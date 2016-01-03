LG’nin Marshmallow’u 2015’in son günlerinde Polonya’da yayınlaması birçok kullanıcıya yeni yıl hediyesi gibi geldi. Ülkemize resmi sürümün, LG’den alınan bilgiye göre Mart-2016 tarihinde verileceği netleşmiş durumda, buna rağmen KDZ’si yayınlanmış olan Polonya sürümü birçok kullanıcı tarafından telefonlara yüklenmeye başlandı. Gelelim 6.0, G3’e neler getirdi. (yazımızdaki görsellerin bir kısmı G4 e ait olmasına rağmen özellikler G3’de de bulunmaktadır.)

LG G4’de kullanılan UX 4.0 UI arayüzüne geçiş yapan LG G3’de, artık her şeyin daha sade ve anlaşılabilir olduğu ilk göze çarpan ayrıntı, bu sadelik ve akıcılıktan olsa gerek; telefonda yaşanan ve yaşanabilecek donma ve kasmanın önüne geçilmiş gibi görünüyor. Birçok G3 kullanıcısının kabusu olan ısınma sorunu yaptığımız testler ve aldığımız diğer izlenimlere göre düzeltilmiş olduğu görünüyor. G3 6.0’da artık ısınmıyor diyebiliriz.

Otomatik parlaklık değiştirildi. Aydınlık yerlerde ekran daha parlak, karanlık yerlerde ise daha karanlık olacaktır.

Şimdi Otomatik parlaklık özelliğini kullanırken, ortamın ışığına göre otomatik olarak ayarlanan, parlaklık kaydırma çubuğu görülebilir.

Gelelim diğer görsel değişikliklere :

Smart Bulletin’de ciddi bir değişiklik söz konusu lollipop’da sadece LG Health ve Smart Tip bulunuyorken, artık özelleştirilebilir bir durum söz konusu. Takvim, QuickRemote, LgHealt, Müzik vb. ayrıca SmartWorld’den indirilen uyumlu uygulamalar eklenebilmekte.

Kilit Ekranında karşımıza çıkan değişikler, G4 kilit ekranında bulunan özelliklerin tümü G3’e de taşınmış durumda. Yalnız G4 de büyük sorun olan Knock Code (çift tıkla ekran açma) sorunu G3’te görünmüyor, aksine artı olarak çabuk tepki veriyor. Knock Code şifre deseninde daha önce 2 farklı yön olan zorunluluk 3 farklı yön 6 dokunma ile zorunlu hale getirilmiş. Kilitli ekrandan güzel bir efektle ana ekran bizi karşılıyor. Kilit ekranı ayarlarında diğer beğeni ile kullanılacak özellik ise güvenli bir ekran kilidi ile devreye giren Smart Lock. Smart Lock la artık telefon elinizde yada cebinizde yani hareketli ise kilitlenmiyor. Aynı şekilde belirlediğiniz konumlarda (Ev, iş) isterseniz kilitlenmiyor. G3 kilit ekranında artık sizi yüzünüzden veya sesinizden tanıyor ve kilidi açıyor.

Ana Ekran da, Smart Notice (hava durumu ve bildirimler) G4 ten bildiğimiz ve çoğu kişinin istediği şekli ile geliyor. Temada bulunan uygulama ikonlarında değişiklikler görülmekte.

G3 te Marshmallow güncellemesi ile beklenen, yüksek boyutlu dahili hafızada oldukça yer kaplayan uygulamaların Sdcard’a taşınması mümkün.

Uygulama ayarları ekranı basitleştirildi. Önceden devre dışı bırakılan uygulamalar, çalışan uygulamalar, SD karttaki uygulamalar ve indirilen uygulamalar için sekmeler bulunuyordu. Şimdi ise, tüm uygulamaları basit bir ekranda görebilirsiniz.

Bu ekranın sağ üst köşesindeki menüden sistem uygulamalarını ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz.

Bellek ayarları, kolay erişim için Ayarlar > Genel > Bellek öğesine eklendi. Şimdi uygulama başına saatlik bellek kullanımını görebilirsiniz.

Şimdi uygulama başına saatlik bellek kullanımını görebilirsiniz. Direct Share Direk paylaşım özelliği eklendi.

Önceden paylaşılacak uygulamayı ve ardından kiminle paylaşılacağını seçerdiniz. Şimdi ise, sık paylaşılan uygulama ve kişi kombinasyonları önerilecektir. Şununla paylaş öğesini seçtiğinizde, paylaşılacak uygulama ve kiminle paylaşılacağına ilişkin maksimum 8 öneri alırsınız.

Pil tüketimini azaltmak için pil optimizasyonu (Doze Mode) eklendi. Şimdi telefonunuz veya uygulamalarınız belirli bir süre kullanımda değilken, pil otomatik olarak optimize edilecektir. Telefonunuzu veya uygulamalarınız tekrar kullanmaya başladığınızda, pil optimizasyonu durdurulacaktır.Not; Pil optimizasyonu sırasında alarmlar çalmayabilir ve en son İS sürümüne güncellenmeyen uygulamalardan bildirim alınamayabilir. Belirli uygulamalardan bildirimlerin alındığından emin olmak için, Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu > Pil kullanımı > Optimizasyonları yok say öğesine gidin.

Ayarlara “Gözetlemeye izin ver” seçeneği eklendi. Böylece şimdi bildirimleri ekranın üst kısmında görebilir ve ekranı engellemelerini önleyebilirsiniz.

Uygulama izinleri değiştirildi. Diğer uygulamalardan belirli özelliklere erişmek üzere, uygulama için izin verebilir ya da reddedebilirsiniz. Bir uygulamayı yükleyip açtığınızda, bir uygulamaya belirli özellikler için izin vermenizi isteyen açılır pencereler gösterilebilir. Uygulamayı kullanmak için izinleri vermeniz gerekir.

İzin vermeyi ya da vermemeyi tercih edebilirsiniz.

İzin vermemeyi tercih ediyorsanız, tekrar sorulmaması için “Bir daha sorma” öğesini seçin.

Bu izinleri daha sonra Ayarlar > Genel > Uygulamalar > İzinler öğesinden değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak; LG G3’e Android 6.0 Marshmallow’un getirdiği en çok öne çıkan özellikler bu kadar diyebiliriz. Genel olarak kullanıcılardan tam not almayı hak edecek olup, G3’de çok şikayet alan ısınma ve şarj süresinde olumlu iyileştirmenin kullanıcılarını memnun edeceğini söyleyebiliriz.

LG G3 için Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberine Göz Atabilirsiniz

http://lgdestek.net/lg-g3-icin-android-6-0-marshmallow-yukleme-rehberi/