LG’nin Marshmallow’u 2015’in son günlerinde Polonya’da yayınlaması birçok kullanıcıya yeni yıl hediyesi gibi geldi. Ülkemize resmi sürümün, LG’den alınan bilgiye göre Mart-2016 tarihinde verileceği netleşmiş durumda, buna rağmen KDZ’si yayınlanmış olan Polonya sürümü birçok kullanıcı tarafından telefonlara yüklenmeye başlandı. Gelelim 6.0, G3’e neler getirdi. (yazımızdaki görsellerin bir kısmı G4 e ait olmasına rağmen özellikler G3’de de bulunmaktadır.)

LG G4’de kullanılan UX 4.0 UI arayüzüne geçiş yapan LG G3’de, artık her şeyin daha sade ve anlaşılabilir olduğu ilk göze çarpan ayrıntı, bu sadelik ve akıcılıktan olsa gerek; telefonda yaşanan ve yaşanabilecek donma ve kasmanın önüne geçilmiş gibi görünüyor. Birçok G3 kullanıcısının kabusu olan ısınma sorunu yaptığımız testler ve aldığımız diğer izlenimlere göre düzeltilmiş olduğu görünüyor. G3 6.0’da artık ısınmıyor diyebiliriz.

Otomatik parlaklık değiştirildi. Aydınlık yerlerde ekran daha parlak, karanlık yerlerde ise daha karanlık olacaktır.
Şimdi Otomatik parlaklık özelliğini kullanırken, ortamın ışığına göre otomatik olarak ayarlanan, parlaklık kaydırma çubuğu görülebilir.

Gelelim diğer görsel değişikliklere :

  • Smart Bulletin’de ciddi bir değişiklik söz konusu lollipop’da sadece LG Health ve Smart Tip bulunuyorken, artık özelleştirilebilir bir durum söz konusu. Takvim,  QuickRemote, LgHealt, Müzik vb. ayrıca SmartWorld’den indirilen uyumlu uygulamalar eklenebilmekte.

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  • Kilit Ekranında karşımıza çıkan değişikler, G4 kilit ekranında bulunan özelliklerin tümü G3’e de taşınmış durumda. Yalnız G4 de büyük sorun olan Knock Code (çift tıkla ekran açma) sorunu G3’te görünmüyor, aksine artı olarak çabuk tepki veriyor.  Knock Code şifre deseninde daha önce 2 farklı yön olan zorunluluk 3 farklı yön 6 dokunma ile zorunlu hale getirilmiş. Kilitli ekrandan güzel bir efektle ana ekran bizi karşılıyor. Kilit ekranı ayarlarında diğer beğeni ile kullanılacak özellik ise güvenli bir ekran kilidi ile devreye giren Smart Lock. Smart Lock la artık telefon elinizde yada cebinizde yani hareketli ise kilitlenmiyor. Aynı şekilde belirlediğiniz konumlarda (Ev, iş) isterseniz kilitlenmiyor. G3 kilit ekranında artık sizi yüzünüzden veya sesinizden tanıyor ve kilidi açıyor.

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  • Ana Ekran da, Smart Notice (hava durumu ve bildirimler) G4 ten bildiğimiz ve çoğu kişinin istediği şekli ile geliyor. Temada bulunan uygulama ikonlarında değişiklikler görülmekte.

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  • G3 te Marshmallow güncellemesi ile beklenen, yüksek boyutlu dahili hafızada oldukça yer kaplayan uygulamaların Sdcard’a taşınması mümkün.

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  • Uygulama ayarları ekranı basitleştirildi. Önceden devre dışı bırakılan uygulamalar, çalışan uygulamalar, SD karttaki uygulamalar ve indirilen uygulamalar için sekmeler bulunuyordu. Şimdi ise, tüm uygulamaları basit bir ekranda görebilirsiniz.
    Bu ekranın sağ üst köşesindeki menüden sistem uygulamalarını ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz.

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  • Bellek ayarları, kolay erişim için Ayarlar > Genel > Bellek öğesine eklendi. Şimdi uygulama başına saatlik bellek kullanımını görebilirsiniz.
  • Direct Share Direk paylaşım özelliği eklendi.
    Önceden paylaşılacak uygulamayı ve ardından kiminle paylaşılacağını seçerdiniz. Şimdi ise, sık paylaşılan uygulama ve kişi kombinasyonları önerilecektir. Şununla paylaş öğesini seçtiğinizde, paylaşılacak uygulama ve kiminle paylaşılacağına ilişkin maksimum 8 öneri alırsınız.

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  • Pil tüketimini azaltmak için pil optimizasyonu (Doze Mode) eklendi. Şimdi telefonunuz veya uygulamalarınız belirli bir süre kullanımda değilken, pil otomatik olarak optimize edilecektir. Telefonunuzu veya uygulamalarınız tekrar kullanmaya başladığınızda, pil optimizasyonu durdurulacaktır.Not; Pil optimizasyonu sırasında alarmlar çalmayabilir ve en son İS sürümüne güncellenmeyen uygulamalardan bildirim alınamayabilir. Belirli uygulamalardan bildirimlerin alındığından emin olmak için, Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu > Pil kullanımı > Optimizasyonları yok say öğesine gidin.

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  • Ayarlara “Gözetlemeye izin ver” seçeneği eklendi. Böylece şimdi bildirimleri ekranın üst kısmında görebilir ve ekranı engellemelerini önleyebilirsiniz.

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  • Uygulama izinleri değiştirildi. Diğer uygulamalardan belirli özelliklere erişmek üzere, uygulama için  izin verebilir ya da reddedebilirsiniz. Bir uygulamayı yükleyip açtığınızda, bir uygulamaya belirli özellikler için izin vermenizi isteyen açılır pencereler gösterilebilir. Uygulamayı kullanmak için izinleri vermeniz gerekir.
    İzin vermeyi ya da vermemeyi tercih edebilirsiniz.
    İzin vermemeyi tercih ediyorsanız, tekrar sorulmaması için “Bir daha sorma” öğesini seçin.
    Bu izinleri daha sonra Ayarlar > Genel > Uygulamalar > İzinler öğesinden değiştirebilirsiniz.

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Sonuç olarak; LG G3’e Android 6.0 Marshmallow’un getirdiği en çok öne çıkan özellikler bu kadar diyebiliriz. Genel olarak kullanıcılardan tam not almayı hak edecek olup, G3’de çok şikayet alan ısınma ve şarj süresinde olumlu iyileştirmenin kullanıcılarını memnun edeceğini söyleyebiliriz.

LG G3 için Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberine Göz Atabilirsiniz

http://lgdestek.net/lg-g3-icin-android-6-0-marshmallow-yukleme-rehberi/

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  • ERTAN ŞENGÜL

    Merhaba, güncellemeden sonra ALARM sorunu yaşıyorum. Alarmı kuruyorum ama telefon titreşimde olmasına rağmen ses çalışıyor. Sesini kısamıyorum. Veya sadece titreşim yapamıyorum. Bu konuda bilgisi olan var mı?

  • Osman Polat

    Sinyal cekiminde hata war tek cubuk cekerken arama yada mesaj gonderemiyorsunuz sebeke tek cubukken internet cekse dahi giremiyorsunuz su gibi sarj yiyor cok cabuk isiniyor sinyal cekimi cok ama cok zayifladi mesajlar cok gec gidiyor arama yapamiyorsunuz yani kisacasi icine…….. Etmissiniz…..

  • ali

    LG G3 de marshmallow yükledikten sonra retro tv kapanış özelliğini bulamıyorum. Bu özellik güncellemeyle gitmiş olabilir mi? Eğer böyleyse bu çok kötü olmuş.

  • Fatih

    Ustat 6.0 guncellemesini siteniz vasitasiyla yaptik tesekkur ederim. Yalniz tel cift tiklama ile uyandirmada suekli sorun yasiyor. Yardimlariniz lutfe.

  • gökdeniz

    ben yeni güncellemeyi yükledikden sonra facebook youtube vb yerlerde video izlme sorunu yaşıyorum artık kapat ac kap telefon kafayı yiyecek

  • mehmet

    bir tereddütle yükledim ama gayet memnunum. daha yeni yüklediğim için fazla test edemedim ama arayüzde kasma sorunu falan yok olmuş gibi. ısınma da bi nebze azalmış görünüyor. bence olumlu kanaatim kesinlikle yüklemenizden yana

  • bende 32 gblık versiyon var. &.0 güncellemesinden sonra video çekiminde ağırçekim özelliğini kaldırdıklarını gördüm. bunun çözümü varmıdır?

  • Harun

    6.0 gecenler öneriyormusunuz isinma ve sarj durumu ne . Tesekurler.

    • Eren can

      Ben geçtim 6.0 a. Şarj daha çabuk bitmeye başladı

    • Meltem Erzurum

      Sarj cabuk bitmeye basladi. Onun disinda bi sikinti yok kasma yok donma yok. Video facede sorun yok. Oyunda sorun yok.isinma azaldi.serilik daha da gozle gorulebiliyor.

  • Android 5.0 ama güncelleme ‘nin son sürümünü kullanıyorsunuz diyor nasil guncelleyebilirim. ??

    • Eren can

      Bilgisayarina lg pc suite indir kur sonra çalıştır sonra usb ile telefonu bilgisayara bağla ardindan orda aşağıda güncelleme var tıkla gerisi gelir.

  • hakan yıldırım

    güncellemeden sonra gelen aramaları cevaplayamıyorum,ayrıca kulağa götürdüğümde cevapla olarak da ayarladım ama o da çalışmıyor

  • umit ozkara

    wifi sorunu var wifi takıldı açılmıyorda kapanmıyorda açılıyor diyor öyle kaldı yardımcı olursanız sevinirim

    • Ali Bozkurt

      sorunu çözdun mu aynısı bende oldu kardesım

  • Oğuz imren

    Bana hala gelmedi 6.0 neden olabilir
    Telefonum LG G3 D855
    sorguluyorum en son sürümü kullanıyorsunuz diyor.
    Ne yapabilirim

  • Yasin sağlam

    Ben tlefonuma hala 6.0 gelmedi guncelleme merkezine giriyorum son sürümü kullaniyorsun diyor ama 6.0 degil

    • Ahmet Dizdar

      6.0 güncellemesi LG G3 kullanıcılarına bilgisayar üzerinden LG PC Suite ve LG Mobile Support Tool ile geldi.

      • Oğuz imren

        Bendede aynı sıkıntı var ama ben hala yapamadım biraz acillarmisin kardes.

      • Ahmet Dizdar

        Güncelleme henüz telefona gönderilmediği için LG’nin sağladığı bilgisayarda çalışan programlarıyla yüklenebilmektedir. Aşağıdaki linkten de yardım alabilirsiniz;
        https://www.lgdestek.net/lg-pc-suite-guncelleme-klavuzu/

  • dorukhan

    Ekrana çift tıklayınca açilmiyor acaba bunu da mı kaldırdılar ?

  • Erdal A.KAYA

    G3 e lg suit ile güncelleme yaptım ama önceki sürüm dede bu sürüm dede bende bir durumu düzeltemedim. Galeriye girip herhangi bir resmi duvar kağıdı yapmak istediğimde Sağ üstden ayarla seçeğini ardından Ana ekran duvarkağıdı seçeneğini seçiyorum ama ekrana resim düzenlemesi yapan bir uygulama çıkıyor. aynı ayarlama işlemini bu kez duvar kağıdı olarak seçtiğimde ise normal duvarkağıdı oluyor bu durum neden kaynaklanabilir. Not : herhangi bir resim düzenleme uygulaması telefonumda yüklü değildir…

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