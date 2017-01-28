LG G4 Android 7.0 Nougat yazılım güncellemesi ne zaman gelecek?

Güncelleme konusunda LG G4 diğer modellere göre en az güncelleme alan telefon diyebiliriz. LG, Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra LG G4 için çok az iyileştirme ve güvenlik güncellemesi verdi. Şuanda H815TR modeli V20H yazılım versiyonunu kullanıyor. Bu yazılım versiyonunda şebeke sorunu yaşan kullanıcılarda ciddi bir artış var. Şebeke sorunu yaşan kullanıcılara tavsiyemiz bir önceki versiyona geri dönmeleri olacak.

  Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

LG kullanıcıları sosyal medya kanalları ve LG Türkiye Destek gruplarından bize her gün LG G4 Android 7.0 Güncellemesi ne zaman gelecek gibi sorular iletiyor.

Yeni yazılım güncellemesinin kesin tarihi henüz bize ulaşmış değil. Şuan LG çalışmalarını sürdürüyor beta test çalışmaları son bulduğunda güncelleme yayımlanacaktır. Geçtiğimiz yıl LG G3 modeline baktığımız zaman, LG G3 Android 6.0 Marsmallow güncellemesini 31 Aralık 2015 tarihinde Polonya sürümü ile başlamıştı. Bizimde tahminlerimiz Ocak ayı gibi LG G4 Anroid 7.0 Güncellemesinin Avrupa ve Güney Kore’de başlaması yönündeydi.

LG G4 Android 7 güncellemesi neden geçikti.

LG G3 Android 6.0 Polonya güncellemesi geçtiğimiz yılın son günü 31 Aralık 2015 tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Ülkemizde LG G3 kullanıcıları resmi Marshmallow güncellemesini 19 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak almaya başladığını görüyoruz.

LG G3 modelinden yola çıkarak LG G4 için Avrupa sürümüne güncellemenin kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Avrupa sürümünden 3 ay sonra ülkemizde güncellemenin dağıtılacağını düşünüyoruz.

LG G4 için Avrupa sürümü (h815) yayımlandığında bizlerde sizler için (h815TR) Android 7.0 Nougat yazılım yükleme rehberini hazırlayacağız. Türkiye güncellemesini beklemeden Avrupa sürümünü telefonunuzda sorunsuz şekilde kullanabileceksiniz.

LG G4 Android 7.0 Güncellemesi hakkında soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak paylaşabilirsiniz. LG G4 hakkında güncelleme tarihi ve detaylar elimize ulaştığında sizinle paylaşmış olacağız.

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  • Bülent önal

    Lg g4 h815 telefonu alalı 1 yıl oldu,en son güncelleme 12.08.2016’da gelmiş.Tam 6 aydır güncelleme yok.Rezillik.LG tercih ettiğime o kadar pişmanım ki,ilk başta tlf.kaynaklı bir sorun sandım ama değilmiş.Genel bir güncelleme sorunu yaşanıyormuş.Güncelleme geldi geldi…Yoksa en kısa zamanda telefonunu değiştirmeyi düşünüyorum.
    *Bu güncellemenin de yapılacağını hiç sanmıyorum.

  • Ahmet Abiç

    LG G4 Stylus için custom rom var mı ? internette bulamadım da.

  • fiiraak

    Hani, 6.0.1 güncellemesi kesin olarak gelecek dyorsunuz.. Nolduuuu ???

    Tamamen, magazinlik bir haber anlayışınız var. Şimdi bu haberin içeriği nedir yahu !! Ha bu arada bunu da yayınlamazsınız 🙂

  • TARIK CiViL

    Memo henüz kesin tarih belli değil.

  • TARIK CiViL

    Eline sağlık Kerim Ustam.

  • Memo

    Slm abi şunu anlamadim ocak sonumu yoksa subat tami 7.0 güncelleme gelicek abi…

  • Mustafa Deliktaş

    Abi h818p kullanıyorum ona da gelir değil mi yani çift sim olan model

  • Aralık 2016’da gelecek dendi yine bu destek sayfasında. Bir çok g4 kullanıcısının ağzının suyu aktı ancak nafile. Şimdiyse bir belirsizlikten bahsediliyor. Merak ediyorum bu destek sayfası yayınladığı makaleleri hangi kaynaklara göre belirliyor?

  • Samet Yılmaz

    Lg v10 7.0 için haber varmı

    • Cnrctn

      Beklememek en mantıklısı işe yarar cevabı kimse vermiyo idda atmaya gelince lg önde diyorlar sorulara net cevap yok bütün lg serilerini kullandım nerdeyse suan lg v10 kullanıyorum bnde bu konuda kime sorsam net bilgi alamadım ümidi kestim

  • Zafer Avkiran

    Eline sağlık