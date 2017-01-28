Güncelleme konusunda LG G4 diğer modellere göre en az güncelleme alan telefon diyebiliriz. LG, Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra LG G4 için çok az iyileştirme ve güvenlik güncellemesi verdi. Şuanda H815TR modeli V20H yazılım versiyonunu kullanıyor. Bu yazılım versiyonunda şebeke sorunu yaşan kullanıcılarda ciddi bir artış var. Şebeke sorunu yaşan kullanıcılara tavsiyemiz bir önceki versiyona geri dönmeleri olacak.

Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

LG kullanıcıları sosyal medya kanalları ve LG Türkiye Destek gruplarından bize her gün LG G4 Android 7.0 Güncellemesi ne zaman gelecek gibi sorular iletiyor.

Yeni yazılım güncellemesinin kesin tarihi henüz bize ulaşmış değil. Şuan LG çalışmalarını sürdürüyor beta test çalışmaları son bulduğunda güncelleme yayımlanacaktır. Geçtiğimiz yıl LG G3 modeline baktığımız zaman, LG G3 Android 6.0 Marsmallow güncellemesini 31 Aralık 2015 tarihinde Polonya sürümü ile başlamıştı. Bizimde tahminlerimiz Ocak ayı gibi LG G4 Anroid 7.0 Güncellemesinin Avrupa ve Güney Kore’de başlaması yönündeydi.

LG G3 Android 6.0 Polonya güncellemesi geçtiğimiz yılın son günü 31 Aralık 2015 tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Ülkemizde LG G3 kullanıcıları resmi Marshmallow güncellemesini 19 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak almaya başladığını görüyoruz.

LG G3 modelinden yola çıkarak LG G4 için Avrupa sürümüne güncellemenin kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Avrupa sürümünden 3 ay sonra ülkemizde güncellemenin dağıtılacağını düşünüyoruz.

LG G4 için Avrupa sürümü (h815) yayımlandığında bizlerde sizler için (h815TR) Android 7.0 Nougat yazılım yükleme rehberini hazırlayacağız. Türkiye güncellemesini beklemeden Avrupa sürümünü telefonunuzda sorunsuz şekilde kullanabileceksiniz.

LG G4 Android 7.0 Güncellemesi hakkında soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak paylaşabilirsiniz. LG G4 hakkında güncelleme tarihi ve detaylar elimize ulaştığında sizinle paylaşmış olacağız.