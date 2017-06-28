LG G3 Yavaşlama Sorunu Nasıl Çözülür?

Eski serilerden biri olmasına karşın bulunduğumuz dönemde fiyat performans odaklı en iyi serilerden biri olarak gösterilen LG G3 akıllı telefonları, kullanıma ve uygulama sayılarına bağlı olarak zaman zaman yavaşlama sorunlarıyla gündeme gelebiliyor. Peki LG G3 Yavaşlama Sorunu hakkına neler yapılabilir? LG G3 Yavaşlama Sorunu fabrika ayarlarına dönmeden nasıl çözülür? Bakalım.

LG G3 Yavaşlama Sorunu için Çözümler

Diğer birçok Android akıllı telefonda olduğu gibi LG G3 Yavaşlama Sorunu yaşandığında da genelde kullanıcılar fabrika ayarlarına dönerek telefonları sıfırlama yoluna gidiyor. Bu şekilde hem Android akıllı telefonların ön bellekleri temizlenmiş oluyor hem de aşırı uygulama yükleme nedeniyle arta kalan dosyalar, uygulama artıkları gibi hafızayı dolma sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. Fakat bu şekilde yedeklemediğiniz sürece kullanıcı verileri de kaybediliyor ve kullanıcılar çok daha uzun süre uğraşmaları gerekiyor. Bunun yerine daha alternatif yöntemler mevcut. Tüm bu işlemler için ön bellek temizleme bir yana dursun yavaşlama sorununa neden olan sıkıntılarda belli başlı ayarlarla düzenlenebiliyor.

LG G3 Yavaşlama Sorunu için yapabileceğimiz ilk işlemde geliştirici ayarlarını kullanarak telefonu kendi kullanımımıza göre özelleştirmek. Bunun için kullanıcıların yapması gereken işlemler şöyle;

Yapacağınız ilk işlem Android geliştirici ayarlarına girmek olacaktır. Android geliştirici ayarlarına girmek için uygulama menüsü üzerinden ayarlar kısmına girerek işe başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelikle bu alana giriş yapıp ayarların düzenleneceği alana girmeniz gerekiyor.

ayarlarına girmek olacaktır. ayarlarına girmek için uygulama menüsü üzerinden ayarlar kısmına girerek işe başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelikle bu alana giriş yapıp ayarların düzenleneceği alana girmeniz gerekiyor. Ardından ise “ telefon hakkında ” kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Telefonun tüm sistem bilgilerinin yer aldığı telefon hakkında kısmından ise telefon yapım numarasını bulmanız gerekiyor.

” kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Telefonun tüm sistem bilgilerinin yer aldığı telefon hakkında kısmından ise telefon yapım numarasını bulmanız gerekiyor. Yapım numarası telefonun seri numarası olarak öne çıkan bölüm. Bu sekmeyi bulduktan sonra “yapım numarası” kısmına 7 kez tıklamanız gerekiyor. Yaptığınız işlemden sonra geliştirici ayarlarına giriş yapacaksınız.