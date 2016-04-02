LG G3 Stylus D693TR 4.5G Uyumlu mu, Uyumlu değil mi? Bu konuda oldukça mail ve mesaj aldık. Bir çoğuna cevap verebildik, bazı arkadaşlarımızın mesajlarına yoğunluktan cevap veremedik. Tek çare olarak bir makale ile konuya açıllık getirmek oldu.

LG G3 Stylus Akıllı telefonu bir kaç çeşit modeli var, diyeceksiniz nasıl bir kaç çeşit modeli var; Türkiye cihazı olan ve Türkiye için üretilen LG G Stylus D693 TR modeli 4.5G uyumlu DEĞİL. LG G3 Stylus D693TR modeli sadece 3G destekli bir telefondur. G3 Styous ile maksimum ulaşacağınız hız 21.1 Mbps ‘dir. Bunun için malesef 4.5G teknolojisini kullanamayacaktır. Üzülerek belirtmek isterim ki ‘LG G3 Stylus’ sadece 3G şebekesini kullanacaktır.

LG G3 Stylus D690 Çift hatlı modeli ülkemizde bulunmamaktadır, fakat bazı ithalatcı firmalar bu telefonungetirmekte ve satmaktadır. Elinizde bir LG G3 Stylus D 690 çift hatlı modeli varsa bu telelefonda 4.5G desteklememektedir. Kısacası LG G3 Stylus modelleri 4.5G şebekesini kullanamayacak.

LG G4 Stylus 4.5G Destekliyor mu, Desteklemiyor mu?

LG G4 Stylus Akıllı telefonu 3 farklı model, seri ile üretildi. Bu modellerden ülkemizde kullanılan LG H542TR modeli bulunmaktadır. Türkiye cihazı olarak bilinen H 542 TR modeli ne yazıkki 4.5G desteklemiyor. Bu 3 cihazdan sadece 1 tanesi 4.5G destekliyor. LG H635 Model ve seri numarasına sahit telefon 4.5G destekliyor. Bunun için kullandığınız telefonun seri numarasına bakmanız gerekiyor. LG G4 Stylus telefonunun seri numarasına bakmak için bataryayı çıkarıp batarya yuvasında ki numaraları okuyabilir veya telefonun kutusunun üzerindeki barkod’a bakabilirsiniz.

LG G4 Stylus‘un bir diğer modeli olan Çift sim kartlı akıllı telefonu H540 ‘da 4.5G malesef desteklemiyor.