UYUMLU HALE GETIREBILIR MİYİZ. BU KONUDA ÇALIŞMANIZ YOK MU. ARKADAŞIM G3 KULLANIYOR BU SITEDEN PROGRAM INDIRDI VE 4.5G YI KULLANIYOR LG G3 TE VAR OLUYOR DA G4 STAYLUS DA NEDEN YOK CEVAP LÜTFEN.

    • LG G4 Stylus, 4.5G uyumu donanımsal eksiklikler yüzünden kullanılamıyor. Bunun için yazılım ile bir çözümü bulunmuyor.

      • Mustafa

        H542 chipset olarak mt6592 ye sahip mediatek bu chipsetin lte destegi oldugunu yazmis neden sorun bir guncelleme ile giderilmesin ayrica telefonun gizli menusunde 4g anten ayarlari var

  • Tuncay

    yaptığınız ayıp, millete yeni teknoloji şu bu diyip satıyorsunuz şimdide şu destekliyor bu desteklemiyor diyorsunuz. ben destekleyen model olduğunu bilseydim farkını verir öyle alırdım, bu yapılan fırsatçılıktır.

    • merve

      aynen ben de 4.5g destekliyor diye lg g4 aldim iki ay once.

  • Furkan

    Peki G4 Stylus donanım olarak destekliyorsa yazılım guncellemesi ile gecilebilir mi peki ? Belki sadece 4.5g yi desteklemiyordur 4g yi desteklerse o da iyi.

  • Adnan

    Hocam iyi gunler suan cogu teknoloji sitelerinde lg g3 beat 4g desteyi var gorunuyor ama ayarlara baktigimizda lte yok nedeni nedir tesekkurler

    • LG G3 Beat iki farklı model seri numarasına göre üretildi. Bunlardan birisi D723TR telefonudur, bu modelde 4.5G desteği bulunmamaktadır. LG G3 Beat D722 modeli 4.5G uyumlu modelidir. Lütfen cihazınızın model numarasını kontrol ediniz.